Genius'tan 100 derece görüş açısı sunan web kamera: WideCam 320

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için çevre birimleri üreten Genius, internet ağı üzerinden tarafların hem görüntülü hem sesli iletişim kurmalarına olanak tanıyan web kameralara bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, WideCam 320 olarak isimlendirdiği ürünün öne çıkan teknik özelliği ise 100 dereceye varan görüş açısı sunan objektifi.

70 mm x 33 mm x 76 mm ebatlarında ve 56 gram ağırlığında tasarıma sahip olan WideCam 320'nin hedefinde, belli aralıklarla video konferans düzenleyen kuruluşlar var. Masa üstüne yerleştirilebilen ya da LCD monitör üzerine konumlandırılabilen web kamera, VGA çözünürlüğündeki CMOS sensörü sayesinde, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı yapabildiği gibi 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Ancak 8 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğraflarda ''interpolasyon'' yönteminin kullanıldığını not düşelim. Bu yöntemde çözünürlük yazılımsal olarak arttırılmakta.

3x dijital yakınlaştırma yapabilen ve mikrofonuyla arka plandaki sesleri bloke edebilen web kamera, ''Arcsoft Webcam Companion 4 Lite'' yazılımıyla geliyor. Bu yazılım sayesinde fotoğraf ve video çekimlerinizi Youtube, Twitter, Flickr gibi popüler sitelerde paylaşabileceğiniz gibi fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz ve görüntülü görüşme esnasında efektler ekleyebiliyorsunuz.



Genius, orta segmentte yer alan WideCam 320'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatını 39.99$ olarak belirlemiş.



http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21185&Itemid=47