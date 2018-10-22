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Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için

7 ay
12,4b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ROG serisi Dominus Extreme anakartına rakip geldi. Gigabyte'ın yeni modeli, hem performans hem de hız aşırtma merkezli bir anakart olarak öne çıkıyor. İlk detayları bu videoda anlattık.
Gigabyte adeta yok yok diyebileceğimiz bir anakart ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Intel'in yeni nesil 28 çekirdekli yüksek performanslı işlemcisi için geliştirilen anakartın detayları bu videomuzda. 

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bjkyener 7 ay
Bu kadar slot ve gereksiz kompanetler koyacağına üzerine ram + ssd koysa daha iyi olurdu (Teknolojik olarak hiç gelişme yok bir anakart artık harddisk kutusu kadar olmalı yani her şey küçülmeli)
Buna teknolojik gelişme denmez
Teknolojik gelişmeyi cep telefonlarında görüyoruz pc de görmüyorum 25 yıl önce neyse şimdi de o
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Emre-Dylan 7 ay
Asusun x370 x470 AMD de bios sorunları, giganın orta seviyede ki anakartlar da kullandığı kalitesiz vramleri filan derken en mantıklı seçenek MSI kalıyor geriye :)
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Hakimutata Insane 7 ay
asus <3
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Morichannnn 7 ay
Gigabyte anakart kullanıyorum Msi ve Asus’dan bin kat daha iyi.
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MeGaDave06 7 ay Morichannnn
Biosu aralarında en rezalet olan gigabytetır. Gigabyte Türkiyenin ürünlerinin arkasında durmama ve asus msi a göre daha kötü bi müşteri ilişkileri/geri dönüşleri olduğuda açtığım konulardaki kullanıcı yorumları dahil bir çok yazıdada bulabilirsiniz. Bir gigabyte kullanıcısı olarak sonraki anakartım asus veya msi olucak
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www.bilgisayarservis.com 7 ay
bence gigabyte en iyi kendini güncelleyen firma
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