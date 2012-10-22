Gigabyte, 11.6-inç hareketli ekranlı ultrabook modeli U2142'yi sergiledi

Dünyanın yazılım devlerinden Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in, teknoloji dünyasında önemli bir hareketliliğe neden olduğunu söylemek mümkün. Sektörün büyük oyuncuları her geçen gün Windows 8 işletim sistemli birbirinden yeni taşınabilir bilgisayar, hepsi bir arada bilgisayar ve tablet çözümleriyle karşımıza çıkıyor. Bu firmalara Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte da katıldı. Gigabyte, hareketli ve dokunmatik ekranlı ultrabook modeli U2142'yi sergiledi.



Gigabyte U2142'nin kuşkusuz en göze çarpan yönlerinden birisi hem 256 GB'lık SSD'yi hem de 1 TB'lık sabit disk sürücüyü bünyesinde barındırması. Böylece bir ultrabookta yüksek performans ile yüksek kapasiteyi bir arada isteyenlerin ilgisinin çekilmesi amaçlanmış.

Intel'in üçüncü jenerasyon Core mimarisinden (Core i3, Core i5, ULV) ve 16 GB'a kadar RAM'den güç alan U2142'de, 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekran bulunuyor.



Yukarıda verdiğimiz detaylara ilaveten Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 4.0'a, USB 3.0 portuna, HDMI çıkışına ve 3G bağlantı desteğine (opsiyonel) ev sahipliği yapması beklenen ultrabookun, 999$'dan başlayan fiyatlarla önümüzdeki aydan itibaren boy göstereceği tahmin edilmekte.



http://asia.cnet.com/gigabytes-new-convertible-ultrabook-has-both-hdd-and-ssd-62219138.htm