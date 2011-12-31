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Gigabyte X79-UD3 ve Core i7-3930K ile yeni dünya rekoru

7 yıl
23b
1
32
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte X79-UD3 ve Core i7-3930K ile yeni dünya rekoru
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Gigabyte adına çalışan hız aşırtma profesyoneli HiCookie, Intel'in 6 çekirdekli Core i7-3930K işlemcisi ile 5643MHz'e ulaşarak dünya rekoru kırdı. Gigabyte'ın ürün gamındaki en düşük maliyetki X79 anakart olan X79-UD3 ve yeni F7 BIOS kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, işlemcinin soğutulması içinse, bu seviyedeki diğer pek çok çalışmada olduğu gibi Sıvı Azot tercih edilmiş. 
Intel'in en hızlı ikinci Sandy Bridge-E işlemcisi olan Core i7-3930K ile ulaşılan en yüksek frekans değerini elde edebilmek için CPU çalışma gerilimi 1.584V seviyesine yükseltilmiş. Sistemin diğer bileşenleri olaraksa Kingston HyperX Genesis DDR3 bellek ve Corsair'in 1200 Watt kapasiteli AX1200W güç kaynağına yer verilmiş. Ulaşılan yüksek saat hızında kararlı bir şekilde SuperPi 1M ve 32M testleri tamamlanırken, aynı zamanda CPU-Z onayı alınarak Core i7-3930K için ulaşılan rekor değer, dünya sıralamasına da girmiş oldu. 
Gigabyte X79-UD3 ve Core i7-3930K ile yeni dünya rekoru
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erendiz001 5 yıl
abitten sonra kullandığım en iyi kart gigabyte tır. tabi orta seviye veya üstü şart
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TURK-ŞAD 5 yıl
adam dünya rekoru kırmış, video eklemiş yaptığı işi belgelemiş, kalkmış hala laf söyleyenler oluyor...gigabyte ın yaşadığı sorunlar yok demek doğru değil ama almayın, tü kaka demek de doğru değil...ben şahsen Gigabyte marka ne kadar anakart kullandı isem sorun yaşamadım..Şu ana F/P olarak kullandığım anakart modelleri MSI marka, ama anakart alma durumum olsa Gigabyte markasını gözüm kapalı güvenerek alırım, ASUS dedimmi 3 gün düşünürüm ama en son kullandığım ASUS anakart P65 idi, bios güncellemesi sonrası fişi çekmeden yeniden başlatmıyordu ogün bugündür ASUS a tövbe ettim ve hiçde pişman değilim...
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erendiz001 5 yıl
abitten sonra kullandığım en iyi kart gigabyte tır. tabi orta seviye veya üstü şart
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c.staticxxx 6 yıl
aman arkadaslar galyana gelmeyin. bi kere gigabyte aldim nefret ettirdi beni. x58 ud3r kullandim kabusum oldu. coldboot sorunu-kuzey koprusu sorunu-oc sonrasi stabilite sorunu bide arena bilgisayar gibi dandik ithalatci sorunu canimdan bezdirdi. sabertoothx58 gectim huzur buldum. asus harbi efsaneymis
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pohuman 6 yıl c.staticxxx
c.staticxxx

aman arkadaslar galyana gelmeyin. bi kere gigabyte aldim nefret ettirdi beni. x58 ud3r kullandim kabusum oldu. coldboot sorunu-kuzey koprusu sorunu-oc sonrasi stabilite sorunu bide arena bilgisayar gibi dandik ithalatci sorunu canimdan bezdirdi. sabertoothx58 gectim huzur buldum. asus harbi efsaneymis

Bende geçenlerde sıfır ASUS marka anakartın tamamen aynı olan 4 adet RAM ile açılmadığını görünce tamamdır dedim.. Yine geçenlerde sıfır MSI marka anakarta sistemi güzelce topladım. Win 8 kuracaktımki HDD'lerin hiçbirini gösteremedim. Ayrıca ekran kartı ilede sistemi açmadı. BIOS'ta denemediğim ayar kalmadı ve sonunda ayar olan ben oldum..

Gigabyte'tan zaten şaşmazdım ama şimdi Gigabyte'a static IP almış oldum..
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DH Misafiri 7 yıl
adam bus hızını standart tutmuş zaten çarpan kilidi açık en son 57 çarpanı zaten bus hızına hiç yuklenmemiş standart bus hızı 100 ama 99*57 yapmış gene büyük başarı
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IceRulez 7 yıl
ram 640mb mı diyor ?
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ahmetsaid_ak 7 yıl IceRulez
IceRulez

ram 640mb mı diyor ?

Evet.

Genellikle rekor denemelerinde Ram ve Ekran Kartı düşük seviyede olur.
Hatta bazen çekirdekler bile kapatılır.
Amaç sadece işlemcinin sınırlarının zorlamak.
Günlük hayatta hiç bir faydası yok.

Kim 3930K ile 640MB ram,5570 ekran kartı kullanır?

640MB ram nasıl bişey çok merak ettim hiçbir sitede yok.
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X-FI 7 yıl
mainboard çok güzel.
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ikdemrici 7 yıl
çok güzel bir kart :)
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khytr89 7 yıl
bu rekorsa bu haberde neyin nesi? kafa mı buluyonuz.. AMD Fusion A8-3870K, 5875MHz'e hız aşırtıldı
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alpa07 7 yıl
şekil güzelmiş
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Lyrazed 7 yıl
Siyah inci
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