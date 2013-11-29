Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden elektrikli sandalyeler için dil kontrol sistemi

Meydana gelen kazalar ya da hastalıklar nedeniyle elektrikli sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için farklı etkileşim ve kontrol sistemlerinin hazırlanması yaşam kalitesi açısından çok büyük önem taşıyor. Konu hakkında çalışmalarda bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni "Dil-Sürüş" sistemi ise, ciddi anlamda başarılı bir yapı ortaya koyuyor.

Amerika merkezli Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni sistemi, tekerlekli sandalyelerin "dil" ile kontrol edilmesine dayanıyor. Kişilerin dilleri üzerine takılan ufak bir manyetik top, akıllı telefon destekli sistemin algılama desteğiyle aynı bir Joystick gibi dilin hareket ettirilerek tekerlekli sandalyenin yönlendirilmesine imkan tanıyor. Özellikle hem kollarını hem de bacaklarını hareket ettiremeyenler için benzersiz olanaklar sunabilen sistem, standart elektrikli sandalyeler üzerine eklenebiliyor olmasıyla da özellikle taşınabilirlik noktasında herkese yardımcı oluyor.

Elektrikli sandalye kullanmak zorunda kalanlar için geliştirilen faydalı ve bir o kadar sevindirici bu yeni proje hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/29/georgia-tech-tongue-driven-wheelchair/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi