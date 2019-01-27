Genleri düzenlenen maymun, günlük vücut ritmi araştırması kapsamında klonlandı

Çinli bilim insanları genleri düzenlenen bir maymunun beş adet klonunu ürettikleri açıkladılar. Söz konusu işlem vücudun günlük ritmi üzerine yapılacak araştırmalar için gerçekleştirilmiş. Genetik olarak birbirinin eşi olan maymunların araştırma esnasında ortaya çıkması muhtemel değişkenliklerin engellenmesi maksadıyla kullanılacağı açıklanırken, deney ahlaka uygunluk tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Çin İlimler Akademisi (CAS) Sinirbilimi Enstitüsü’nde (ION) görev yapan araştırmacılar ilk etapta, günlük ritimden kaynaklanan rahatsızlara daha yatkın olması maksadıyla bir grup maymunun genlerini düzenlemişler. Bu sayede maymunlar; azalan uyku süresi, artan gece hareketliliği, kan hormonlarının hareketliğinin gün içinde azalması gibi semptomlar göstermiş ve bunun yanında depresyon ile şizofreni benzeri de davranışlar sergilemeye başlamışlar. Ekip daha sonra bir maymundan aldıkları fibroblastları (bağ dokusunun ana hücreleri) gruptaki diğer maymunları klonlamak için kullanmışlar. Söz konusu yöntem, 2018’in ilk günlerinde kullanılan ve ilk primatların klonlandığı teknik ile aynı yolda ilerlemiş.

Ekip böyle bir tekniği, bu tür rahatsızlıklarla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak ve insanlara uygulanabilecek tedavi yöntemlerini geliştirebilmek için kullandıklarını ifade ediyor.

Hayvanlara eziyet ediliyor

İşin ahlaki boyutu sorgulandığında ise ortaya hayvanlara yapılan eziyet başlığı ön plana çıkıyor. Hastings Merkezinde görevli biyoetik uzmanı Carolyn Neuhaus, “Bir etik inceleme komisyonunda yer alsaydım, böyle bir projenin onaylanması için çok çekingen kalırdım” sözleriyle çalışmayı eleştiriyor.

Cin Xinhua (Şinhua) haber ajansı ise araştırmanın uluslararası ahlak standartlarına uygun olduğunu iddia etmiş. Bahse konu deney için “ettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya değmedi” sözü yerinde olur görüşünde ya da tam tersi fikirde iseniz, lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın.

https://www.engadget.com/2019/01/25/gene-edited-monkey-clones/