Yerli geliştiriciden açık dünya shooter denemesi

Son dönemde mobil uygulama mağazalarında yer alan yerli yapımların arasında kaliteli olanlara daha sık rastlamaya başladık. Poly City: Vengeance oyunu açık dünya shooter tarzında başarılı bir deneme sayılabilir.

Poly City: Vengeance neler sunuyor?

Çevrim dışı olan oyunda yapay zekâ karakterler ile kapışıyorsunuz. Toplam 30 bölümde farklı görevler veriliyor ve belirli bir süre içerisinde bu görevleri tamamlamak gerekiyor. Açık dünya haritasında oynanan bölümlerde önünüze çıkan hediye kutuları silahlar ve güçlendirmeler kazandırıyor.

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Yapay zekâ karakterler sizi vurmaya odaklandığı için dikkatli ilerlemek gerekiyor. Ayrıca her 10 bölümde bir boss dövüşü de var. Oyunda park halindeki kamyon, otobüs, uçak gibi araçları kullanarak daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz ve engelleri aşabiliyorsunuz. Oyun içi mağazada satın alabileceğini pek çok eşya mevcut.

Görsel açıdan da oldukça başarılı olan oyun en iyi grafik performansı için haliyle donanımı daha modern mobil cihazlar gerektiriyor. Ekran üzerindeki tuşlarla kontrol edilen oyuna alışmak bu açıdan biraz zor diyebiliriz. Kontrolcü kullanımı daha iyi sonuç verebilir.



