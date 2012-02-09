Gigabyte, X79-UD7'nin üretimini sonlandırıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte ürün gamındaki en iddialı anakart modellerinden biri olan X79 çipsetli GA-X79-UD7 modelinin üretimini sonlandırıyor. Şirketin Intel LGA2011 platformu için hazırladığı en gelişmiş anakart modelleri arasında yer alan X79-UD7, renkli tasarımı ve güçlü özellikleriyle donanım tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Donanımsal hız aşırtma özellikleri, yüksek kaliteli komponentleri ve gelişmiş BIOS tasarımı ile performans anlamında oldukça iddialı olan anakart için şimdiye kadar ki tüm üretimin satıldığı ve yeni üretim yapılmayacağı bildirildi.
Gigabyte şimdiye kadar UD7 serisi üst seviye hiç bir anakartında sınırlı üretim stratejisi izlemezken, LGA2011 platformu için geliştirilen X79-UD7'a hızlı bir şekilde son verilmesi pek çok donanım tutkununda süpriz etkisi yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gigabyte'ın, X79-UD7'den dogacak boşluğu daha iddialı özelliklere sahip yeni bir model ile doldurması bekleniyor.
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Bu anakart nezaman çıktı?Ne zaman buna uygun cpu çıktı?quadro ramler nezaman çıktı?Nezaman yaygınlaştı nezaman millet apır tapır bu karttan aldı da çok beğendi?
Vede çok enteresan Gigabyet nezaman bu "çok popüler anakartını" artık üretmeyip başka bir karta yönleneceğini bildirdi?
Biz nerede yaşıyoruz,kendimi biran gerçekten 30-40 sene evvellinde sandım.Dünyada herşeyin bize 15-20 yıl sonra ancak geldiği döneme döndük sandım.
Haberi şöyle algıladım.Gigabyte bu üst seviye ürünü yaptı ama Asus veya MSI aynı seviye kartları hem daha ucuz olup hemde ucuz olmalarına rağmen herhangibir sorun çıkmayınca Gigabyte pahalı olması sebebi ile bu ankartı satamadı vede daha fazla sipariş alamadığı için sonlandırdı.
Türkiye içerisinde en üst seviye ürünlerin kullanıcılarının %99 unun sitemizde üye olduğunu bildiğimden dolayı soruyorum üst seviye UD7 yi bırakın kaçımızda X79 serisi anakart ve buna uygun cpu var?