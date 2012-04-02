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Gianfranco Lanci, Lenovo EMEA başkanı oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın agresif büyümesinde etkin rol oynayan ancak geçtiğimiz yıl şirket ile yollarını ayıran Gianfranco Lanci, Lenovo EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesinin başkanı olarak atandı. Bir süredir dedikoduları dolaşan bu gelişme, satış rakamlarını son yıllarda hızlı bir şekilde arttıran ve bağımsız araştırma kuruluşlarının son rakamlarına göre dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi haline gelen Lenovo tarafından bizzat doğrulanırken, Çin merkezli şirket bu hamle ile bölgesel gücünü daha da arttırmayı hedefliyor.
Texas Instruments'ın dizüstü bilgisayar bölümünün Acer tarafından satın alınmasıyla birlikte 1997 yılında Acer İtalya'nın başına getirilen Lanci, sergilediği yüksek performans sayesinde 2000 yılında Acer Avrupa, 2002 yılında da Acer EMEA bölgesi başkanı olarak atanmış, özellikle kanal tarafında geliştirdiği yenilikçi iş modelleri sayesinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında Acer'ın rekor kar elde etmesinde öncü rol oynamıştı. 2003 yılında Acer'a başkan adayı olarak gösterilen Lanci, 2005 yılında bu göreve getirilmiş ardından bu görevinin yanına CEO'luk pozisyonunu da alarak Tayvan merkezli şirkette tüm operasyondan sorumlu olmuştu. 1954 doğumlu olan Lanci, Acer'daki son yıllarında inovasyon yerine hacim ve düşk fiyat odaklı satış stratejisine ağırlık vererek teknolojideki son eğilimleri (mobil cihazlar, tabletler ve değişen kullanıcı beklentileri) kaçırdığı gerekçesiyle Acer yönetimi ile sorunlar yaşamış ve ardından şirketten ayrılmıştı. Lanci bir röportajında bunun gerekçesi olarak, Tayvan'daki yönetimin globalleşmeye bağlı olarak "Tayvanlaşmanın geri çevrilmesi" korkusunu göstermişti.
Lanci'nin, Lenovo bünyesinde bölge için nasıl stratejiler geliştireceği şimdiden merak konusu. Ancak ortada duran Apple ve Acer gerçeği, inovasyon ve hacim ekonomilerinin marka başarısında ne denli etkili olduğunun en güncel örnekleri olarak gösterilebilir. Düşük fiyatla yüksek satış ve buna bağlı ciro hedefi, yenilikçi ürünler, donanım-yazılım ekosistemi ve güçlü tüketici algısı ile harmanlanamadığı noktada, yükselişin yerini geriye gidişe bırakması güçlü bir ihtimal olarak her zaman yerini koruyacaktır.  Yeni görevine bugün itibariyle başlayan Lanci ile birlikte Lenovo, bölgesel organizasyon şemasını da güncelledi ve dörde ayırdı; EMEA, APLA (Asya Pasifik ve Latin Amerika), Çin ve Kuzey Amerika. 
 
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Seko92 7 yıl
Tam çakal bakışı atmış :)
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E_Aydin35 7 yıl
Adamın kafası parlıyor, ama gerçektende Acer'ın başındayken çok güzel işler yaptı..
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vidoko 7 yıl
4 sene önce beni aramişlardi şu soruları sormuşlardı: nekar laptop satıyorsunuz? müşteri hangi markaları tercih ediyor? tasarım olarak tercih edilen modeller nelerdir? Ve sizin görüşleriniz nelerdir diye aramişlardı.bende verdim eleştiriyi 15dk rahat konusmuştuk .demek ki satıcının görüşleri alındı ki acer bu duruma geldi .tebrikler acer ...
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alito 7 yıl
adam "hain planlarım var durun siz" bakışı atmış
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Xagdas 7 yıl
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alpa07 7 yıl
Başarılı biri.
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