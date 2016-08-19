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HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı

OMEN markasıyla oyuncu donanımları sektöründe sıkı bir mücadeleye girişen HP, yeni ürünlerle markayı desteklemeye devam ediyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı

Sürekli yükselen bir ivmeye sahip oyuncu donanımları sektöründe yeni bir sayfa açan ve OMEN markasıyla sıkı bir mücadeleye girişen HP, yeni ürünlerle markayı desteklemeye devam ediyor. Ürünler arasında masaüstü, dizüstü bilgisayar, monitör ve çevre birimleri yer alıyor.

OMEN X

Gamescom 2016 fuarı ile eş zamanlı olarak tanıtılan ürün grubu içerisinde dikkat çeken şüphesiz OMEN X masaüstü bilgisayarı. OMEN X, küp şeklinde ilginç bir tasarıma sahip. İç kısmı 3 farklı hazneye ayıran sistem, her birine özel soğutma ayırarak performansı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca 3 adede kadar 120mm radyatör koymak da mümkün.

Kasayı yerden yukarda tutan stand sayesinde, temiz hava daha kolay bir şekilde içeriye giriyor ve kasanın üst tarafındaki egzoz kısmından da sıcak hava üfleniyor. Böylece maksimum düzeyde havalandırma sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak"

Tüketiciler, yeni sistem için iki farklı kombinasyon arasında karar verebilecek. Çift GTX 1080 SLI veya Radeon R9 Fury X CF seçenekleri, en iyi grafik performansı için hazırlanmış. Skylake tabanlı hız aşırtmaya uygun Core-i5 ve Core-i7 işlemcilerle desteklenen sistemde, NVME PCIe SSD sürücüler yer alıyor. Model 3000 Avro başlangıç fiyatına sahip.

 

HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı

OMEN 17

OMEN 17 dizüstü modeli, 17.3 inçlik bir ekrana sahip ve 4K çözünürlüğe kadar seçenekler sunuyor. GTX 1070 veya 1060 mobil ekran kartları barındıran model, Skylake tabanlı Core-i5 veya Core-i7 işlemci, G-Sync teknolojisi, PCIe SSD, Bang & Olufsen ses sistemi, 7.5 saate kadar çalışma süresi gibi diğer özelliklere sahip. Model, 2000 Avro başlangıç fiyatına sahip.

OMEN X monitör

Komple bir sistem istemeyenler için, OMEN markasının monitör seçeneği de mevcut. Kavisli bir yapıya sahip olan OMEN X monitör, ayrıca Nvidia G-Sync teknolojisi ile oyunlarda yırtılmaların önüne geçiyor. Model, gelecek yıl itibariyle piyasada olacak.

OMEN oyuncu aksesuarları

HP ve SteelSeries ortaklığı ile hazırlanan yeni OMEN aksesuarları arasında; kulak üstü kulaklık, LED aydınlatmalı klavye ve fare ile fare altlığı yer alıyor. Kulaklığın fiyatı 90 Avro iken, klavye 110 Avro, fare 70 Avro, altlık da 20 Avro fiyat etiketi ile Eylül ayında piyasaya sürülecek. 

 
HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/08/16/hp-unveils-a-new-class-of-windows-10-gaming-devices/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihbulut95 3 yıl en beğenilen
OMEN TONREM
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lethegrn 2 yıl
omen ürünler düşmeye başladı
akakce.com/...
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Eeltorm 3 yıl
kasa güzelmiş.
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General Darknes 3 yıl
çöp
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FlyingUnderpants 3 yıl
Her hafta bir markanın laptop /ultrabook ürün gamını tanısanız ne var? Hp'nin envy, spectre, elitbook ve daha aklıma gelmeyen onlarca serisi var. Yine Dell takip edemediğim kadar geniş yelpazesi. Hepsini farklariyla, malzeme kalitesiyle kısa ve özet biçimde tanıtmaya ne dersiniz donanım haber?
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fatihbulut95 3 yıl en beğenilen
OMEN TONREM
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bir efsaneyi rezil etmişler
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Kefelon 3 yıl
Logonun çirkinliği almamak için yeterli bir sebep...
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cansev07 3 yıl
Dizüstüne 4k ekran koyup gtx 1080 koymamak ilginç doğrusu. Bi de o klavye nedir ya hiç mi özgünlük anlayışınız yok bildiğiniz steelseries apex bu.
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ydagli42 3 yıl
Acayip kasaymış ha.
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10ff 3 yıl
Yine ayni editor, yine ayni yazim hatalari...

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pisrabbit 3 yıl 10ff
10ff
Yine ayni editor, yine ayni yazim hatalari...



Patronun kayniymis :)
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