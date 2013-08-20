Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme

Haber Editörü
|Süper
|1200dpi mı? Ben kaç sene önce cm storm sentinel aldım 5600dpi. Bununla tankı çeviremezsin..
|Gigabyte Aivia Neon
ebay'de 145,16 euro - nakliye dahil
|Daha çok sunum kumandası gibi olmuş.
|Fiyati ucuk olacak bence
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BlueFlame22
kardeş bilip bilmeden konuşmayalım şimdiye kadar hiç bir bir farede , logitech te olduğu kadar çekim gücü görmedim şöle anlatayım laptopu benim masada bırakıp evin öteki ucuna gidiyorum başka bir odaya gidiyorum fare hala kullanılmaya, çalışmaya devam ediyor ben başka hiç bir üründe böle kalite görmedim ayrıca oyuncu değilseniz eğer 800-1000 dp zaten yeterli bir değer ve bu farelerin 25-35 tl fiyat bandında satılıyor fiyatına bakmadım ama bu fare bence rahat 100-150 lira dan aşağı değildir
Edit: haksızda değilmişim ==>http://www.ebay.co.uk/itm/Gigabyte-Aivia-Neon-Touch-Charge-Wireless-Air-Presenter-Laser-Mouse-/271253085598 buda 150-200 tl den aşağı satılmıyacak demek
|Bu adamlarda Krypton, Uranium ve M8600x diye oyuncu mousları var ki onlarda dehşet aletler... Bu modellerden de incelemeye gelse süper olur!
orhanyıldız
Klavye-mouse üretmek bir komponent veya pc üretmek kadar karmaşık iş değil, en önemlisi tasarım, ergonomi, işlevsellik... Gigabyte ürünleride IF olsun RedDot olsun bunu birçok tasarım ödülleriyle tescillemişler bu sene zaten. Loci'nin 2013'te aldığı ödül yok ortada ama bu zihniyet yüzünden adama 800DPI optik mouse'u kakalıyorlar fahiş fiyata :)
|güzel bi inceleme olmuş[DHVideo=]
Pil alıp, pil değiştirmekten iflahım gevredi.