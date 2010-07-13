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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini tanıttı
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 460 modellerini duyurdu. Birisi 192-bit, diğeri ise 256-bit olmak üzere iki yeni model hazırlayan Gigabyte, her iki kartta da WindForce adını verdiği özel bir soğutucu kullanıyor. İki adet fana ve iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucu sayesinde, kartların hem daha serin hem de daha sessiz çalıştıkları belirtiliyor. Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan yeni modeller, soğutucu yanında diğer detaylarıyla da referans modellerden ayrılmayı başarıyorlar.

Ultra Durable VGA konsepti altında hazırlanan GeForce GTX 460 tabanlı yeni modeller, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılmış. Gigabyte'dan yapılan açıklamalara göre geliştirilen detaylar hem kartın kullanım ömrünü arttırıyor hem de hız aşırtm denemelerinde yüksek stabilite sağlıyor. Modeline göre 768MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellek kapasitelerine sahip olan yeni modeller 336x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimleri 715MHz'de, paralel işlemcileri 1430MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan yeni modeller, 3DVision Surround, PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine destek sunuyorlar. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Gigabyte GeForce GTX 460 serisi, pazara 200-250$ aralığında fiyatlandırma ile sunulacak.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini tanıttı
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ulwi 9 yıl
insanlar bence nvidia yi 3d oyun ve 3d bluray icin aliyor( belki cuda ve physc de olabilir) , ati nin acilen bu 3d olayina bir care getirmesi gerekiyor. nvidianin aksine 3d acilinca performans kaybi olmasa bir cok 3d sever ati kartlari tercih eder , umarim ati guzel bir cozumu en kisa zamanda cikarip tuketicilere sunar.
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mayor 9 yıl
kartı bu kadar iyi beklemiyodum açıkçası bazı yerlerde 5870 le aynı bazı yerlerde 5870 i geçmiş tabi oc li olunca 2 gb versiyonlarını test masasına yatırmalarını bekliyorum en acilinden 2gb ı daha çok iş yapar bu kartın zotac amp edition ı da 4 gözle bekliyorum öyle devasa bi soğutucuda buna takarlarsa acayip olur bnce gigabyte ı geçebilir diye düşünüyorum soğutma konusunda en azından bi 5 derece kadar bazı özel soğutuculu modellerde örneğin msi da bellekler soğutulmuyo bnce bu bir - ayrıca bu kart sürümden kazanmaz hertürlü satılır bi kişi almış bile güle güle kullansın daha iyisi tüm foruma:D
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mehmetgirgin 9 yıl
çift fan standart oldu heralde coğu ekran kartı çift fanlı çok ses yapıyomu bunlar benim emektar 5500 de ufak bi fan var kafası esince çalışıyo. bazende çalışmıyo
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Master_Evil 9 yıl
asusun modelinden daha güzel göründüğü kesin
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Batuist 9 yıl
bu asusun modelinden de iyiymiş... çift fanlı daha serin ve sessiz çalışacaktır..
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kaptanos 9 yıl
exada şuanki fiyatı 192bit olanın ve tabi referans tasarım 459TL
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
fazla değil 1 ay kartı almayıp millet sabretse patır patır düşer bu fiyatlar ama nerdeeeeeee
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sadtneverdie 9 yıl

kaptanos

exada şuanki fiyatı 192bit olanın ve tabi referans tasarım 459TL


459 dan girdiyse çok kısa sürede yani rekabet başladığında 350 ye alırız 256 bit olanı da 400+
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DH Misafiri 9 yıl
bakın arkadaşlar bu fiyat cok gercekci deyil maen aşağı 450tl olacak
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ceycey11 9 yıl
gigabyte bu işi biliyor
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