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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'dan 288GB DDR3 bellek desteği sunan anakart

7 yıl
26,3b
1
58
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağırlıklı olarak son kullanıcılara yönelik anakart çözümleri sunan Gigabyte, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı çift soketli yeni anakartını duyurdu. Intel'in Xeon 5500 ve Xeon 5600 serisi işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan  GA-7TESM model isimli yeni anakartta 18 adet DIMM slotu bulunuyor ve toplamda 288GB bellek desteği sunuluyor.
Netlist firmasının  HyerCloud serisi 16GB bellek modülleriyle 288GB'lık bellek kullanımına olanak tanıyan anakartın diğer özellikleri arasında Intel'in ICH10R köprü yongası tarafından kontrol edilen 8 adet SATA 6Gbps portu ve 6 adet SATA-II portu ile birlikte PMI 2.0 ve iKVM uzaktan yönetim özellikleri ve dört adet Gigabit LAN konnektörü (Intel 82576EB ve çift Intel 82574L aracılığıyla) gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. 7/24 tam yük altında kullanılmak üzere tasarlanan dolayısıyla yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart çeşitli genişleme kartları ile  farklı seviyelerde RAID kurulumlarına da olanak tanıyor.
Gigabyte GA-7TESM  yurt dışında 485$ seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor. 

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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
Muse00
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWnedır bu arkadaş ya server pc lerınıde aşar bu iş gigabyte ona kafa yoracagına tek slot 8 gb ddr3 ram cıkarsa ya

iyi de gigabyte ram üreticisi değil ki nasıl üretsin...
Muse00WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWnedır bu arkadaş ya server pc lerınıde aşar bu iş gigabyte ona kafa yoracagına tek slot 8 gb ...
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gegirti 7 yıl
saçma diyenlere anlam vremiyorum.
Gümümüz teknolojisi her ne kadar gerek duymasa bile bu iyibir gelişme açıkçası.
Ne yani şimdiye kadar çıkmış hangi donanım zamanının tüm yükünü zorlamış donanım her zaman için o gün kullanılandan öndedir, olmalıdır da.
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VicariouS 7 yıl
eVGa'nın bu konumdaki anakartlarından sonra çok sade bir görünüşü var
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akifwaleron 7 yıl
Yahu siz iyi misiniz? Anakartın üzerine bir bakın. Neresi normal. Soğutma bakımından berbat. İsteyen ibncelesin.

Rezalet bir tasarımı var. Ram slotları için aynı örneğime benzeyen sıkıntı olmuş.

Köprü yapmışar bir zamanlar. Köprünün yapısı ahşapla desteklenmiş. Sürekli çürümekte. Ama trabzanları altın kaplama.

Bİzde şöyle bir deyim var. Eşşeği at sanma.
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mobman 7 yıl
şakamı yapıyorsun,böyle bir kart crysis'e takla attırır.
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meke 7 yıl
Bu makine büyük ram ihtiyacı duyan SQL server kurulumları için iyi gelir.
Ayrıca VMWare üzerinde dedike ram bağlayacağın Virtual Machine sayısı ciddi artar.

Bir yandan da kurumsal yerlerden çok nerede olduğu belli olmayan ucuza Cloud, VM hizmeti veren firmalar için toplama server yapılır. Güzel de olur.
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mobman 7 yıl
aklıma hp'nin sunucuları geldi dl380 g7 lerde 384 gb' a kadar destegi var.
18 slot var tek ram bilgisi aşağıdaki gibi
HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 LP Memory Kit
627814-B21
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Zero Limit 7 yıl
eskiden anakartlar ramleri sayardı, bu da saysaydı düşünsene birgünde filan açardı herhalde, bu arada kimse sormamış hayret, crysis açar mı ki bu
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acbold 7 yıl
Muse00
eksı yollayanlara selamımı yolluyorum ocz de zamanında ram uretıcısıydı ssd ye geçtı olmucak iş degılmış demekkı

SSD & RAM birbirine yakın ürünler.SSD içeriğini iç tasarımını ve parçalarını incelersen... Anakart üreticisinin ram üretmesi pek olası gözükmüyor.
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akifwaleron 7 yıl
amd bellek üretmeye başladıysa, gigabyte bile üretir.
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St Batuhan 7 yıl
Muse00
*Furious*
Muse00 WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW nedır bu arkadaş ya server pc lerınıde aşar bu iş gigabyte ona kafa yoracagına tek slot 8 gb ddr3 ram cıkarsa ya
Ne zamandan beri Bellek üretiyor ?
ocz de zamanında ram uretıcısıydı ssd ye geçtı olmucak iş degılmış demekkı

Pardon ama örneğin hatalı, ocz niye rahatça geçti ve başarılı oldu sanıyorsun sen? Modül çip yapısı benzerdi. OCZ kalkıp hdd üretiyor mu, hayır cünkü metal plakalarla işi yok, ssd üretiyor cünkü ram gibi flashlar var üzerine yerlestirilmis. Tamam başka ocz ne yapıyor? Güç kaynağı üretiyor, meraklanma Gigabyte'da kasa bile üretiyor ama tak diye geçmek zor, bence kingston, ocz ya da sektörün hakim firmalarından biri tek modülde 8gb üretsin diye dua etmek daha olası :)= Hatta yapsalar ve ucuz olsa da biz de 2 tane alıp evde kullansak, 3dsmax'te sahnelerimizi costurup güzel animasyonlar icin rahat calısma ortamı saglasak,
bu arada geriye dönük yapılan islem bilgilerini de bu programlar ve hatta bir cok program rami kullanarak saglar :) 3dsmax standart 20 adım olmalı yanlıs hatırlamıyorsam ve uygun yerde bunun bellek kullanımı da yazar :)
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Arranger. 7 yıl
Server için birebir. 512Gb ram desteği sunan X8QB6-F ve benzeri anakartlara göre fiyatı çok iyi.
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Max payne 35 7 yıl
Bu nedir ya? Anakart'mı bu?
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DH Misafiri 7 yıl
Bilmeden herkes konuşuyor. Nasılda çözdünüz anakartı herşeyi ile. Herkes mühendis herkes prof..
Hdd raid nasılsa memory raid diye de bişey var. Hayati kritik uygulamalar için ne sistemler kullanılıyor biliyormusunuz? Ayrıca bu anakartlar sunucu yada workstation olarak satılır. Son kullanıcı için değil. Oyun veya multimedia genişleme yuvası olsa ne olur.
Belki terminal server kuracak adamlar veya database sunucu çalıştıracak, render yapacak? yada sanallaştırma yapılacak. bunları maximum 8-16 gb ram destekleyen masaüstü işlemcili anakartlarda mı yapacağınızı sanıyorsunuz?
Masaüstü işlemciler, anakartlar ve harddiskler sürekli kullanımda şişerler. Workstation ve server amacı budur. Anakart fiyatı gerçekten çok uygun. Tebrikler gigabyte..
Saygılar..
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akifwaleron 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bilmeden herkes konuşuyor. Nasılda çözdünüz anakartı herşeyi ile. Herkes mühendis herkes prof..

Hdd raid nasılsa memory raid diye de bişey var. Hayati kritik uygulamalar için ne sistemler kullanılıyor biliyormusunuz? Ayrıca bu anakartlar sunucu yada workstation olarak satılır. Son kullanıcı için değil. Oyun veya multimedia genişleme yuvası olsa ne olur.

Belki terminal server kuracak adamlar veya database sunucu çalıştıracak, render yapacak? yada sanallaştırma yapılacak. bunları maximum 8-16 gb ram destekleyen masaüstü işlemcili anakartlarda mı yapacağınızı sanıyorsunuz?

Masaüstü işlemciler, anakartlar ve harddiskler sürekli kullanımda şişerler. Workstation ve server amacı budur. Anakart fiyatı gerçekten çok uygun. Tebrikler gigabyte..

Saygılar..


Çok bilmiş kardeşim. Sen bana sorularımın yanıtını ver. Orada dediklerimin yanıtını ver. Bilmişlik taslayacaksan ben de taslamaya başlarım ki, senin için iyi olmaz.

Yok server ve çok iş gücü gerektiren sistemler içinmiş? miş de miş.

Ben sana ne diyorum. O ramı kullanabilmesi için sistemin o ramlar kadar yüksek olması şart. Sen git o anakarta diledğğin kadar ssd tak yine o ramları tam kullanamaz.

Saçma sapan bir yapıyı mı övüyorsun bize. Sırf hava için üretilmiş bir yapı.

Ev kullanıcıları için değil. Ben de biliyorum. Ben örnekleme yaptım. Tabii anlayana.

B ilmişlik yapmayın. izah yapın.

Ayrıca ekleme. Hdd demedim ben orada ssd dedim. Tabii kkibriya azınca ağır başlılık yere düşermiş.
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akifwaleron 7 yıl
Yazmayı unuttum.
Size bir soru daha. Sistemde donanımlar ne kadar veri aktarımı ve veri okuma bakımından bir birine yaklaşırlarsa performans da, o kadar artar değil mi-?
Ben cevaplarını biliyorum. Acaba siz ne diyeceksiniz. Hepinizin dibi düşmüş. Mühim bir gelişme değil. Sadece hava basmışlar. Kuru hava.
Bu sisteme göre bir depolama alanı yada raid'lenen bir sürü depolama alanını nasıl bu hıza yaklaştıracaksınız.
O depolama alanları 128gb ramı verimli kullanamayacak ki.
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akifwaleron 7 yıl
Bu ne saçma tasarım. Adamlar sanki bir tek anakart üzernde ram performasn için olmazsa olmazmış gibi iş yapmışlar. Ram bellek olayını bilmeyer mi yoksa fazla göbek kaşıyarak mı yaptılar bilinmez.
Ram kullanıldığı kadar olsun yeter. Şİmdi size soruyorum.
8gb ramı bile tam kullanan sisteminiz var mı? İşlemciyi bile testler olmasa tam kullanan sisteminiz var mı?
Bunun yerine daha güzel çözümler sunardı ki, bu sisteme kurulacak bir pc, şuan için bir kaç ssd raidleyerek ve 4x xeon cpu'su olan sistemi geçebilir mi?
Sorular basit. 16gb 4x xeon ve bu saçma anakart üstüne kmbine edilmiş bir sistem. Sizce hangisi daha iyi.?
Adamlar ram slotu yerleştirmek adına genişleme yuvalarını yok saymış. Cpu soketi çevresi çok dar.
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Bullseye_F16 7 yıl
@akifwaleron

Bu anakart zaten senin benim gibi ev kullanıcıları için değil. Benim pc de 4 gb ram var daha 3 gb'ını bile kullanamadım. Olay o değil. Serverlar cok ciddi miktarda ram kullanabiliyor. Bu üzerindeki yüke, aynı anda çalıştırdıgı uygulamalara ve aynı anda servera bağlanıp üzerinde işlem yapan kullanıcı sayısına göre değişiklik gösterir.
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met@lrock 7 yıl
yazıyı tam okumamıştım netlist çıkarmış 16 gb :) Bunun yaygınlaşması lazım örnek corsair çıkarması lazım
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Process64 7 yıl
Bi'ses kartı bile yok, oyunları Lamborghini gibi Speaker'den oynarız cijüv, cijjük diye.
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