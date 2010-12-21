Gigabyte devasa boyutlarda yeni bir anakart hazırlıyor

Yeni yıla hızlı girmeyi planlayan Gigabyte, Intel'in Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak çok sayıda yeni anakartını pazara sunmayı hedefliyor. LGA1155 soket formu için UD serisi geneleksel anakart ailesini güncellemeye hazırlanan Gigabyte'ın asıl sürprizi ise oyuncular ve performans tutkunları için hazırladığı yeni anakart ailesi olacak.

Intel X58 çipsetini taşıyan Assesin, Killer ve Guerilla kod adlı üç yeni anakartını "Gaming" serisi altında pazara sunmayı planlayan Gigabyte'ın, "gizemli" bir anakart projesi daha bulunuyor. Firmanın anakart bölümü direktör yardımcısı Tim Handley'nin yeni bir fotoğrafı, henüz ismi bile belli olmayan "devasa" anakart için ilk ipuçlarını verdi.

Gigabyte'ın kendi içerisinde OMG-ATX olarak tanımladığı anakart, tahmin edebileceğiniz üzere standart anakartlara göre çok daha büyük olacak. EVGA'nın Classified-SR2 modelini akıllara getiren yeni anakartın devasa boyutu çerçevesinde ekstra alanı ne gibi özellikler için kullanacağı henüz bilinmese de en yüksek kaliteli komponentlerle donatılacağı ifade ediliyor.

Özellikle "rekor" peşindeki profesyonel hız aşırtmacıları hedef alacağı düşünülen yeni anakartta, kullanıcıların sabit disk kurulum yükünü ortadan kaldırmak adına kart üsttünde yüksek hızlı SSD yongalarına yer verilmiş olabileceği iddia edilirken, henüz Gigabyte tarafından konuya ilişkin yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Piyasaya büyük bir ihtimalle UD11 adı altında sunulacağı belirtilen dolayısıyla X58-UD9'dan da büyük olacağı düşünülen anakartın detayları hakkında bilgi ulaştıkla paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.bit-tech.net/news/hardware/2010/12/21/gigabyte-to-launch-massive-motherboard/