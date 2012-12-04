Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius'tan 100 derece görüş açısı sunan web kamera: WideCam 320

6 yıl
6,6b
1
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için çevre birimleri üreten Genius, internet ağı üzerinden tarafların hem görüntülü hem sesli iletişim kurmalarına olanak tanıyan web kameralara bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, WideCam 320 olarak isimlendirdiği ürünün öne çıkan teknik özelliği ise 100 dereceye varan görüş açısı sunan objektifi.

70 mm x 33 mm x 76 mm ebatlarında ve 56 gram ağırlığında tasarıma sahip olan WideCam 320'nin hedefinde, belli aralıklarla video konferans düzenleyen kuruluşlar var. Masa üstüne yerleştirilebilen ya da LCD monitör üzerine konumlandırılabilen web kamera, VGA çözünürlüğündeki CMOS sensörü sayesinde, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı yapabildiği gibi 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Ancak 8 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğraflarda ''interpolasyon'' yönteminin kullanıldığını not düşelim. Bu yöntemde çözünürlük yazılımsal olarak arttırılmakta.
3x dijital yakınlaştırma yapabilen ve mikrofonuyla arka plandaki sesleri bloke edebilen web kamera, ''Arcsoft Webcam Companion 4 Lite'' yazılımıyla geliyor. Bu yazılım sayesinde fotoğraf ve video çekimlerinizi Youtube, Twitter, Flickr gibi popüler sitelerde paylaşabileceğiniz gibi fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz ve görüntülü görüşme esnasında efektler ekleyebiliyorsunuz.
Genius, orta segmentte yer alan WideCam 320'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatını 39.99$ olarak belirlemiş.

http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21185&Itemid=47 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
amaç ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sparkle Calibre X670 2GB ekran kartı video inceleme 6 yıl Özel Röportaj: Vodafone Smart Tab serisi tabletlerini yeni üyelerini resmen tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim