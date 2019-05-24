Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!

Tayvanlı donanım üreticisi Gigabyte öncelikli olarak anakartlarıyla aklımızda yer edinmiş olsa da son dönemde başarılı fareleriyle de adını duyurmayı başardı. Diğer taraftan SSD, RAM, klavye ve diğer oyuncu ekipmanları sunan firma en son CES 2019’da tanıttığı agresif tasarımlı monitörüyle bu pazara da adım atmıştı.



Teknik detaylar

Ekstra özelliklerine baktığımızda AMD’nin Freesync desteğine de sahip monitör ayrıca LFC ile birlikte daha geniş bir eşitleme aralığı sağlıyor. ANC bağlantısı da bulunan monitör, oyuncuların takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmasına imkan tanıyor.

Tasarım

Ekstra özellikler

https://www.anandtech.com/show/13863/ces-2019-gigabyte-aorus-ad27qd-27-inch-144-hz-monitor

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Gelen bilgilere göre firma monitörlerini ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle de buluşturmak istiyor. Dilerseniz CES 2019 fuarında gördüğümüz monitörün detaylarını inceleyelim.panel üzerinde yükselen bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.8 bit panel 10 bit ölçekleyicisi sayesinde 10 bit renk derinliğinden esintiler sunabilirken dahili gürültü gidericisiyle daha temiz bir görüntü verebiliyor.görüş açısına sahip panel renk doğruluğu açısındanüretebiliyor.Tasarım olarak genel olarak oyuncu monitörlerinde dikkat çekici tasarımlar görmeye alışığız.bunu bir üst seviyeye çıkarmış diyebiliriz. Monitörü arkasından Half Life 2’deki karakterlere benzeten dahi var. Arkada taraftakonumlandıran Gigabyte agresif tasarım anlayışını monitörün standında da devam ettirmiş.İşlemci sıcaklığı, fan hızı, çalışma frekansı, farenizin DPI ayarı, GPU kullanımı gibi detayları takip edebileceğiniz bilgi ekranı da sunan Aorus AD27QD ayrıca ekranın ortasındaadını verdiği ekstra bir nişangah da konumlandırabiliyor. Son olarak modelin fiyatıolarak belirlenmiş.