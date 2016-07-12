Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in 10 çekirdekli Core i7-6950X işlemcisini de içeren Broadwell-EX işlemci ailesi için Gigabyte'dan özellik zengini bir anakart geldi; X99 Designare-EX. Merak edilen detayları videomuzda.
Gigabyte'ın yeni nesil amiral gemi anakart modellerinden X99 Designare-EX'e yakından bakıyoruz. Intel'in Broadwell-EX serisi 10 çekirdekli Core i7-6950 işlemcisi ve serinin diğer üyeleri için optimize edilen anakartın oldukça zengin özellik listesi bulunuyor. Öne çıkan detaylar ve merak edilenler videomuzda, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Merhaba,
Bu örneği verirken AMD'nin 8 çekirdekli işlemci ile rakibinin 4 çekirdekli modellerine rakip olamadığını ve rakibinin üst seviye performans söz konusu olduğunda çekirdek başına düşen verim ve performans konusunda rakipsiz olmasına rağmen profesyoneller ve performans tutkunları için 10 çekirdekli extreme serisi işlemciler de piyasaya sürdüğünü hesaba kattınız mı? Kesin katmadınız zira o zaman bu şekilde yorum yapmazdınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
maşallahı var.
Asyalı hatunlar hem ırk olarak zekiler, hizmet konusunda süperler, bir de güzeller arkadaş
Kore dili Türkçe'ye çok yakınmış. Koreli birini bulsam şöyle düzgün direk basacam nikahı
anakart da güzele benziyor