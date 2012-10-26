Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8 desteğini arkasına alan P serisi yeni dizüstü bilgisayarı P2742G ile çok yakında oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İlk başta yeni dizüstü bilgisayarın tasarımına değinecek olursak P2742G, 17.5 mm ile 48.8 mm arasında değişen kalınlıklarda ve yaklaşık 3.2 kg ağırlıkta tasarlanmış. Dizüstü bilgisayarın bu kadar ağır olmasını ekran boyutu ile ilişkilendirmek mümkün. Zira dizüstü bilgisayarda 17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilmiş durumda.
P2742G'ye, 2.4 GHz ile 3.4 GHz arasında değişen frekanslarda çalışan 4 çekirdekli Intel Core i7-3630QM işlemci, 4 GB / 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (Maksimum: 24 GB) ve Nvidia'nın 2 GB GDDR5 bellekli GeForce 660M mobil çözümü güç veriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayara, dahili (Intel HD 4000) ve harici ekran kartları arasında otomatik geçiş sağlayarak enerji tasarrufu vaat eden Nvidia Optimus teknolojisinin eşlik ettiğini hatırlatalım.
P2742G'de, depolama alanı olarak 5400 devir / dakika ya da 7200 devir / dakika hızında çalışan 2.5-inç'lik sabit disk (500 GB, 750 GB, 1 TB) ve SSD (128 GB, 256 GB) seçme imkanı tanınmış. Yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık ve enerji sarfiyatına önem veren tüketiciler SSD teknolojisinden yana seçim yapacaktır.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth 4.0, Gigabit ethernet, kart okuyucu, görüntülü ve sesli iletişim için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, 2 watt'lık stereo hoparlör, USB 3.0 portu, USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, D-Sub (VGA) çıkışı ve 8 hücreli 5200 mAh'lik lityum iyon batarya ile donatılan dizüstü bilgisayarda DVD yazıcı ya da Blu-ray - DVD kombo sürücü tercih edilebiliyor.
Gigabyte, P2742G'nin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmamış. Ancak fiyatın pek çok kişinin bütçesini zorlayabileceği tahmin ediliyor.
Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör
Gigabyte, 17.3-inç Full HD ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarı P2742G'yi duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
asus veya dell e tercih edilebilecek bir yanı yok,eğer fiyatı ile avantaj sağlamazsa..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karayulun 7 yıl
Türkiye'de gigabyte dizüstü bilgisayar satılmıyor. Kabahat distribütör firmada ve Gigabyte'ta. Bu habere bakmak ta boşa. Ülkeye gelmedikçe, Gigabyte dizüstü haberleri boşa. Eskiden daha çok ürün gelirdi, şimdi ithalat sıkıntısı var. Bunu, çeşitli ürün arayan ve işi anlayan kullanıcılar bilebilir/görebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 7 yıl
Gigabyte anakart işinin piridir, fakat laptop'ları tasarım ve boyut olarak olmamış bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Asus, msi şimdi de gigabyte. Artık zamanında oem üreten firmalar baktılar masaüstü kavramı neredeyse tamamen ölmekte ve kurtuluşlarını zaten masaüstünü en çok kullanan kitle olan oyun severlere masaüstü performansı sunabilecek dizüstü bilgisayarlar üretmeye başladılar bakalım bunun sonunda kimler ayakta kalabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hellmare 7 yıl
660m nedir arkadaş ya! 680m benim notebook o bile yer yer kasıyor oyunlarda 660m tam çöp olur full hd-4x aa ayarlarda. 680mx çıkmış ama o da bizim makineye uyar mı şüphelerim var. Oyun bilgisayarı dediğin en az 7970m veya 680m olmalı adının hakkını vermesi için. Yoksa 660m y580 lenovo al daha ucuz olur hem. Kullandığımız 680mler bile masaüstü 670'lerin kırpılmış yontulmuş hali. 660m, 650 ayarında bile değil yazık! Şimdi buna 1600+'dan aşağı istemezler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 7 yıl
bildiğin takoz

gigabyte her üründe kaliteyi bozdu

kasa ......... kötü
psu ........... kötü
anakart ..... fiyatına göre çok kötü
fare .......... kötü
klavye ...... kötü
dizüstü ...... kötü (takoz)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maxsi 7 yıl
Bir Samsung NP700G7C Gamer değil olmamış gigabyte yakışmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 7 yıl
takoz resmen
Razer Blade adamlar 0.8inç inceliginde laptopa Intel Core i7-3632QM işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 660m ekran kartını koyuyorlar bunların kalınlıı ise 48.8 mm yuhh artık bu kadar kalın laptop üretmemeleri gerekiyor, artık oyuncu laptoplarınında incelmesi gerekmekte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jomolocco 7 yıl
takoz gibi alet one öyle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpugur 7 yıl
özellikler standart ... görünüş lamborghini ye benzetilmiş... böle bi laptop için ekran kartı düşük kalmış 2bin tl den başlaması lazım en düşük özellikleri ile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 7 yıl
Alet harika.Fiyatı kim bilir ne kadar olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Bunları kim alıyor yahu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratal 7 yıl
iyi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayar ve gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim