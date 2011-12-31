Gigabyte X79-UD3 ve Core i7-3930K ile yeni dünya rekoru

Gigabyte adına çalışan hız aşırtma profesyoneli HiCookie, Intel'in 6 çekirdekli Core i7-3930K işlemcisi ile 5643MHz'e ulaşarak dünya rekoru kırdı. Gigabyte'ın ürün gamındaki en düşük maliyetki X79 anakart olan X79-UD3 ve yeni F7 BIOS kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, işlemcinin soğutulması içinse, bu seviyedeki diğer pek çok çalışmada olduğu gibi Sıvı Azot tercih edilmiş.

Intel'in en hızlı ikinci Sandy Bridge-E işlemcisi olan Core i7-3930K ile ulaşılan en yüksek frekans değerini elde edebilmek için CPU çalışma gerilimi 1.584V seviyesine yükseltilmiş. Sistemin diğer bileşenleri olaraksa Kingston HyperX Genesis DDR3 bellek ve Corsair'in 1200 Watt kapasiteli AX1200W güç kaynağına yer verilmiş. Ulaşılan yüksek saat hızında kararlı bir şekilde SuperPi 1M ve 32M testleri tamamlanırken, aynı zamanda CPU-Z onayı alınarak Core i7-3930K için ulaşılan rekor değer, dünya sıralamasına da girmiş oldu.