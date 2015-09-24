Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GIF odaklı yeni Mac uygulaması: GIF

3 yıl
1,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
GIF odaklı yeni Mac uygulaması: GIF
Riffsy adlı geliştirici tarafından ilk olarak iOS cihazlara klavye olarak getirilen uygulamalardan GIF, OSX platformuna da giriş yaptı.
Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen GIF, adından da anlaşılabileceği üzere GIF formatında hareketli animasyonları tek bir pencere altında topluyor ve daha sonra bu içerikler anlık mesajlaşma uygulamaları dahil istenilen her noktada kullanılabiliyor. Sürükle bırak mantığıyla hem aktarım hem de kayıt gerçekleştirebilen uygulama, kendi içerisinde arama yapabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan GIF uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik 3 yıl General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi" 3 yıl Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim