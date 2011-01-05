Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme

Gigabyte'ın Intel Sandy Bridge işlemciler için tasarladığı en kaslı anakartlardan biri olan UD7, test masamızda.
ahmet__01 bu ne yahu çarpan kilidi açık olmayan işlemciler OC olmayacaksa ne anladık bu anakattan zaten anakartın en çok dikkat edilien şeyi OC potansiyelidir ilginç.
umutarslan.com mesut Çevik'in kafası hafif güzel gibi.Ben bi an anakartı elinden atıp amannnnnnn boşverin kartı diyecek diye bekledim :D:D
Anakartı onardık diyerek bana gönderdiler 3 kez onarılmadığı ortaya çıktı. Şu an Anakart halen daha 4. kez İşlemci,Ram,ve PSU dahil Gigabyte Türkiyeye gönderdim.
Sorunu çözemedikleri gibi benim bileşenlerimde arza olduğunu idda ettiler.
Kulandığım bileşenler üst seviye ve kaliteli markalardan olduğunu ıspatlamak zorunda kaldım. Şimdi kartın arzalı olduğunun kaçar tarafı kalmadı. Bu arada 3 ay geçti. Halen daha net bir çözüm yok. Ben artık E-Mail yazma ve Telefon etmeyi bıraktım. BU BİR KARALAMA DEĞİL istiyene pm atsınlar her türlü belge,email ve makbuzu gönderirim.
Durumu bu kez çözemezlerse Gigabyte Tayvan Merkeze E-Mail yağmuruna tutacağım.
İşi gücü bıraktık nelerle uğraşıyoruz.
bu arada sadece çarpan ile overclock olayı iyi olmuş
bir sürü ince işle ugrasmicaz
basacaz voltaji ver coskuyu
soğutma bloklarıda oldukça iyi..
Overclock yapmak isteyen kullanıcılar malesef çarpan kilidi açık işlemciler tercih etmek zorunda kalacaklar..