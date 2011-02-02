Gigabyte, 6 serisi anakartlarını B3 revizyonlu çipsete sahip yeni versiyonlarla değiştirecek

Intel'in, 6 serisi yonga setlerinde yaşanan SATA sorununu kabul etmesiyle birlikte anakart üreticileri tüm satışları askıya alırken, şimdiye kadar satılan anakartlarla ilgili nasıl bir yöntem izleyeceklerini de açıklamaya başladılar. Konuyla ilgili bir açıklama yollayan Gigabyte, Sandy Bridge işlemciler için hazırladıkları tüm anakartları, Nisan ayı ile birlikte, sorunlardan arındırılmış B3 revizyonlu çipsete sahip yeni anakartlarla değiştireceklerini duyurdu.

Asus'dan farklı olarak iade konusunda herhangi bir anons yapmayan firma, mevcut durum çerçevesinde kullanıcılara, ücretsiz değişim yapılacak yeni revizyon anakartlar gelene kadar SATA-III portlarını kullanmalarını tavsiye ediyor.