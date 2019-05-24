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Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!

Bir çok alanda başarılı çözümlere imza atan Gigabyte oyuncu monitörlerini de ürün gamına ekledi. Gelen haberlere göre firma yakında ülkemizde modelleri raflarda görebileceğiz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Çevre Birimleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvanlı donanım üreticisi Gigabyte öncelikli olarak anakartlarıyla aklımızda yer edinmiş olsa da son dönemde başarılı fareleriyle de adını duyurmayı başardı. Diğer taraftan SSD, RAM, klavye ve diğer oyuncu ekipmanları sunan firma en son CES 2019’da tanıttığı agresif tasarımlı monitörüyle bu pazara da adım atmıştı.
Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!


Teknik detaylar 

Gelen bilgilere göre firma monitörlerini ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle de buluşturmak istiyor. Dilerseniz CES 2019 fuarında gördüğümüz monitörün detaylarını inceleyelim. Aorus AD27QD, 27’’ 144 Hz IPS QHD panel üzerinde yükselen bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.
Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!
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8 bit panel 10 bit ölçekleyicisi sayesinde 10 bit renk derinliğinden esintiler sunabilirken dahili gürültü gidericisiyle daha temiz bir görüntü verebiliyor. 178°/178° görüş açısına sahip panel renk doğruluğu açısından DCI-P3 renk paletinin %95’ini üretebiliyor.
Ekstra özelliklerine baktığımızda AMD’nin Freesync desteğine de sahip monitör ayrıca LFC ile birlikte daha geniş bir eşitleme aralığı sağlıyor. ANC bağlantısı da bulunan monitör, oyuncuların takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmasına imkan tanıyor.

Tasarım 

Tasarım olarak genel olarak oyuncu monitörlerinde dikkat çekici tasarımlar görmeye alışığız. Gigabyte Aorus AD27QD’de bunu bir üst seviyeye çıkarmış diyebiliriz. Monitörü arkasından Half Life 2’deki karakterlere benzeten dahi var. Arkada tarafta 4 RGB şerit konumlandıran Gigabyte agresif tasarım anlayışını monitörün standında da devam ettirmiş.
Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!

Ekstra özellikler 

Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde!
 
İşlemci sıcaklığı, fan hızı, çalışma frekansı, farenizin DPI ayarı, GPU kullanımı gibi detayları takip edebileceğiniz bilgi ekranı da sunan Aorus AD27QD ayrıca ekranın ortasında ‘’Gaming Aid’’ adını verdiği ekstra bir nişangah da konumlandırabiliyor. Son olarak modelin fiyatı 599$ olarak belirlenmiş.
https://www.anandtech.com/show/13863/ces-2019-gigabyte-aorus-ad27qd-27-inch-144-hz-monitor Yorum Yaz
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Whippoorwill 2 hf. en beğenilen
Yine uzaktan bakacağız.
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BZTRL 2 hf.
Gigabyte monitör pazarına çoktan girdi hatta ülkemizde satılacak kadar girdiler (satılıyor) Yeni girmiyor ki.
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leocorte 2 hf.
Aaa bu monitörü arkadaşım için almıştım. Bir kaç ay oluyor. 3.500 liraya almıştık. Nasıl yeni çıkmış bu? 🤔
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smart1978 2 hf.
10 bit gercek degilse yani 8+2 FRC ( Frame Rate Control ) ile aslinda 8 bit e cok yakin cakma dusuk kaliteli panel ise uzak durun o fiyata da degmez.
DCI-P3 renk uzayi % kactir :) ?
Bunlar belirtilmemistir.
Artik sRGB %100 olmus cok ta mattah birsey degil yani dandik kalir yine ve Adobe RGB degerinin yuzdesi de %100 ise belki ciddiye alinir ama daha da genis renk uzayi olan DCI-P3 acaba yuzde kactir :) ?
Bu alanda gecis donemidir diye nice sirket veya uretimliler sahtekarliklarini ortmekteler ...
Aman dikkat ! ..
Oyuncu odakli ise ona gore on planda olmali ...
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estrofem 2 hf. smart1978
%95 diye belirtilmiş ya işte DCI-P3. yazar sonradan edit yapmadıysa tabi.
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AskN0More 2 hf.
Abi bu monitörden günler once alsakmı almasakmı diye tartıstık arkadasla... monitor pazarına girdi diyerek haber yapılması doğru olmamış. Daha dogrusu geç olmuş.
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Galatas4ray 2 hf.
Gigabyte Aorus serisi bütün ürünleri tasarımları çok iyi.Şimdi bi monitöre türkiye şartların bu parayı veriyorsam 240 hz olması lazım en az :)
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Shagrath 2 hf.
Bu monitör kısıtlı sayıda olsa da ülkemize aylar önce geldi. hepsiburada.com/...
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Altyazar 2 hf.
ülkemize 5k'dan girş yapar
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Portraitclub 2 hf.
10 bit olayını sevdim bir de p3 olayını da sevdim bir nevi kalibrasyonlu gelmiş gibi oluyor. Ama fiyat biraz uygun olsa alınabilirdi.
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V4LKyR 2 hf.
Gaming aid... ekranın ortasına nişangah konumlandırma.
CS'de AWP'nin dürbününü açmaya gerek yok o zaman.
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Ohol Oula 2 hf.
Tasarım harika be. Peki bu kaç gigabyte? Hahaha
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amd freesync, amd lfc ve
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