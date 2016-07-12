Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok

Intel'in 10 çekirdekli Core i7-6950X işlemcisini de içeren Broadwell-EX işlemci ailesi için Gigabyte'dan özellik zengini bir anakart geldi; X99 Designare-EX. Merak edilen detayları videomuzda.

Gigabyte'ın yeni nesil amiral gemi anakart modellerinden X99 Designare-EX'e yakından bakıyoruz. Intel'in Broadwell-EX serisi 10 çekirdekli Core i7-6950 işlemcisi ve serinin diğer üyeleri için optimize edilen anakartın oldukça zengin özellik listesi bulunuyor. Öne çıkan detaylar ve merak edilenler videomuzda, iyi seyirler.