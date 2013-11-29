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Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden elektrikli sandalyeler için dil kontrol sistemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden elektrikli sandalyeler için dil kontrol sistemi
Meydana gelen kazalar ya da hastalıklar nedeniyle elektrikli sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için farklı etkileşim ve kontrol sistemlerinin hazırlanması yaşam kalitesi açısından çok büyük önem taşıyor. Konu hakkında çalışmalarda bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni "Dil-Sürüş" sistemi ise, ciddi anlamda başarılı bir yapı ortaya koyuyor.
Amerika merkezli Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni sistemi, tekerlekli sandalyelerin "dil" ile kontrol edilmesine dayanıyor. Kişilerin dilleri üzerine takılan ufak bir manyetik top, akıllı telefon destekli sistemin algılama desteğiyle aynı bir Joystick gibi dilin hareket ettirilerek tekerlekli sandalyenin yönlendirilmesine imkan tanıyor. Özellikle hem kollarını hem de bacaklarını hareket ettiremeyenler için benzersiz olanaklar sunabilen sistem, standart elektrikli sandalyeler üzerine eklenebiliyor olmasıyla da özellikle taşınabilirlik noktasında herkese yardımcı oluyor.
Elektrikli sandalye kullanmak zorunda kalanlar için geliştirilen faydalı ve bir o kadar sevindirici bu yeni proje hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/29/georgia-tech-tongue-driven-wheelchair/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 6 yıl
Şu ülkedekilerde bir olsa şu teknolojilere yatırım yapılsa ne güzel olur.Engelli olmak gerçekten zor engelim yok ama kimseninde engelli olmasını istemem.Özellikle İstanbul'da engelli olmayanlar bile doğru dürüst yüremiyorken engelli olanlar ne yapsın.
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Bradley Cooper 6 yıl
bunları görüpte insan kendine sormadan edemiyor: bizim üniversiteler ne yapıyor acaba?
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sarikanarya567 6 yıl
Helal olsun.
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