Gigabyte X79-UD3 ve Core i7-3930K ile yeni dünya rekoru

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte adına çalışan hız aşırtma profesyoneli HiCookie, Intel'in 6 çekirdekli Core i7-3930K işlemcisi ile 5643MHz'e ulaşarak dünya rekoru kırdı. Gigabyte'ın ürün gamındaki en düşük maliyetki X79 anakart olan X79-UD3 ve yeni F7 BIOS kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, işlemcinin soğutulması içinse, bu seviyedeki diğer pek çok çalışmada olduğu gibi Sıvı Azot tercih edilmiş.
Intel'in en hızlı ikinci Sandy Bridge-E işlemcisi olan Core i7-3930K ile ulaşılan en yüksek frekans değerini elde edebilmek için CPU çalışma gerilimi 1.584V seviyesine yükseltilmiş. Sistemin diğer bileşenleri olaraksa Kingston HyperX Genesis DDR3 bellek ve Corsair'in 1200 Watt kapasiteli AX1200W güç kaynağına yer verilmiş. Ulaşılan yüksek saat hızında kararlı bir şekilde SuperPi 1M ve 32M testleri tamamlanırken, aynı zamanda CPU-Z onayı alınarak Core i7-3930K için ulaşılan rekor değer, dünya sıralamasına da girmiş oldu.
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Bende geçenlerde sıfır ASUS marka anakartın tamamen aynı olan 4 adet RAM ile açılmadığını görünce tamamdır dedim.. Yine geçenlerde sıfır MSI marka anakarta sistemi güzelce topladım. Win 8 kuracaktımki HDD'lerin hiçbirini gösteremedim. Ayrıca ekran kartı ilede sistemi açmadı. BIOS'ta denemediğim ayar kalmadı ve sonunda ayar olan ben oldum..
Gigabyte'tan zaten şaşmazdım ama şimdi Gigabyte'a static IP almış oldum..
Evet.
Genellikle rekor denemelerinde Ram ve Ekran Kartı düşük seviyede olur.
Hatta bazen çekirdekler bile kapatılır.
Amaç sadece işlemcinin sınırlarının zorlamak.
Günlük hayatta hiç bir faydası yok.
Kim 3930K ile 640MB ram,5570 ekran kartı kullanır?
640MB ram nasıl bişey çok merak ettim hiçbir sitede yok.