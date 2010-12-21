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Gigabyte devasa boyutlarda yeni bir anakart hazırlıyor

8 yıl
22,7b
1
37
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yıla hızlı girmeyi planlayan Gigabyte, Intel'in Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak çok sayıda yeni anakartını pazara sunmayı hedefliyor. LGA1155 soket formu için UD serisi geneleksel anakart ailesini güncellemeye hazırlanan Gigabyte'ın asıl sürprizi ise oyuncular ve performans tutkunları için hazırladığı yeni anakart ailesi olacak.

 Intel X58 çipsetini taşıyan  Assesin, Killer ve Guerilla kod adlı üç yeni anakartını "Gaming" serisi altında pazara sunmayı planlayan Gigabyte'ın, "gizemli" bir anakart projesi daha bulunuyor. Firmanın anakart bölümü direktör yardımcısı Tim Handley'nin yeni bir fotoğrafı, henüz ismi bile belli olmayan "devasa" anakart için ilk ipuçlarını verdi.

Gigabyte'ın kendi içerisinde OMG-ATX olarak tanımladığı anakart, tahmin edebileceğiniz üzere standart anakartlara göre çok daha büyük olacak. EVGA'nın Classified-SR2 modelini akıllara getiren yeni anakartın devasa boyutu çerçevesinde ekstra alanı ne gibi özellikler için kullanacağı henüz bilinmese de en yüksek kaliteli komponentlerle donatılacağı ifade ediliyor.

Özellikle "rekor" peşindeki profesyonel hız aşırtmacıları hedef alacağı düşünülen yeni anakartta, kullanıcıların sabit disk kurulum yükünü ortadan kaldırmak adına kart üsttünde yüksek hızlı SSD yongalarına yer verilmiş olabileceği iddia edilirken, henüz Gigabyte tarafından konuya ilişkin yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Piyasaya büyük bir ihtimalle UD11 adı altında sunulacağı belirtilen dolayısıyla X58-UD9'dan da büyük olacağı düşünülen anakartın detayları hakkında bilgi ulaştıkla paylaşmaya devam edeceğiz.


http://www.bit-tech.net/news/hardware/2010/12/21/gigabyte-to-launch-massive-motherboard/ Yorum Yaz
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Virinom 8 yıl
WTXF ANAKARTLAR Geldi
FULL TOWER Kasalardan DAN SONRADA
EYFEL TOWER Kasalar gelir :)
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DH Misafiri 8 yıl
küçülmesi gerekirken büyümeleri hayret verici artık kasalar için yeni bir atx tipi çıkar
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caine255 8 yıl
Foto ya dikkatli bakınca "dual cpu power" yazısını görürsünüz, bu kadar büyük olmasını açıklıyor, iyi ama pahalı bir anakart olacağı kesin...
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DH Misafiri 8 yıl
bunların amacı bizim anakartları sadece ülkenizden alın. düşünsenize bu anakartı ya bizim teknoloji marketlerinden almak zorundasınız o da fahiş fiyatlardan !!! veya ben yurtdışından çok ucuza alırım arkadaş diyemeyeceksiniz çünkü bu kartı dışardan getirmeye kalksanız kartın parası kadar nakliye ücreti tutar çünkü böyle bir ambalajın hedefi ben çok büyük bir firmayım değil ben çok akıllı bir firmayım demektir. biz kullanıcılara güzellik falan değil amaçları zaten biz ancak reyonlarda süs olarak duran bu anakartlara bakar dururuz he çok paranız varsa 600-700 bir anakarta verecek kadar sizin için sorun yoktur zaten ;)
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kemalsarı 8 yıl
güzel:D
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murdocklawless 8 yıl
veri anakartın bir ucundan diğerine gidene kadar lag olur beyler.
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umutarslan.com 8 yıl
dahili isteyen bir kesim olacaktır ama bugün insanlar özgürce seçim yapmak istiyor.kart üzerindeki ram bozuldugunda komple kart çöpe gider ssd içindeki verilerde çöpe gider.Çok saçma olur yani.Ram'i anlarımda Sdd yi anlamadım.
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Batuist 8 yıl
Aslında sadece SSD yongalarla değil dahili ramlerlede desteklenebilirdi. Hatta günümüzün çoğu anarkartı dahili ram belleklerle beraber üretilip satılabilirken bunu neden hiçbir üreticinin yapmadığı ilginç!! Hatta giriş seviyesi anakartlarda standart bile olabilir. 2GB, 4GB isteyen ramsiz alır gibi ...neden olmasın!!
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
Aslında sadece SSD yongalarla değil dahili ramlerlede desteklenebilirdi. Hatta günümüzün çoğu anarkartı dahili ram belleklerle beraber üretilip satılabilirken bunu neden hiçbir üreticinin yapmadığı ilginç!! Hatta giriş seviyesi anakartlarda standart bile olabilir. 2GB, 4GB isteyen ramsiz alır gibi ...neden olmasın!!


Senin evde anakartın var ve önemli bir proje üzerinde çalışıyorsun. O sırada üzerinde 4Gb bellekle gelen anakartının ram çipi bozuldu. Bilgisayar hiç çalışmıyor. Garantiye gönderiyorsun işlerin yarım kalıyor.

Senin evde anakartın var ve önemli bir proje üzerinde çalışıyorsun. O sırada üzerinde bellek olmayan anakartındaki ramlerin bozuldu. Bilgisayar hiç çalışmıyor. Gidip ram alıp takıyor işine devam ediyorsun.
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-MoDeStUs- 8 yıl
anam nedir oo..devasa bişey..bizim kullandığımız normal anakart kutusundan rahat 4 tane alır.
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ContEmpor4ry 8 yıl
nice photoshop...
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renklem 8 yıl
çift cpu kullanılabilecektir büyük ihtimal 2 soketlidir.
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