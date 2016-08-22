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Gigabyte BRIX oyuna giriyor

Intel’in uzun süredir kompakt sistemlere yönelik olarak piyasada olan NUC konsepti artık kabuk değiştiriyor. Yeni güncellemede harici ekran kartları da olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte BRIX oyuna giriyor

Gigabyte'nin NUC yapısına benzer bir şekilde tasarladığı mini bilgisayarı BRIX, oyuncu donanımlarına olan ilginin artması nedeniyle konsept değiştirmeye karar verdi. Artık harici ekran kartlarına da ev sahipliği yapıyor.

Gigabyte BRIX Gaming UHD adındaki yeni sistem, yukarıya doğru uzayan kule şeklinde bir yapıya sahip. 2.6 litre civarında bir hacim sunan kasa, böylece çok daha güçlü bileşenlere imkan tanıyor.

Intel Core i7-6700HQ işlemcisinden gücünü alan BRIX Gaming UHD, Kingston HyperX Impact 32 GB DDR4 3000MHz RAM bellek ile geliyor. Yine Kingston HyperX Predator 960GB M.2 SSD depolama birimi barındıran model, USB 3.1 Tip-C, USB 3.1, WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı seçeneklerine sahip.

Ayrıca Bkz. "HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı"

Elbette son dönemde grafik kartı piyasasını takip edenler için GTX 1000 serisi için de seçenek sunulacak mı şeklinde bir soru akla gelebilir ancak incelemelerde, sistemin mevcut soğutmasının pek de buna imkan veremeyeceği görülmüş. Bu bakımdan orta halli oyuncuların ilgisini çekebilecek gibi duruyor.

BRIX Gaming UHD modelinin IDF 2016 fuarında tanıtılması ise bir noktadan önemli zira artık Intel’in NUC adını verdiği güçlü ve mini bilgisayar sistemlerinde önemli bir değişiklik olacak. Çok küçük kutulardan ziyade, üreticiler artık harici ekran kartlarına yönelik biraz daha büyük kutulara geçiş yapabilecek. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda farklı markaların örneklerini de görebileceğiz. BRIX Gaming için fiyat 1300$ seviyesinde. 

 
Gigabyte BRIX oyuna giriyor
 

http://hexus.net/tech/news/systems/95911-gigabyte-brix-gaming-uhd-much-taller-discrete-gpu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kral_besiktas 3 yıl
Günümüzde aldığımız NUC, notebook, ultrabook gibi mobil cihazlarımızın, İhtiyaç halinde ram, ssd, hdd, wifi-bluetooth modülü gibi parçalarını değiştirebiliyoruz yada kapasitelerini artırabiliyoruz.
Mobil cihazlarımızın işlemcileri çoğu iş için uzunca bir süre yeterli geliyor.
Mobil cihazlarımızın en can sıkıcı yanları ise değiştirilemeyen grafik birimleri oluyor.
Öyle ki işlemci, ram gibi donanımlar yetmesine karşın, grafik performansı yeterli gelmediği için cihazlar ömrünü doldurmadan değiştiriliyorlar.
Duruma marka bağımsız olarak bakacak olursak, NUC bilgisayarlar mevcut kasa yapısını korumalı.
Markalar müşterilerine "mobil hq" ve "masaüstü k" serisi işlemcileri ve hatta Amd sistemleri bile (Apu, zen) seçenek olarak sunmalılar.
Ayrıca bu konsept yapısı gereği "entegre gpu" ile gelmeli.
Cihazların giriş çıkış portlarında "thunderbolt 3" gibi yüksek veri aktarım yapabilen teknolojiler desteklenmeli. (Sadece display port, hdmi, usb 3.1 vs. gibi giriş çıkış portları değil)
Sonrasında da e-gpu box sistemler acilen yaygınlaşmalı.
Böylece sadece NUC bilgisayar sahipleri değil notebook ve ultrabook sahipleri de bütçeleri dahilinde istedikleri ekran kartlarını (Nvidia veya Amd) kullanabilmeliler.
Bu cihazlara sahip olan kullanıcılar ekran kartları bir süre sonra istedikleri performansı veremez olduğunda sadece ekran kartlarını değiştirebilmeliler.
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gronyar 3 yıl
İntelin bu konuda son noktası skull canyon nuc modeli içinde 6770hq işlemci ve iris pro 580 grafik birimi var ve slim bir kasada geliyor hadi diyelim onboard ekran kartı yeterli olmuyor o vakit genişletme yuvası ile istediğiniz harici ekran kartını sisteme takabiliyorsunuz yani bu proje bence tutmaz.
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tahir40 3 yıl
Tam akıllanmışlar, yıllardır oyun konsolu diye Intel'in işlemciye tümleşik dandirik GPU'sunu kullanıyorlardı, nihayet harici kart koymayı akıl etmişler diyecektim ki GTX 950 koymuşlar :) Aynen bu kafa devam gigabyte...
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montevo 3 yıl
sadece çüş diyorum.ancak kule tipinden vazgeçseler.bide buna mini bi ekran 1280*720 şeklinde,modüler tabiki.kasa içine gömülü olcka bi batarya ile mobil oalrakda kullanılır :D
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ByMr.Brain 3 yıl
Buzdolabı hissi veriyor. En azından gtx 1060 mobile kullanılmalıydı.
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