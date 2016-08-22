Gigabyte BRIX oyuna giriyor

Gigabyte'nin NUC yapısına benzer bir şekilde tasarladığı mini bilgisayarı BRIX, oyuncu donanımlarına olan ilginin artması nedeniyle konsept değiştirmeye karar verdi. Artık harici ekran kartlarına da ev sahipliği yapıyor.

Gigabyte BRIX Gaming UHD adındaki yeni sistem, yukarıya doğru uzayan kule şeklinde bir yapıya sahip. 2.6 litre civarında bir hacim sunan kasa, böylece çok daha güçlü bileşenlere imkan tanıyor.

Intel Core i7-6700HQ işlemcisinden gücünü alan BRIX Gaming UHD, Kingston HyperX Impact 32 GB DDR4 3000MHz RAM bellek ile geliyor. Yine Kingston HyperX Predator 960GB M.2 SSD depolama birimi barındıran model, USB 3.1 Tip-C, USB 3.1, WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı seçeneklerine sahip.

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Elbette son dönemde grafik kartı piyasasını takip edenler için GTX 1000 serisi için de seçenek sunulacak mı şeklinde bir soru akla gelebilir ancak incelemelerde, sistemin mevcut soğutmasının pek de buna imkan veremeyeceği görülmüş. Bu bakımdan orta halli oyuncuların ilgisini çekebilecek gibi duruyor.

BRIX Gaming UHD modelinin IDF 2016 fuarında tanıtılması ise bir noktadan önemli zira artık Intel’in NUC adını verdiği güçlü ve mini bilgisayar sistemlerinde önemli bir değişiklik olacak. Çok küçük kutulardan ziyade, üreticiler artık harici ekran kartlarına yönelik biraz daha büyük kutulara geçiş yapabilecek. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda farklı markaların örneklerini de görebileceğiz. BRIX Gaming için fiyat 1300$ seviyesinde.