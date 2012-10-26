Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu

Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8 desteğini arkasına alan P serisi yeni dizüstü bilgisayarı P2742G ile çok yakında oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



İlk başta yeni dizüstü bilgisayarın tasarımına değinecek olursak P2742G, 17.5 mm ile 48.8 mm arasında değişen kalınlıklarda ve yaklaşık 3.2 kg ağırlıkta tasarlanmış. Dizüstü bilgisayarın bu kadar ağır olmasını ekran boyutu ile ilişkilendirmek mümkün. Zira dizüstü bilgisayarda 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilmiş durumda.



P2742G'ye, 2.4 GHz ile 3.4 GHz arasında değişen frekanslarda çalışan 4 çekirdekli Intel Core i7-3630QM işlemci, 4 GB / 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (Maksimum: 24 GB) ve Nvidia'nın 2 GB GDDR5 bellekli GeForce 660M mobil çözümü güç veriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayara, dahili (Intel HD 4000) ve harici ekran kartları arasında otomatik geçiş sağlayarak enerji tasarrufu vaat eden Nvidia Optimus teknolojisinin eşlik ettiğini hatırlatalım.

P2742G'de, depolama alanı olarak 5400 devir / dakika ya da 7200 devir / dakika hızında çalışan 2.5-inç'lik sabit disk (500 GB, 750 GB, 1 TB) ve SSD (128 GB, 256 GB) seçme imkanı tanınmış. Yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık ve enerji sarfiyatına önem veren tüketiciler SSD teknolojisinden yana seçim yapacaktır.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth 4.0, Gigabit ethernet, kart okuyucu, görüntülü ve sesli iletişim için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, 2 watt'lık stereo hoparlör, USB 3.0 portu, USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, D-Sub (VGA) çıkışı ve 8 hücreli 5200 mAh'lik lityum iyon batarya ile donatılan dizüstü bilgisayarda DVD yazıcı ya da Blu-ray - DVD kombo sürücü tercih edilebiliyor.



Gigabyte, P2742G'nin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmamış. Ancak fiyatın pek çok kişinin bütçesini zorlayabileceği tahmin ediliyor.

