Gigabyte, X79-UD7'nin üretimini sonlandırıyor

Gigabyte ürün gamındaki en iddialı anakart modellerinden biri olan X79 çipsetli GA-X79-UD7 modelinin üretimini sonlandırıyor. Şirketin Intel LGA2011 platformu için hazırladığı en gelişmiş anakart modelleri arasında yer alan X79-UD7, renkli tasarımı ve güçlü özellikleriyle donanım tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Donanımsal hız aşırtma özellikleri, yüksek kaliteli komponentleri ve gelişmiş BIOS tasarımı ile performans anlamında oldukça iddialı olan anakart için şimdiye kadar ki tüm üretimin satıldığı ve yeni üretim yapılmayacağı bildirildi.

Gigabyte şimdiye kadar UD7 serisi üst seviye hiç bir anakartında sınırlı üretim stratejisi izlemezken, LGA2011 platformu için geliştirilen X79-UD7'a hızlı bir şekilde son verilmesi pek çok donanım tutkununda süpriz etkisi yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gigabyte'ın, X79-UD7'den dogacak boşluğu daha iddialı özelliklere sahip yeni bir model ile doldurması bekleniyor.