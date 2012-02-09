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Gigabyte, X79-UD7'nin üretimini sonlandırıyor

7 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte ürün gamındaki en iddialı anakart modellerinden biri olan X79 çipsetli GA-X79-UD7 modelinin üretimini sonlandırıyor. Şirketin Intel LGA2011 platformu için hazırladığı en gelişmiş anakart modelleri arasında yer alan X79-UD7, renkli tasarımı ve güçlü özellikleriyle donanım tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Donanımsal hız aşırtma özellikleri, yüksek kaliteli komponentleri ve gelişmiş BIOS tasarımı ile performans anlamında oldukça iddialı olan anakart için şimdiye kadar ki tüm üretimin satıldığı ve yeni üretim yapılmayacağı bildirildi.
Gigabyte şimdiye kadar UD7 serisi üst seviye hiç bir anakartında sınırlı üretim stratejisi izlemezken, LGA2011 platformu için geliştirilen X79-UD7'a hızlı bir şekilde son verilmesi pek çok donanım tutkununda süpriz etkisi yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gigabyte'ın, X79-UD7'den dogacak boşluğu daha iddialı özelliklere sahip yeni bir model ile doldurması bekleniyor. 

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Uğur.Türkben 7 yıl en beğenilen
Gigabyte çok komik duruma düşmüş.Yıllardır Gigabyte kullanıcısı vede fanatiğiyim ama bu habere biryerlerimle güldüm.
Bu anakart nezaman çıktı?Ne zaman buna uygun cpu çıktı?quadro ramler nezaman çıktı?Nezaman yaygınlaştı nezaman millet apır tapır bu karttan aldı da çok beğendi?
Vede çok enteresan Gigabyet nezaman bu "çok popüler anakartını" artık üretmeyip başka bir karta yönleneceğini bildirdi?

Biz nerede yaşıyoruz,kendimi biran gerçekten 30-40 sene evvellinde sandım.Dünyada herşeyin bize 15-20 yıl sonra ancak geldiği döneme döndük sandım.
Haberi şöyle algıladım.Gigabyte bu üst seviye ürünü yaptı ama Asus veya MSI aynı seviye kartları hem daha ucuz olup hemde ucuz olmalarına rağmen herhangibir sorun çıkmayınca Gigabyte pahalı olması sebebi ile bu ankartı satamadı vede daha fazla sipariş alamadığı için sonlandırdı.
Türkiye içerisinde en üst seviye ürünlerin kullanıcılarının %99 unun sitemizde üye olduğunu bildiğimden dolayı soruyorum üst seviye UD7 yi bırakın kaçımızda X79 serisi anakart ve buna uygun cpu var?
Gigabyte çok komik duruma düşmüş.Yıllardır Gigabyte kullanıcısı vede fanatiğiyim ama bu habere biryerlerimle güldüm.Bu anakart nezaman çıktı?Ne zaman bun...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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nysarac 7 yıl
youtube.com/...
bu haber bahanesi anakartların coğu toplatılıyor giganın özellikle x79 almayınız giga olanlardan
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erendiz001 7 yıl
BIOS güncellemesi yapanlar yanma riskini aşıyor. Anakartı sorunlu ya da sorunsuz halde iade edenlere yenisi gönderilecek. Ayrıca bir jest olarak ömür boyu garanti terfisi yapılacak.
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p8p67b3 7 yıl
gigabyte işi bilmiyor
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DH Misafiri 7 yıl
üst seviye mainboard ama 4 ram slotu var sonlanması gayet normal :)
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diemcizone 7 yıl
4 kanal bellek kontrolcülü işlemcinin 2 kanal bellek desteğini kullandırtmadıkları için ürün çok satıldı, tamam gigabyte.
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halitozbasli 7 yıl
Daha cıkalı nekadar olduda piyasadan çekiyorsun Gigabyt. He sen şunu de anlarım biz fena gaz yaptık herkezden önce ve alt yapı tam hazır olmadan lga 2011 cpular bile piyasada adam gibi satılmaya başlamadan, bu kartı piyasaya sunduk ondanda hiç satamadık bari zararın neresinden dönersek kardır diye üretimini durduruyoruzde.
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karmaşık 7 yıl
tasarım veya üretimden kaynaklı bir problemden dolayı olabileceği şüphesi eminim bu anakartı kullanan kişileri fena şekilde kıllandırmıştır.
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alpa07 7 yıl
Çıkarmadı demesinler diye alel acele çıkardıkları kartın daha iyilerini piyasaya sürmek için sonlanmıştır üretimini.
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DH Misafiri 7 yıl
x79 Gigabyte overclock yaparken patlamıştı bence ondan durduruyorlar :)
Ayrıca LGA2011 ile 8 slot ram desteği gelirken bu 4 de kalmış.
Şuan için alınacak en iyi model: Asus PX79 Deluxe
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CoreXXX 7 yıl
asusun standart özel olmayan bir x79 u bile bu karttan iyi iken gigabyte nasıl rekabet etsin. yazık severim gigabyte iyi ürünler üretir ama bu ürün fiyasko olmuş. hemen bi kart sonlandı diyede firmayı kötülemeyelim. belki dah iyi bi modeli aynı fiyata sunacak. hemen kötü düşünmeyin
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E_Aydin35 7 yıl
Strateji değiştiriyo heralde.:)
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showstopper41 7 yıl
Yeni çıkaracakları X79 Assasin gibi ultra yüksek fiyatlı anakartlara yönlendirmek için yapyor olabilirler. UD7 ye bütçesi yeten Assasin e biraz daha fazla para verebilir.
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DemirAtlı 7 yıl
beceremedikleri için çekildiler bunun türkçe izahı budur başka lafa gerek yok.
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