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Genius'tan oyunculara yönelik klavye: Imperator

6 yıl
4,6b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Bilgisayarlar için çevre birimleri geliştiren Genius, oyunculara yönelik yeni klavyesi Imperator'ı hem ABD'de hem Kanada'da satışa sunuyor.
550 mm uzunluğunda, 204.5 mm genişliğinde ve 33.5 mm kalınlığında tasarlanan Imperator'da, 6 adet medya tuşu, 6 adet programlanabilir tuş ve 3 adet profil tuşu yer alıyor. Klavyenin sol kısmında alt alta konumlandırılan programlanabilir tuşları, Genius'ın yazılımı aracılığıyla programlayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun esnasında problem yaşanmaması için Windows tuşunu devre dışı bırakabiliyorsunuz.
1000 Hz raporlama hızı ve 1 ms tepki süresi sunan klavye, 1.8 metre uzunluğunda örgülü kabloya ve altın kaplama USB konnektörüne sahip. Klavyenin 49$'dan satılması bekleniyor.

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Moriah 6 yıl
imperator bir mouse.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
razer imperator'un güzel bi kopyası olmuş
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