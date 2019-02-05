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Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart uçuk bir fiyatla satışta

Gigabyte’ın sıvı soğutmalı sistemler için hazırladığı Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart satışa çıkıyor. Fiyatı ise özelliklerinden daha çok konuşulacak gibi.
3 ay
6,5b
1
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl anakart ve grafik kartı pazarında düşüş bekleyen Gigabyte iş gücünün yüzde 10 civarında bir kısmını kesmeye hazırlanıyor. Bunun yanında firma kâr marjı yüksek ürünlere ağırlık vererek mali tabloları düzeltmeye çalışacak. Bunun ilk örneği geçtiğimiz yıl sonlarında tanıtılan Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce oyuncu anakartı oldu.

Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce özellikleri ve fiyatı

8. ve 9. Nesil Intel işlemciler için geliştirilen Z390 tabanlı anakart çift kanal DDR4 bellekler ve Intel Optane belleklere destek sunuyor. 16 fazlı IR Digital VRM çözümü PowIRstage teknolojisi ile destekleniyor.

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İşlemci ve platform kontrolcü alanı için tek bir monoblok yapı tercih eden anakartta Thunderbolt 3 yerleşik olarak geliyor. RGB aydınlatmaya sahip olan anakartta Intel WiFi AC ikinci dalga kablosuz bağlantı yer alırken ayrıca Intel ve Aquantia marka iki GbE bağlantısı da yer alıyor.

Anakart özel sensörler ile sıcaklıkları takip edebilirken mobil cihazları da hızlı şarj etme yeteneğine sahip. Su soğutma sistemleri için geliştirilmiş olması orijinal Z390 Aorus Xtreme modelinden ayrılan en önemli tarafı.

Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart modeli 899$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Avrupa’da ise 1049 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde orijinal modeli 4000TL civarındaydı. Yeni modelin ise 6000TL-7000TL seviyesine geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

 

https://www.techpowerup.com/252213/gigabyte-z390-aorus-xtreme-waterforce-motherboard-now-available-for-usd-899-or-eur1049 Yorum Yaz
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Affliate34 3 ay en beğenilen
Gigabyte küçülmeye giderken xtreme modellerle mi ayakta kalacak
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heyysanadiyom 3 ay Affliate34
Adamlar kendi foyasını ortaya çıkarmış işte,yanılıyor muyum?Size bu fiyat etmeyen kart yaptık,alında ekonomiye can verin diyorlar.
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ipli jeton 3 ay
Buna işlemciyi nasıl takıyorlar?
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rohan32 3 ay
Ayıp arkadaşım ayıp
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Elsa 3 ay
Z390 DARK bile 500 dolar yuh
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csh 3 ay
Pahali urunler cikararak premium bir firma imaji yaratmaya calisiyor ama herkes Gigabyte'in musteriyi insan yerine koymadigini biliyor. Premium bir firma pahali urunler cikararak olunmaz, once insanlari enayi yerine koymamayi ogrensinler. 350 dolarlik anakartlarini aldim parami cope atmis oldum, ya bu anakarttan almis olsaydim? Aman diyeyim, goz boyama oyunlara kanmayin bence. Gigabyte musterilerine hic deger vermiyor, ne yaparsaniz yapin umrumda degilsiniz diyor sadece.
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DH Misafiri 3 ay
Avro fiyatı (5.94) + KDV = 7.350 TL ve Dolar (5.20) fiyatı + KDV = 5.500 TL ki bu fiyatlara satıcıda kar koyar biraz. Bu nasıl bir fiyattır ya gerçi bu anakartın alıcısıda CUSTOM soğutma yapan özel müşteriler olacağı için verebilirler bu paraları tabi.
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DH Misafiri 3 ay
dolar 2.5 tl olsaydı maaşında 1000 tl olurdu yine büyük fiyat
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huseyincarnege 3 ay
bence eder :)
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Cute Hentai 3 ay
Ekonomimize anakart suyu :)
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Lana-Del-Rey 3 ay
900 dolar büyük bi fiat değil ki :) Dolar 2.5 tl olsaydı 2200 tl olurdu çok değil yani.
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Affliate34 3 ay en beğenilen
Gigabyte küçülmeye giderken xtreme modellerle mi ayakta kalacak
1 Yanıt Yanıtla +6
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heyysanadiyom 3 ay Affliate34
Adamlar kendi foyasını ortaya çıkarmış işte,yanılıyor muyum?Size bu fiyat etmeyen kart yaptık,alında ekonomiye can verin diyorlar.
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gigabyte z390 aorus xtreme waterforce, Anakart ve
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