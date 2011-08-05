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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte PCIe 3.0 destekli oyuncu anakartı G1.Sniper2'yi duyurdu

7 yıl
16,4b
1
23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte PCIe 3.0 destekli oyuncu anakartı G1.Sniper2'yi duyurdu
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Gigabyte oyuncular için hazırladığı özel tasarımlı anakartlarından G1.Sniper modelinin yeni versiyonunu duyurdu. İlk tanıtımı Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilen anakart, sıkı oyun tutkunları başta olmak üzere yüksek performans meraklılar ve donanım meraklılarını temel alıyor. Diğer modellerden farklı olarak Intel'in Z68 yonga setini kullanan ve LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci modelleriyle uyumlu olan anakart, serinin diğer üyelerinden farklı olarak PCI Express 3.0 desteği ile geliyor ve bu açıdan Gigabyte'ın güncel ürün gamındaki ilk anakart olma unvanını da taşıyor.
Siyah ve yeşil tonların ağırlıkta olduğu tasarımda şarjör şeklinde dizayn edilen soğutucunun fark yarattığını görüyoruz. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable 3 konseptini temel alıyor ve 12 fazlı güç tasarımı ile geliyor. PCI Express 3.0 uyumlu iki adet PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire teknolojilerine olanak tanıyan anakart, LucidLogix firmasının Virtu grafik işlemci sanallaştırma teknolojisine de destek sunuyor. Bu teknoloji sayesinde işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında uygulamaya göre otomatik geçiş yapılabiliyor.
Oyunculara yönelik olarak Bigfoot Networks Killer E2100 Gigabit NIC ağ kontrol işlemcisi ve Creative'in 7.1 kanal ses desteği sunan CA20K2 ses işlemcisiyle donatılan anakartta, yerleşik ses işlemcisinin yüksek kaliteli komponentlerle desteklendiğini görüyoruz. Aynı zamanda kulaklık yükselticisi de bulunan anakartın diğer özellikleri arasında dört adet SATA-III, üç adet SATA-II, iki adet USB 3.0 portu ve bir adet eSATA portu ile birlikte işlemciye entegre grafik biriminden görüntü almak isteyenler için HDMI portuna da yer veriliyor. Hız aşırtma yapmak isteyenler için arka plakasında OC Butonu bulunan ve TouchBIOS yazılımı ile kullanıcılarına masaüstünde kapsamlı BIOS değişikliği yapma olanağı tanıyan G1.Sniper 2'ni bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi verilmedi.
Gigabyte PCIe 3.0 destekli oyuncu anakartı G1.Sniper2'yi duyurdu
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Gigabyte PCIe 3.0 destekli oyuncu anakartı G1.Sniper2'yi duyurdu
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liberche 7 yıl en beğenilen
güzel olmuş ..

ama intel ...

Benim makinama giremez :D
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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huseyincarnege 7 yıl
züper bişeye benziyo ama intel :( amd vereksiyonu cıkmazmı (not vereksiyon bilerek yazılmıştır sonra dalga gecen cıkmasın)amd versiyonunu görmek isterük
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hazarRS 7 yıl
bunu tasarlayan mühendis kör olmuştur...
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Şahi_13 7 yıl
tasarım çook iyi,bildiğin tehditkar :D
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zouzouni 7 yıl
Harika bir tasarım var, siyah çok yakışmış
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Normandia_06 7 yıl
G1.Sniper 1 in kırpılmış versiyonu bu :D
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lvlono 7 yıl
"Böyle pahalı bir anakart alabilen bir kişi, entegre grafik birimini kullanmak istemez." şeklinde bir mantık varmı yav? görüntü çıkışı bile koymamışlar anakarta. hesapta z68 yapmışlar. MSI'ın z68 PCIex 3.0 beklemek gerek.
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alito 7 yıl
anakart güzelmiş ama ben x79 lu oyuncu anakartlarını merak ediyorum. 2012 yılında ivy lerin gelmesiyle daha iyi modellerde gelecektir.
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TheUnforqiven 7 yıl
pntgrmyk
Sizcede PCI Ex. slotu az değil mi? Böyle bir anakarta 3 tane olması gerekirken neden 2? Ayrıca USB 3.0 da az olmuş 4 tane olmalıydı E-sata portu olmasada olurmuş ancak kartın dizaynı muhteşem

kartın dizaynı muhteşem de dizayn yerine daha fazla özelliğe yer verseler daha doyurucu olurdu :D
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Varminaard 7 yıl
çok güzel göz boyuyor ya..
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zerolife 7 yıl
Sıradışı bir dizayn olmuş
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X-FI 7 yıl
çok iyide pcie3 kullanan kart yok. ama yinede alınbır bu anakart
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pntgrmyk 7 yıl
Sizcede PCI Ex. slotu az değil mi? Böyle bir anakarta 3 tane olması gerekirken neden 2? Ayrıca USB 3.0 da az olmuş 4 tane olmalıydı E-sata portu olmasada olurmuş ancak kartın dizaynı muhteşem
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