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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'dan oyunculara özel yeni anakart; Z68 çipsetli G1.Sniper 2

7 yıl
29b
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18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte oyuncular için hazırladığı G1 serisi anakartlarına Sandy Bridge tabanlı yeni bir model daha ekledi. Daha önceki modellerden farklı olarak X58 çipset yerine Z68 yonga setini kullanan G1.Sniper 2 isimli yeni model, LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamına destek sunuyor.
G1 serisinin mevcut modellerinde olduğu gibi kaslı bir görünüme ve şarjör tasarımlı soğutucuya sahip olan anakart ile Gigabyte hem hız aşırtmacıları hem de oyun tutkunlarını hedef alıyor. Üzerinde yer alan iki adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan anakart, oyunculara özel iki önemli donanıma sahip.

Yüksek görüntü kalitesine ek olarak sese de önem veren kullanıcılar için Creative'in CA20K2 kod adını taşıyan ve 64MB XRAM ile desteklenen X-Fi ses işlemcisine sahip olan sistem, çevrimiçi oyunlarda internet bağlantısından kaynaklanan "gecikmelerden" rahatsız olan kullanıcılar için Bigfoot firmasnın Killer E2100 isimli özel ağ işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Tüm ağ trafiğini optimize edebilen bu işlemci ile internet bağlantısında önceliği oyuna verenbilen anakart aynı zamanda USB 3.0 ve SATA-III (SATA 6Gbps) gibi depolama sürücüleri ve harici donanımlara yönelik yeni teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 

12-fazlı güç tasarımıyla donatılan ve dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, Z68 yonga setini kullandığı için üzerinde görüntü çıkışı olarak HDMI portuna da yer veriliyor. Yani G1 serisinin diğer üyelerinden ve P67 anakartlardan farklı olarak kullanıcılar, G1.Sniper 2 modeliyle işlemciye entegre grafik birimini de kullanabiliyorlar.
Başta uzun ömürlü katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakartın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak en pahalı Z68 çözümlerinden biri olması bekleniyor. 


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HAAltuntas 7 yıl
Tasarımı çok güzel. Özellikle de ısı dağıtıcılar müthiş bir görünüm sağlamış.
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DarkSidesOfMe 7 yıl
tasarım olarak mukemmel olmuş
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einhander 7 yıl
ıkı ekran kartı kullanırken ses kartını nereye takıcaz o kadar yer yokmus gıbı gorundu bana
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darkone16 7 yıl
1000TL'ye de anakart alınmaz ki arkadaş...
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0rka 7 yıl
Vay be hayalde kalır sadece
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alpa07 7 yıl
savaşa mı gidecez bunla
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Key 7 yıl alpa07
alpa07

savaşa mı gidecez bunla


hayir dergi kapagi için resim yapmişlar...
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eeevrim 7 yıl
Görüntüsü muhteşem insanda güven hissi uyandırıyor
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pcyeb 7 yıl
x58 olan 1200 civarında buda sanırsam 1.250 civarlarında olur...
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cavador 7 yıl pcyeb
pcyeb

x58 olan 1200 civarında buda sanırsam 1.250 civarlarında olur...


1200 lira oldu anakartlar ha vay anasına, 700-800$ civarı harika harika
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Hadrian 7 yıl
Bravo gigabyte güzel anakart
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Ferrari 7 yıl
Gıgabyte G1 serisi favorimdim ama fiyatlar çoşmuş vaziyette
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KatanaHero 7 yıl
MyCoDeR
Anakart güzelmiş fakat fiyatıda güzeldir onun.

Kaç paran var bir güzellik yaparız sana :)
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MyCoDeR 7 yıl KatanaHero
KatanaHero

MyCoDeR

Anakart güzelmiş fakat fiyatıda güzeldir onun.


Kaç paran var bir güzellik yaparız sana :)


Teşekkürler ama istediğin kadar güzellik yap ama yine kurtarmaz benim bütçeyi ha dersin 200 tl ye vericem seni gözüm tuttu o zaman oke :=) ?
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MyCoDeR 7 yıl
Anakart güzelmiş fakat fiyatıda güzeldir onun.
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..Knight.. 7 yıl
Gigabyte'ın G1 serisinin tasarımı çok güzel ama fiyatı malum...
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