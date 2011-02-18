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Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl
18,3b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni anakartı GA-E350N-USB3'ü Avrupa'da kullanıma sunuyor. AMD'nin yeni nesil Brazos platformunu temel alan anakart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de görev yapan çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak sunulan Radeon HD 6310 IGP'si (80x paralel işlem birimiyle geliyor) ile hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneklerine sahip olan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Mini-ITX formunda olan Gigabyte GA-E350N-USB3, AMD'nin Hudson M1 yonga setini kullanıyor. Ultra Durable 3 teknolojisi çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, entegre grafik bana yetmez diyenler için harici ekran kartı kullanımına yönelik PCIe x16 slotu ile de geliyor ancak belirtemeliyiz ki bu slot PCIe x4 hızında çalışıyor. DualBIOS teknolojisi ile çift BIOS özelliğine sahip olan anakart, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve çift USB 3.0 portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan anakart, İngiltere'de 123£ seviyesinden listelere girmiş durumda.


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DH Misafiri 8 yıl
kroşeyi sağlam patlattı amd firması bu sefer 8 gb ram desteği sata III desteği ve daha bir çok özellik inanılmaz bir ürün olmuş inşallah bu denli büyük performans ve donanım özelliğine sahip dizüstü bilgisayarlarda yakında çıkar amd işlemcili.
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Allied 8 yıl
195$ + KDVden Türkiye'de satisa sunulmus. Piyasaya ilk giren Zacate islemcili anakart oldu. Asus'un pasif sogutuculu E35M1-I Deluxe modelini bekliyordum, distributorler o modelin Turkiye'ye gelmeyecegini soylediler.
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vidoko 8 yıl
bence birazdaha ucuzlar ürün çeşidi artsın .ama genel olarak ürün fiyatına göre türkiye için pahalı avrupa içn sudan ucuz :D:D
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OverClocK1ng 8 yıl
Birincisi: 123 € her zaman 123$ olarak hesaplanır. Bir ürün Avrupa'da 150€ ya satılıyorsa Amerika'da 150$ dan satılır. Her zaman böyle olmuştur. 500€ luk GTX580 in fiyatı Amerika'da 500$ olarak çıkar. Yalnız Sterlin'de bu geçerli değil. Arada biraz fark oluşur ama tam olarak 2 veya 1.5 katı değil de daha az.
Yalnız Türkiye'de satılacağı zaman ise şöyle oluyor. Mesela bir ekran kartı var. Amerika'da 250$ fiyatı var. Bizde bu en az 35 veya 40$ daha yüksek oluyor. Ama anakart ve işlemci gibi şeylerde ise pek farketmiyor. Mesela AMD Athlon X3 445 Amerika'da 77$, bizde de 77$ dan herkes alabilir. Ben 74$ dan aldım en son.
Yukarıdaki ürün de Newegg de 149.99 yani 150$ dan satılmaya başlanmış. Yani bazı arkadaşlar 123€ 123$ yaparmı ne kuru o demesi yanlış. Bir ürün Avrupa'da kaç € ya satılıyorsa Amerika'da da aynı rakama $ olarak satılır...
Son olarak da 150$ gibi bir fiyatı fazla bulmuyorum. Neden ?
Anakartta USB3.0 var. Bugün en dandiğinden USB3 olan bir anakart alsanız 70$ dan aşağı alamazsınız. Üzerindeki işlemci alt seviye diyelim ve 50$ fiyat biçelim mesela. Eder 130$. Eee bu anakartın üzerinde doğru dürüst bir ekran kartı var. Hangi onboard anakartı alırsanız alın bunun yanına yaklaşamayacaktır. Dolayısıyla ucuzundan, bunun yerini tutabilecek bir ekran kartı almanız gerekir. O da en az bu seviyede bir kart için 45$ diyelim. Eder 175$. Bence normal.
Çünkü Mini ITX anakartlar normal anakartlardan pahalıdır. Ülkemizde Gigabyte'ın USB3'lü LGA1156 soket yapıdaki anakartı, üzerinde işlemci falan olmamasına ve onboard ekran kartı olarak Intel HD Graphics gibi beş para etmez bir şey barındırmasına rağmen 110$.
Eeee bu pahalı değil de 150$ olup üzerinde ekran kartı ve işlemci de olunca mı pahalı?
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erkan0075 8 yıl
OverClocKing

Birincisi: 123 € her zaman 123$ olarak hesaplanır. Bir ürün Avrupa'da 150€ ya satılıyorsa Amerika'da 150$ dan satılır. Her zaman böyle olmuştur. 500€ luk GTX580 in fiyatı Amerika'da 500$ olarak çıkar. Yalnız Sterlin'de bu geçerli değil. Arada biraz fark oluşur ama tam olarak 2 veya 1.5 katı değil de daha az.

Yalnız Türkiye'de satılacağı zaman ise şöyle oluyor. Mesela bir ekran kartı var. Amerika'da 250$ fiyatı var. Bizde bu en az 35 veya 40$ daha yüksek oluyor. Ama anakart ve işlemci gibi şeylerde ise pek farketmiyor. Mesela AMD Athlon X3 445 Amerika'da 77$, bizde de 77$ dan herkes alabilir. Ben 74$ dan aldım en son.

Yukarıdaki ürün de Newegg de 149.99 yani 150$ dan satılmaya başlanmış. Yani bazı arkadaşlar 123€ 123$ yaparmı ne kuru o demesi yanlış. Bir ürün Avrupa'da kaç € ya satılıyorsa Amerika'da da aynı rakama $ olarak satılır...

Son olarak da 150$ gibi bir fiyatı fazla bulmuyorum. Neden ?

Anakartta USB3.0 var. Bugün en dandiğinden USB3 olan bir anakart alsanız 70$ dan aşağı alamazsınız. Üzerindeki işlemci alt seviye diyelim ve 50$ fiyat biçelim mesela. Eder 130$. Eee bu anakartın üzerinde doğru dürüst bir ekran kartı var. Hangi onboard anakartı alırsanız alın bunun yanına yaklaşamayacaktır. Dolayısıyla ucuzundan, bunun yerini tutabilecek bir ekran kartı almanız gerekir. O da en az bu seviyede bir kart için 45$ diyelim. Eder 175$. Bence normal.

Çünkü Mini ITX anakartlar normal anakartlardan pahalıdır. Ülkemizde Gigabyte'ın USB3'lü LGA1156 soket yapıdaki anakartı, üzerinde işlemci falan olmamasına ve onboard ekran kartı olarak Intel HD Graphics gibi beş para etmez bir şey barındırmasına rağmen 110$.

Eeee bu pahalı değil de 150$ olup üzerinde ekran kartı ve işlemci de olunca mı pahalı?


Newegg'de E-350 anakartı olarak bir model daha görmüştüm, o da 120 $ civarı mı neydi, ama ASROCK'tı galiba.
Sanırım o da mini ITX'di.
Bu işlemcinin tek eksiği overclock potansiyelinin 0 olması. Nedeni de FCH chipi tarafından üretilen saatin kilitli mi olması neymiş. THG incelemsi oldukça detaylıydı.
Bence 3-4 ay daha beklenebilir, Llano anakartları da gayet makul fiyatla alınabilir, eğer HTPC gibi pasif soğutma ya da düşük güç tüketimi gereksinimi yoksa. Aynı zamanda açık ara yüksek performans alınabilr. Bu arada L1ano değil, donanımhaber'de hep aynı hatalı adı görüyorum, doğrusu Llano.
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erkan0075 8 yıl
İngiltere'ye fiyatlar hep ABD Dolar'ından Sterline direkt çevrilerek, hatta üzerine biraz da fark eklenerek girer. Bir çok teknolojik ürün için bu durum geçerlidir. İngiltere'de de KDV Türkiye (%19-22 gibi bir rakam olmalı, son krizde bir-iki puan yükselttiler) düzeylerinde. Bu nedenle bu kartın Türkiye'de KDV dahil 140-160 $ bandından giriş yapması muhtemeldir. Zamanla da KDV dahil 120 Dolar seviyelerine iner. Yoksa İngiltere fiyatını TL'ye çevirip fiyata bir de KDV eklerseniz çıkan fiyata sağlam bir anakart+işlemci alabilirsiniz.
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Tanarri 8 yıl
valla bu fusion lar süper ötesi olucak günlük kulanım için çok ideal bi pc bence her şekilde düşünerek her amaçla kulanılcak pc ler yapıla bilir şahsen elimdeki eski amd2500+ pc kaldırıp bitane bundan kurabilirim internede takılmalık ve DL işlemlerini yapmak için açık bırakabilicem çokda kulanışlı bi alet olur hatta düşük gırafik gereksinimli oyunlar bile oynanır bunda örneğin online oyunları babası wow bile orta ayarda rahat oynatır bu nevali çokda bi masrafı yok (en azından ilerde ucuzlayınca) yanına 2 tane ram bide hdd tamam işte :) eski pentum 1 pcmin kasası hala duruyo onun içinede kurdumu ufacık defecik içi dolu turşucuk olur valla en öemlisi ise çok az elektirik tüketmesi valla netde takılıcaksam oyun pc mi açıcama bunu açar 2dk işimi haledip keyfime bakarım çok sevindim ben bu olaya şahsen ha bu arada bunlar yeni casper oyun pc olarakda çıkar hea xDDDD
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SEO-Uzmanı 8 yıl
optik ses çıkışı olmaması çok büyük bir eksi
dahası o' fan oraya hiç yakışmamış
sırf pasif soğutucu fandana 1$ daha pahalı diye oraya fan koymaları
zamanla gürültü ve toz toprak toplamaktan başka bir işe yaramayacak
ve son olarak kullanıcı bunun üzerinde kullansa kullansa
ya 2gb veya 4gb lık ram kullanır. daha fazla kullansada performans bir yere kadar
gidipte 8 gb koymanın bir anlamı yok
bu açıdan dahali olarak 2gb gömülü ram olmuş olsa +2 veya +4 gb kullanıcı isteğine bağlı
olası ram artırması mantıklı olabilirdi ( eskiden amiga daki gibi : )
ama şu haliyle direk tak çalıştır anlamıyla sistem üzerinde sabit ram chipinin olmaması
bu tarz fix sistemler için en büyük eleştiri alacağı en büyük nokta !
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NJ 8 yıl
Fiyata AMD E-350 Dual-Core işlemcide dahil olduğu için ben pahalı olduğunu düşünmüyorum ancak keşke pasif soğutucuyla gelseymiş.
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erdekuru 8 yıl
İngiltere Kavuşmuş he iyi güzel İnşallah Seneye Darısı Bizim Başımıza :) 450 Liradan "Çift Çekirdekli Minik Canavar" Sloganıyla Raflardaki Yerini Alır. Daha Öncede Dediğim Gibi Satılmayan En Alt Modeller TR ye Gelir Kesin...
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Klasör.:X:. 8 yıl
biri bana bu childrenboard ın ne amaçla yapıldığını açıklayabilirmi
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theyapici 8 yıl
umarım yakında canlı testlerini de görürüz
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Volkanbaba 8 yıl
Ucuzlarsa çok iyi olur ilk modeller olduğu için biraz pahalı beklemek lazım
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Turkforce 8 yıl
123 £ ortalama 300 TL civarı yapar. Bu fiyatlara zaten orta seviye bir anakart + Athlon X2 serisi işlemci ve işinizi görecek bir ekran kartı alabilirsiniz.
Oldukça pahalı bir çıkış...
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dellino 8 yıl
Ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatı $ üzerinden yapılıyor.
123€ değil de 123$ olarak hesaplanacak.
Tabi bu fiyatın üzerine vergiler de eklenecek.
Ortalama 230-250 Tl arasında fiyatı olacak.
Tabi bu fiyata DDR2 li anakart ve işlemci alınabilir.
Aradaki fark enerji tüketimi ve hacim de görünüyor.
İlk çıkış fiyatı elbette ki yüksek olacak.
iki üç ay içerisinde aynı ürünlerin 100$ seviyelerindeki modellerini de görürüz.
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tahir40 8 yıl

Turkforce

123 £ ortalama 300 TL civarı yapar. Bu fiyatlara zaten orta seviye bir anakart + Athlon X2 serisi işlemci ve işinizi görecek bir ekran kartı alabilirsiniz.
Oldukça pahalı bir çıkış...


Doğrudur, bu bir performans canavarı da değil, hedef kitlesi az enerji harcayan HTCP mini bilgisayarlar, all in one sistemler. Çok düşük güç Tüketimi ile öne çıkan bi sistem. Yakında intelin Atom sistemlerinin yerini alacaktır.

dellino

Ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatı $ üzerinden yapılıyor.
123€ değil de 123$ olarak hesaplanacak.
Tabi bu fiyatın üzerine vergiler de eklenecek.
Ortalama 230-250 Tl arasında fiyatı olacak.
Tabi bu fiyata DDR2 li anakart ve işlemci alınabilir.
Aradaki fark enerji tüketimi ve hacim de görünüyor.
İlk çıkış fiyatı elbette ki yüksek olacak.
iki üç ay içerisinde aynı ürünlerin 100$ seviyelerindeki modellerini de görürüz.



Hocam 123E ne zamandan beri 123 dolar olarak hesaplanıyor, Ne kurudur bu?
Kaldı ki ürün 123 Sterlinden satılıyor. Türkiyede 230-250 demişsiz, Vergiler hariç bile 300den fazla tutacaktır.
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zagor_tenay34 8 yıl
Pahalıymış.....
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