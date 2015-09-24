GIF odaklı yeni Mac uygulaması: GIF

Riffsy adlı geliştirici tarafından ilk olarak iOS cihazlara klavye olarak getirilen uygulamalardan GIF, OSX platformuna da giriş yaptı.

Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen GIF, adından da anlaşılabileceği üzere GIF formatında hareketli animasyonları tek bir pencere altında topluyor ve daha sonra bu içerikler anlık mesajlaşma uygulamaları dahil istenilen her noktada kullanılabiliyor. Sürükle bırak mantığıyla hem aktarım hem de kayıt gerçekleştirebilen uygulama, kendi içerisinde arama yapabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan GIF uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.