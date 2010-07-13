Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini tanıttı

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 460 modellerini duyurdu. Birisi 192-bit, diğeri ise 256-bit olmak üzere iki yeni model hazırlayan Gigabyte, her iki kartta da WindForce adını verdiği özel bir soğutucu kullanıyor. İki adet fana ve iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucu sayesinde, kartların hem daha serin hem de daha sessiz çalıştıkları belirtiliyor. Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan yeni modeller, soğutucu yanında diğer detaylarıyla da referans modellerden ayrılmayı başarıyorlar.

Ultra Durable VGA konsepti altında hazırlanan GeForce GTX 460 tabanlı yeni modeller, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılmış. Gigabyte'dan yapılan açıklamalara göre geliştirilen detaylar hem kartın kullanım ömrünü arttırıyor hem de hız aşırtm denemelerinde yüksek stabilite sağlıyor. Modeline göre 768MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellek kapasitelerine sahip olan yeni modeller 336x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimleri 715MHz'de, paralel işlemcileri 1430MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan yeni modeller, 3DVision Surround, PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine destek sunuyorlar. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Gigabyte GeForce GTX 460 serisi, pazara 200-250$ aralığında fiyatlandırma ile sunulacak.