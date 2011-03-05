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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'dan minik dev: Sandy Bridge işlemcili 10-inç notebook geliyor

8 yıl
11,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Taşınabilir cihazlar için ciddi yatırımlar yapan ve pazarın iddialı isimleriyle rekabet edebilecek cihazlar sunmayı hedefleyen Gigabyte, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Computex 2011 Fuarı'nda, uzun süredir üzerinde çalıştığı yenilikçi modellerini pazara sunacak. Elde edilen bilgilere göre, Gigabyte'ın tanıtmayı planladığı sürpriz ürünler arasında Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan 10-inç ve 11.6-inç boyutunda dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Atom işlemcili netbook'ların kontrolündeki bu pazarda Gigabyte, Sandy Bridge platformunun yüksek performansını ve rekabetçi grafik özellikleriyle, kendi alanlarında en güçlü taşınabilir bilgisayarları lanse etmeyi planlıyor.

Intel'in ultra-düşük güç tüketimli Sandy Bridge işlemcilerini kullanması beklenen yeni dizüstü bilgisayarların,pil ömrü konusunda da rekabetçi olacakları belirtiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak sistemlerin fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da, aynı performansları gibi fiyatlarıyla da kendi segmentlerinin tepesinde yer almaları bekleniyor.


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Quad_core2 8 yıl
Kızda 10-inç'miş mahşallah pek tatlı be :) netbook lar'da baya bi gelişme var hadi hayırlısı
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mehmednaim 8 yıl
O sınıfta performanslı olacakları kesin, önemli olan fiyatları. İnşallah ülkemizde de satılır ve iyi bir fiyata satılırlar.
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