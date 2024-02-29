Honda, VR deneyimini arttıran tekerlekli sandalyesini duyurdu

Honda, büyük ölçüde sabit ve tek bir alanla sınırlı olan VR deneyimini, kullanıcının hareketlerine yanıt veren Segway benzeri Uni-One tekerlekli sandalye ile arttırmayı hedefliyor. Eller serbest şekilde kullanılabilen cihaz, bu sayede kullanıcıların vücutlarının üst kısmını özgürce kullanabilmesine olanak tanıyor.
Bu yılki SXSW'de ilk kez sahneye çıkacak olan Uni-One, Honda'nın ilk kez 2012'de tanıtılan tek tekerlekli Uni-Cub cihazını temel alıyor.
Uni-One, 70 kg ağırlığa sahip ve saatte 6 km/s hıza ulaşabiliyor. Sandalye, 4 km/s hızla hareket ettiğinde tek şarj ile 8 km gidebiliyor. Cihazın maksimum taşıma kapasitesinin ise 110 kg olduğu belirtiliyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.