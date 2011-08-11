Gigabyte'ın 8 DIMM slotuna sahip X79 anakartı görüntülendi

Intel tarihinin en hızlı masaüstü işlemcileri için geri sayım başladı. LGA2011 platformu kapsamında hazırlanan Sandy Bridge- E kod adlı Core i7-3000 serisi son çeyrekte endüstrinin beğenisine sunulacak. Modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak işlemciler yine modeline göre 15MB'a kadar tampon bellek kapasitesiyle gelecek ve hepsi 4 kanal bellek desteği sunacak. LGA2011 soket formunda olan işlemciler için ayrıca X79 çipseti sunulacak.

Core i7-3000 serisi işlemcileri için X79 çipsetli ilk anakart örneklerini, Haziran ayında düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda görmüştük. Tasarım anlamında artık nihai kimliklerini kazanmaya başlayan bu anakartlar, yeni işlemcilerle eş zamanlı olarak pazardaki yerlerini alacaklar zira soket yapısı değişen işlemciler sadece X79 anakartlarda kullanılabilecekler. Anakart üretiminde pazarın lider oyuncularından biri olan Gigabyte'ın, üst segmentte yer alacak X79 çipsetli yeni anakartı GA-6PXSV'nin görsel ve detayları ortaya çıktı.

Anakart üzerinde dikkat çeken ilk nokta 8 adet DIMM slotuna sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Core i7-3000 serisi işlemcilerden dört kanal bellek kontrolcüsü bulunuyor yani bu işlemcilerin kullanılacağı anakartlarda ağırlıklı olarak 4 olmak üzere 4 veya 8 adet DIMM slotuna yer verilecek. Her slot için 8GB bellek desteğinden yola çıkarsak eğer, Gigabyte'ın yeni anakartı ile 64GB DDR3 bellek kapasitesine sahip masaüstü sistem kurulabilecek.

Görselden de anlaşılabileceği üzere çoklu GPU kurulumları için üzerinde PCIe 3.0 destekli iki adet PCIe x16 slotuna yer verilen anakarta ayrıca bir adet PCIe x8, bir adet PCIe x4 ve 32-bit PCI slotu eşlik ediyor. Üzerinde iki adet SAS 6Gbps portu bulunan ve USB 3.0 desteği sunan anakart, DrMOS MOSFET transistörler ile donatılan anakartta 6 fazlı CPU PWM tasarımı bulunuyor. Anakart üzerinde ayrıca bir çift KVM ağ portuna yer verildiğini de görüyoruz.

Bazı özelliklerinden anlaşıldığı kadar GA-6PXSV modelini Gigabyte, kurumsal müşterilerine yakın konumlandıracak gibi görünüyor. Yani Core i7-3000 serisi işlemcilerin yüksek performansından faydalanmak ancak sunucu odaklı sistemlerin daha yüksek maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için GA-6PXSV ile Gigabyte farklı bir alternatif olmak isteyebilir zira diğer taraftan Sandy Bridge-E tabanlı ve yüksek maliyetli Xeon işlemciler de sunulacak.