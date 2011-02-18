Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını Avrupa'da satışa sunuyor

Gigabyte resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni anakartı GA-E350N-USB3'ü Avrupa'da kullanıma sunuyor. AMD'nin yeni nesil Brazos platformunu temel alan anakart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de görev yapan çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak sunulan Radeon HD 6310 IGP'si (80x paralel işlem birimiyle geliyor) ile hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneklerine sahip olan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Mini-ITX formunda olan Gigabyte GA-E350N-USB3, AMD'nin Hudson M1 yonga setini kullanıyor. Ultra Durable 3 teknolojisi çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, entegre grafik bana yetmez diyenler için harici ekran kartı kullanımına yönelik PCIe x16 slotu ile de geliyor ancak belirtemeliyiz ki bu slot PCIe x4 hızında çalışıyor. DualBIOS teknolojisi ile çift BIOS özelliğine sahip olan anakart, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve çift USB 3.0 portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan anakart, İngiltere'de 123£ seviyesinden listelere girmiş durumda.