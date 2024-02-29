Honda, VR deneyimini arttıran tekerlekli sandalyesini duyurdu

Honda, sanal gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye çıkaran, kendi kendini dengeleyen Uni-One tekerlekli sandalyesini duyurdu. Honda, teknolojinin önümüzdeki ay Austin, Teksas'ta düzenlenecek SXSW'de sergileyeceğini söyledi.

Honda, büyük ölçüde sabit ve tek bir alanla sınırlı olan VR deneyimini, kullanıcının hareketlerine yanıt veren Segway benzeri Uni-One tekerlekli sandalye ile arttırmayı hedefliyor. Eller serbest şekilde kullanılabilen cihaz, bu sayede kullanıcıların vücutlarının üst kısmını özgürce kullanabilmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Koltuk yüksekliği 70 cm'e kadar yükseltilebilen Uni-One, bu sayede ayakta duran kişilere yakın bir göz hizası sunabiliyor. Kullanıcılar, otururken sadece vücutlarını gitmek istedikleri yöne eğerek ve ağırlıklarını kaydırarak ileri, geri, çapraz veya yana doğru hareket edebiliyor. Alçak konumda da kullnılabilen koltuğun yönü, bir joystick ile idare edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Honda, genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisinin alışveriş merkezleri, tema parkları veya diğer iç veya dış mekan eğlence tesisleri için, geniş bir alana sahip oldukları sürece ideal bir deneyim sunacağını söylüyor.

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Bu yılki SXSW'de ilk kez sahneye çıkacak olan Uni-One, Honda'nın ilk kez 2012'de tanıtılan tek tekerlekli Uni-Cub cihazını temel alıyor.

Uni-One, 70 kg ağırlığa sahip ve saatte 6 km/s hıza ulaşabiliyor. Sandalye, 4 km/s hızla hareket ettiğinde tek şarj ile 8 km gidebiliyor. Cihazın maksimum taşıma kapasitesinin ise 110 kg olduğu belirtiliyor.

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