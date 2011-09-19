Gigabyte'dan 288GB DDR3 bellek desteği sunan anakart

Ağırlıklı olarak son kullanıcılara yönelik anakart çözümleri sunan Gigabyte, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı çift soketli yeni anakartını duyurdu. Intel'in Xeon 5500 ve Xeon 5600 serisi işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan GA-7TESM model isimli yeni anakartta 18 adet DIMM slotu bulunuyor ve toplamda 288GB bellek desteği sunuluyor.

Netlist firmasının HyerCloud serisi 16GB bellek modülleriyle 288GB'lık bellek kullanımına olanak tanıyan anakartın diğer özellikleri arasında Intel'in ICH10R köprü yongası tarafından kontrol edilen 8 adet SATA 6Gbps portu ve 6 adet SATA-II portu ile birlikte PMI 2.0 ve iKVM uzaktan yönetim özellikleri ve dört adet Gigabit LAN konnektörü (Intel 82576EB ve çift Intel 82574L aracılığıyla) gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. 7/24 tam yük altında kullanılmak üzere tasarlanan dolayısıyla yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart çeşitli genişleme kartları ile farklı seviyelerde RAID kurulumlarına da olanak tanıyor.

Gigabyte GA-7TESM yurt dışında 485$ seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.