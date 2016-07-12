Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok

2 yıl
44,7b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in 10 çekirdekli Core i7-6950X işlemcisini de içeren Broadwell-EX işlemci ailesi için Gigabyte'dan özellik zengini bir anakart geldi; X99 Designare-EX. Merak edilen detayları videomuzda.
Gigabyte'ın yeni nesil amiral gemi anakart modellerinden X99 Designare-EX'e yakından bakıyoruz. Intel'in Broadwell-EX serisi 10 çekirdekli Core i7-6950 işlemcisi ve serinin diğer üyeleri için optimize edilen anakartın oldukça zengin özellik listesi bulunuyor. Öne çıkan detaylar ve merak edilenler videomuzda, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 2 yıl en beğenilen tutankenshta
tutankenshta

AMD 8 çekirdekli işlemci yapınca ne gerek diyenler intel 10 çekirdekli çakmasını yıllar sonra yapıyor ne diyecek acaba?

Merhaba,

Bu örneği verirken AMD'nin 8 çekirdekli işlemci ile rakibinin 4 çekirdekli modellerine rakip olamadığını ve rakibinin üst seviye performans söz konusu olduğunda çekirdek başına düşen verim ve performans konusunda rakipsiz olmasına rağmen profesyoneller ve performans tutkunları için 10 çekirdekli extreme serisi işlemciler de piyasaya sürdüğünü hesaba kattınız mı? Kesin katmadınız zira o zaman bu şekilde yorum yapmazdınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
tutankenshtaAMD 8 çekirdekli işlemci yapınca ne gerek diyenler intel 10 çekirdekli çakmasını yıllar sonra yapıyor ne diyecek acaba?...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
bu ablamız da sanırım tayvanlı.

maşallahı var.

Asyalı hatunlar hem ırk olarak zekiler, hizmet konusunda süperler, bir de güzeller arkadaş

Kore dili Türkçe'ye çok yakınmış. Koreli birini bulsam şöyle düzgün direk basacam nikahı

anakart da güzele benziyor
bu ablamız da sanırım tayvanlı.maşallahı var.Asyalı hatunlar hem ırk olarak zekiler, hizmet konusunda süperler, bir de güzeller arkadaş
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheStarBox 2 yıl
Hayatımda birdaha almayacağım anakart markası Gigabyte!!
En üst düzey gaming anakartlarda bile stability ve thermal throtling sorunarı mı desem.
Hiçbir zaman o spec olarak vaat ettikleri performansı veremediklerini mi bilemedim.
Alacaksanız MSI alın.Paranız yetmiyorsa bekleyin biriktirip öyle alın.Ama MSI alın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 2 yıl
Karttan anlamam. Ama tasarimi guzelmis
Anakarti gosteren abla da ayri guzel. Allah sahibine bağışlasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muhammet0689 2 yıl
Erdi abi ağzına sağlık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
bu ablamız da sanırım tayvanlı.

maşallahı var.

Asyalı hatunlar hem ırk olarak zekiler, hizmet konusunda süperler, bir de güzeller arkadaş

Kore dili Türkçe'ye çok yakınmış. Koreli birini bulsam şöyle düzgün direk basacam nikahı

anakart da güzele benziyor
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roc. 2 yıl
Video sanki kağıt gibi dalgalanıyor. Acaba bir tek bende mi böyle?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TorukMactoo 1 yıl Roc.
Roc.

Video sanki kağıt gibi dalgalanıyor. Acaba bir tek bende mi böyle?

Hayır bana da öyle göründü. Kamera veya işlenirken bişeyler olmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 2 yıl
Executor Arhêntir

Güzel kart


Güzel kar t mi ı mı
?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
Executor Arhêntir

Güzel kart


Güzel kar t mi ı mı
?

Anakart kart degil mi guzel kardesim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 2 yıl
anladık arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankenshta 2 yıl
AMD 8 çekirdekli işlemci yapınca ne gerek diyenler intel 10 çekirdekli çakmasını yıllar sonra yapıyor ne diyecek acaba?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 2 yıl tutankenshta
tutankenshta

AMD 8 çekirdekli işlemci yapınca ne gerek diyenler intel 10 çekirdekli çakmasını yıllar sonra yapıyor ne diyecek acaba?

Merhaba,

Bu örneği verirken AMD'nin 8 çekirdekli işlemci ile rakibinin 4 çekirdekli modellerine rakip olamadığını ve rakibinin üst seviye performans söz konusu olduğunda çekirdek başına düşen verim ve performans konusunda rakipsiz olmasına rağmen profesyoneller ve performans tutkunları için 10 çekirdekli extreme serisi işlemciler de piyasaya sürdüğünü hesaba kattınız mı? Kesin katmadınız zira o zaman bu şekilde yorum yapmazdınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 2 yıl
Giga yapar da guzel olmaz mi..(gizli fanboy)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 2 yıl
Güzel kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:23
AMD Threadripper için en güçlü anakart
23,7b izlenme · 11 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
03:13
Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var !
28b izlenme · 11 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
12:30
Sınıfının En Dolu Anakartı ''GIGABYTE B450 AORUS PRO İncelemesi''
17,3b izlenme · 9 ay
06:23
AMD Ryzen 2 için ilk anakart mercek altında
36,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
03:14
Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi
22,4b izlenme · 11 ay
10:48
AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus
8,8b izlenme · 1 yıl
04:39
AMD Ryzen 2 için fiyat/performans anakartı
24,7b izlenme · 11 ay
05:58
Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme
11,4b izlenme · 7 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:12
Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta"
34,2b izlenme · 1 yıl
05:13
AMD Ryzen 2 için atom karınca anakart
23b izlenme · 10 ay
14:12
GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel''
11,7b izlenme · 7 ay
04:41
Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın
23,7b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim