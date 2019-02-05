Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart uçuk bir fiyatla satışta

Bu yıl anakart ve grafik kartı pazarında düşüş bekleyen Gigabyte iş gücünün yüzde 10 civarında bir kısmını kesmeye hazırlanıyor. Bunun yanında firma kâr marjı yüksek ürünlere ağırlık vererek mali tabloları düzeltmeye çalışacak. Bunun ilk örneği geçtiğimiz yıl sonlarında tanıtılan Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce oyuncu anakartı oldu.

Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce özellikleri ve fiyatı

8. ve 9. Nesil Intel işlemciler için geliştirilen Z390 tabanlı anakart çift kanal DDR4 bellekler ve Intel Optane belleklere destek sunuyor. 16 fazlı IR Digital VRM çözümü PowIRstage teknolojisi ile destekleniyor.

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İşlemci ve platform kontrolcü alanı için tek bir monoblok yapı tercih eden anakartta Thunderbolt 3 yerleşik olarak geliyor. RGB aydınlatmaya sahip olan anakartta Intel WiFi AC ikinci dalga kablosuz bağlantı yer alırken ayrıca Intel ve Aquantia marka iki GbE bağlantısı da yer alıyor.

Anakart özel sensörler ile sıcaklıkları takip edebilirken mobil cihazları da hızlı şarj etme yeteneğine sahip. Su soğutma sistemleri için geliştirilmiş olması orijinal Z390 Aorus Xtreme modelinden ayrılan en önemli tarafı.

Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart modeli 899$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Avrupa’da ise 1049 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde orijinal modeli 4000TL civarındaydı. Yeni modelin ise 6000TL-7000TL seviyesine geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.