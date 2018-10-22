Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için

Asus'un ROG serisi Dominus Extreme anakartına rakip geldi. Gigabyte'ın yeni modeli, hem performans hem de hız aşırtma merkezli bir anakart olarak öne çıkıyor. İlk detayları bu videoda anlattık.

Gigabyte adeta yok yok diyebileceğimiz bir anakart ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Intel'in yeni nesil 28 çekirdekli yüksek performanslı işlemcisi için geliştirilen anakartın detayları bu videomuzda.