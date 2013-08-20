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Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme

5 yıl
5,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Gigabyte'ın Aivia serisine ait çok fonksiyonlu kablosuz faresi Neon'u inceliyoruz.
 

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fm.karahan 5 yıl en beğenilen
İlk görüste traş makinası zannettim
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WOoBER 5 yıl
Havada çalışma modu gerçekten iyiymiş. uçakta falan kullanabilirsiniz. =)
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zasipahi 5 yıl
Diğer bütün özellikleri geçtim, usb den pratik bir şekilde şarj olması harika.
Pil alıp, pil değiştirmekten iflahım gevredi.
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Innovative 5 yıl
Süper
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Maxthon 5 yıl
1200dpi mı? Ben kaç sene önce cm storm sentinel aldım 5600dpi. Bununla tankı çeviremezsin..
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arel.gr 5 yıl
Gigabyte Aivia Neon
ebay'de 145,16 euro - nakliye dahil
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JakSocket 5 yıl
Daha çok sunum kumandası gibi olmuş.
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Th3Joker 5 yıl
Fiyati ucuk olacak bence
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Konungariket Sverige 5 yıl
BlueFlame22

orhanyıldızLogitech den baskası yalan
Klavye-mouse üretmek bir komponent veya pc üretmek kadar karmaşık iş değil, en önemlisi tasarım, ergonomi, işlevsellik... Gigabyte ürünleride IF olsun RedDot olsun bunu birçok tasarım ödülleriyle tescillemişler bu sene zaten. Locinin 2013te aldığı ödül yok ortada ama bu zihniyet yüzünden adama 800DPI optik mouseu kakalıyorlar fahiş fiyata :)


kardeş bilip bilmeden konuşmayalım şimdiye kadar hiç bir bir farede , logitech te olduğu kadar çekim gücü görmedim şöle anlatayım laptopu benim masada bırakıp evin öteki ucuna gidiyorum başka bir odaya gidiyorum fare hala kullanılmaya, çalışmaya devam ediyor ben başka hiç bir üründe böle kalite görmedim ayrıca oyuncu değilseniz eğer 800-1000 dp zaten yeterli bir değer ve bu farelerin 25-35 tl fiyat bandında satılıyor fiyatına bakmadım ama bu fare bence rahat 100-150 lira dan aşağı değildir


Edit: haksızda değilmişim
==>http://www.ebay.co.uk/itm/Gigabyte-Aivia-Neon-Touch-Charge-Wireless-Air-Presenter-Laser-Mouse-/271253085598 buda 150-200 tl den aşağı satılmıyacak demek
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BlueFlame22 5 yıl
Bu adamlarda Krypton, Uranium ve M8600x diye oyuncu mousları var ki onlarda dehşet aletler... Bu modellerden de incelemeye gelse süper olur!
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BlueFlame22 5 yıl
orhanyıldız
Logitech den baskası yalan

Klavye-mouse üretmek bir komponent veya pc üretmek kadar karmaşık iş değil, en önemlisi tasarım, ergonomi, işlevsellik... Gigabyte ürünleride IF olsun RedDot olsun bunu birçok tasarım ödülleriyle tescillemişler bu sene zaten. Loci'nin 2013'te aldığı ödül yok ortada ama bu zihniyet yüzünden adama 800DPI optik mouse'u kakalıyorlar fahiş fiyata :)
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saykoo93 5 yıl
güzel bi inceleme olmuş[DHVideo=]
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