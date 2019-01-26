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Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek

Virgin Galactic'in uzay turizminde kullanacağı kıyafetler Under Armour tarafından geliştirilecek. İki şirket arasındaki partnerlik anlaşması bugün resmen duyuruldu.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay turizmini önümüzdeki aylarda resmen başlatmayı hedefleyen Virgin Galactic, ünlü giyim şirketi Under Armour ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Virgin Galactic'in turizm seferlerinde kullanacağı uzay kıyafetleri Under Armour tarafından geliştirilecek.

Virgin Galactic resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda,"Uzaygiyiminde Under Armour ile partnerlik yaptığımızı büyük bir gururla duyuruyoruz. Astronotlarımız ve pilotlarımız uzayda Under Armour'ın geliştireceği kıyafetleri giyecek." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca uzay kıyafetlerinin ilk uçuşlar başlamadan hemen önce tanıtılacağı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler"
VSS Unity isimli uzay aracının testlerine hız kesmeden devam eden Virgin Galactic, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay ilk kez uzaya ulaşmıştı. VSS Unity'nin dördüncü gazlı uçuş testini gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece uzay aracının pilotları da ilk kez mikrogravitenin tadına baktı. Test sürecinde artık sonlara gelindiğini belirten şirket kurucusu Richard Branson, 2019'un ortalarına doğru ticari uçuşların resmen başlayacağını söylüyor.

VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeli şu anda 250 bin dolar. Richard Branson, aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı yaklaşık 1000'e yakın kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söylemişti.


https://www.space.com/43116-virgin-galactic-spacesuits-by-under-armour.html Yorum Yaz
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teknokaptan 3 ay
YouTube de izleriz çıkanları mutlaka içerik için yapan olacaktır ilerde:)
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