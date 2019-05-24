Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!

Tayvanlı donanım üreticisi Gigabyte öncelikli olarak anakartlarıyla aklımızda yer edinmiş olsa da son dönemde başarılı fareleriyle de adını duyurmayı başardı. Diğer taraftan SSD, RAM, klavye ve diğer oyuncu ekipmanları sunan firma en son CES 2019’da tanıttığı agresif tasarımlı monitörüyle bu pazara da adım atmıştı.
Gelen bilgilere göre firma monitörlerini ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle de buluşturmak istiyor. Dilerseniz CES 2019 fuarında gördüğümüz monitörün detaylarını inceleyelim. Aorus AD27QD, 27’’ 144 Hz IPS QHD panel üzerinde yükselen bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik detaylar
8 bit panel 10 bit ölçekleyicisi sayesinde 10 bit renk derinliğinden esintiler sunabilirken dahili gürültü gidericisiyle daha temiz bir görüntü verebiliyor. 178°/178° görüş açısına sahip panel renk doğruluğu açısından DCI-P3 renk paletinin %95’ini üretebiliyor.
Ekstra özelliklerine baktığımızda AMD’nin Freesync desteğine de sahip monitör ayrıca LFC ile birlikte daha geniş bir eşitleme aralığı sağlıyor. ANC bağlantısı da bulunan monitör, oyuncuların takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmasına imkan tanıyor.
TasarımTasarım olarak genel olarak oyuncu monitörlerinde dikkat çekici tasarımlar görmeye alışığız. Gigabyte Aorus AD27QD’de bunu bir üst seviyeye çıkarmış diyebiliriz. Monitörü arkasından Half Life 2’deki karakterlere benzeten dahi var. Arkada tarafta 4 RGB şerit konumlandıran Gigabyte agresif tasarım anlayışını monitörün standında da devam ettirmiş.
Ekstra özellikler
https://www.anandtech.com/show/13863/ces-2019-gigabyte-aorus-ad27qd-27-inch-144-hz-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DCI-P3 renk uzayi % kactir :) ?
Bunlar belirtilmemistir.
Artik sRGB %100 olmus cok ta mattah birsey degil yani dandik kalir yine ve Adobe RGB degerinin yuzdesi de %100 ise belki ciddiye alinir ama daha da genis renk uzayi olan DCI-P3 acaba yuzde kactir :) ?
Bu alanda gecis donemidir diye nice sirket veya uretimliler sahtekarliklarini ortmekteler ...
Aman dikkat ! ..
Oyuncu odakli ise ona gore on planda olmali ...
CS'de AWP'nin dürbününü açmaya gerek yok o zaman.
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amd freesync, amd lfc ve