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Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme

8 yıl
62,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte'ın Intel Sandy Bridge işlemciler için tasarladığı en kaslı anakartlardan biri olan UD7, test masamızda.


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nmkyldrm 7 yıl
çok yüzeysel bir inceleme. bütün güncel anakartlar için söylenebilen ortak özellikler değil onu böylesine pahalı yapan ayırıcı özellikler verilse daha iyi olurdu.
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collodin 8 yıl
Gigabyte mavi sevdasından vazgeçmiş iyi olmuş, bu siyah pcb daha karizmatik duruyor.
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yabankazi 8 yıl
Arkadaşlar ve Ben bir daha Gigabyte Anakart almama yemini ettik. Üst seviye dünyanın parasını vermiş olduğum Extreme serisi anakart arzalandı. Müşteri servisi ve Garanti kapsamında değiştirmeleri gereken anakart halen daha Gigabyte teknik servisde. Telefonlara bakmıyorlar.
Anakartı onardık diyerek bana gönderdiler 3 kez onarılmadığı ortaya çıktı. Şu an Anakart halen daha 4. kez İşlemci,Ram,ve PSU dahil Gigabyte Türkiyeye gönderdim.
Sorunu çözemedikleri gibi benim bileşenlerimde arza olduğunu idda ettiler.
Kulandığım bileşenler üst seviye ve kaliteli markalardan olduğunu ıspatlamak zorunda kaldım. Şimdi kartın arzalı olduğunun kaçar tarafı kalmadı. Bu arada 3 ay geçti. Halen daha net bir çözüm yok. Ben artık E-Mail yazma ve Telefon etmeyi bıraktım. BU BİR KARALAMA DEĞİL istiyene pm atsınlar her türlü belge,email ve makbuzu gönderirim.
Durumu bu kez çözemezlerse Gigabyte Tayvan Merkeze E-Mail yağmuruna tutacağım.
İşi gücü bıraktık nelerle uğraşıyoruz.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
sannki sandy bridgeler çok iyi işlemcice üst seviye anakart çıkarıyorlar tam cahil yolma politikasi
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babaeski39 8 yıl
sandy bridge için daha üst model anakartlar çıkar renkleri değiştirmişler güzel olmuş ama pci slotlardan kısıtlama yapmışlar kötü olmuş
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CeFurkan 8 yıl
cok az sata slotu var



bu arada sadece çarpan ile overclock olayı iyi olmuş

bir sürü ince işle ugrasmicaz

basacaz voltaji ver coskuyu
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ThE LoSt 8 yıl
siyah pcb karta ayrı bir estetik katmış..
soğutma bloklarıda oldukça iyi..
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ahmet__01 8 yıl
bu ne yahu çarpan kilidi açık olmayan işlemciler OC olmayacaksa ne anladık bu anakattan zaten anakartın en çok dikkat edilien şeyi OC potansiyelidir ilginç.
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Volkanbaba 8 yıl
İnceleme için teşekkürler ama kısa olmuş gibi biraz
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Furkán 8 yıl

ahmet__01

bu ne yahu çarpan kilidi açık olmayan işlemciler OC olmayacaksa ne anladık bu anakattan zaten anakartın en çok dikkat edilien şeyi OC potansiyelidir ilginç.

Overclock yapmak isteyen kullanıcılar malesef çarpan kilidi açık işlemciler tercih etmek zorunda kalacaklar..
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umutarslan.com 8 yıl
mesut Çevik'in kafası hafif güzel gibi.Ben bi an anakartı elinden atıp amannnnnnn boşverin kartı diyecek diye bekledim :D:D
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No Way Out 8 yıl
Bu anakart OC potansiyeli marshall veya R4E'den daha yüksek, ilk rekokrlar bunun ile kırılacak sonraki P67A-UD9 çift CPU destekleyen anakartıyla.
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avatar751 8 yıl

umutarslan.com

mesut Çevik'in kafası hafif güzel gibi.Ben bi an anakartı elinden atıp amannnnnnn boşverin kartı diyecek diye bekledim :D:D





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maliahmet1 8 yıl
voltaj verilmeyen bi model olduğu için anakartım ocada meraklı deyilim zaten
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sadtneverdie 8 yıl
işlemcisiz anakart testi güzelmiş :)
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maliahmet1 8 yıl
5sneme girecem gigabyt anakartımla hiç sorunum yok cok güzel bi marka 690g modelini kullanıyorum overcloc olarak işlmcimi 2.1den 2.4e zor getiriyom ama zaten işlemcimin sıcaklığı 40derece yazın 80lere geliyor
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