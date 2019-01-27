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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genleri düzenlenen maymun, günlük vücut ritmi araştırması kapsamında klonlandı

Çinli bilim insanları, yaptıkları deneyle bir kez daha bilimsel ahlak tartışmasının gündemine oturdular. Gen düzenlemesi kapsamında yapılan deneyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çinli bilim insanları genleri düzenlenen bir maymunun beş adet klonunu ürettikleri açıkladılar. Söz konusu işlem vücudun günlük ritmi üzerine yapılacak araştırmalar için gerçekleştirilmiş. Genetik olarak birbirinin eşi olan maymunların araştırma esnasında ortaya çıkması muhtemel değişkenliklerin engellenmesi maksadıyla kullanılacağı açıklanırken, deney ahlaka uygunluk tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Çin İlimler Akademisi (CAS) Sinirbilimi Enstitüsü’nde (ION) görev yapan araştırmacılar ilk etapta, günlük ritimden kaynaklanan rahatsızlara daha yatkın olması maksadıyla bir grup maymunun genlerini düzenlemişler. Bu sayede maymunlar; azalan uyku süresi, artan gece hareketliliği, kan hormonlarının hareketliğinin gün içinde azalması gibi semptomlar göstermiş ve bunun yanında depresyon ile şizofreni benzeri de davranışlar sergilemeye başlamışlar. Ekip daha sonra bir maymundan aldıkları fibroblastları (bağ dokusunun ana hücreleri) gruptaki diğer maymunları klonlamak için kullanmışlar. Söz konusu yöntem, 2018’in ilk günlerinde kullanılan ve ilk primatların klonlandığı teknik ile aynı yolda ilerlemiş.

Ekip böyle bir tekniği, bu tür rahatsızlıklarla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak ve insanlara uygulanabilecek tedavi yöntemlerini geliştirebilmek için kullandıklarını ifade ediyor.

Hayvanlara eziyet ediliyor

İşin ahlaki boyutu sorgulandığında ise ortaya hayvanlara yapılan eziyet başlığı ön plana çıkıyor. Hastings Merkezinde görevli biyoetik uzmanı Carolyn Neuhaus, “Bir etik inceleme komisyonunda yer alsaydım, böyle bir projenin onaylanması için çok çekingen kalırdım” sözleriyle çalışmayı eleştiriyor.

Cin Xinhua (Şinhua) haber ajansı ise araştırmanın uluslararası ahlak standartlarına uygun olduğunu iddia etmiş. Bahse konu deney için “ettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya değmedi” sözü yerinde olur görüşünde ya da tam tersi fikirde iseniz, lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. 


https://www.engadget.com/2019/01/25/gene-edited-monkey-clones/ Yorum Yaz
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pspoor 3 ay en beğenilen
Cinli bilimadanlarini tebrik ediyorum, umarim daha iyi basarilara imza atarlar. Ahlak vs ile bilimi dumanladirmaya calismayin.
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terimer 3 ay
Klonlama teknolojileri son 50-60 yildir var ve ozellikle son 10-15 yildir da iyice mukemmlestirildi. Eger klon gercegini arastirirsaniz cok ama cok buyuk surprizlerle karsilasirsiniz!
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Darknesia 3 ay
Bizimkilerde sigara içeni imam yapmamanın peşinde koşsunlar... Dünya aldı başını gidiyor bizim memleketin uğraştığı işlere bak!
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Seyrim 3 ay
Maymunlar Cehennemi filmi geldi aklıma.. İnsanlığın sonu son değil..
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apali42 3 ay
Overclok zararlı bak şizofren olmuş hayvanlar.
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Akbaba89 3 ay
Maymun etmişler hayvanları. İşin şakası çinliler uçtu gitti. Galiba batıdan önce beynin tüm sırlarını çözecekler.
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Biyturs_OnSr 3 ay
Yahu bu hayvanlar gönüllü kobay mı ? Vicdansız vicdansız yorum yapmayın şurada..
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pspoor 3 ay en beğenilen
Cinli bilimadanlarini tebrik ediyorum, umarim daha iyi basarilara imza atarlar. Ahlak vs ile bilimi dumanladirmaya calismayin.
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HIGHER 3 ay
Bu gün hastalar iyileştiriliyor ise bu zamanında deneylerde kullanılmış canlılar sayesindedir, yanlış mı söylüyorum?
Bence bu hastalıklardan daha beter bir şey var ve bir an önce önlenmesi gerekiyor, nüfus. Adam savaştan kaçmış 7 çocuk yapıyor. Bu nüfus yuzunden ne adam gibi eğitim verilebilir ne insan gibi yaşanabilir. Hele bir de yapay zeka diye bir şeyden söz ediyorum, durumun Vahametini bunları düşünerek önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.
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skythunderr 3 ay
can candır ha maymun ha fare çok farketmiyor. o zaman labaratuvar farelerinide kullanmayalım. bir süre sonra ahlaki değerler bilimin önüne geçemeyecek, işte o zaman bilimde patlama yaşanıcak ve insalar tam anlamıyla köleleşicekler.
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