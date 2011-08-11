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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın 8 DIMM slotuna sahip X79 anakartı görüntülendi

7 yıl
42,9b
1
37
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarihinin en hızlı masaüstü işlemcileri için geri sayım başladı. LGA2011 platformu kapsamında hazırlanan Sandy Bridge- E kod adlı Core i7-3000 serisi son çeyrekte endüstrinin beğenisine sunulacak. Modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak işlemciler yine modeline göre 15MB'a kadar tampon bellek kapasitesiyle gelecek ve hepsi 4 kanal bellek desteği sunacak. LGA2011 soket formunda olan işlemciler için ayrıca X79 çipseti sunulacak.
Core i7-3000 serisi işlemcileri için  X79 çipsetli ilk anakart örneklerini, Haziran ayında düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda görmüştük. Tasarım anlamında artık nihai kimliklerini kazanmaya başlayan bu anakartlar, yeni işlemcilerle eş zamanlı olarak pazardaki yerlerini alacaklar zira soket yapısı değişen işlemciler sadece X79 anakartlarda kullanılabilecekler. Anakart üretiminde pazarın lider oyuncularından biri olan Gigabyte'ın, üst segmentte yer alacak X79 çipsetli yeni anakartı GA-6PXSV'nin görsel ve detayları ortaya çıktı.
Anakart üzerinde dikkat çeken ilk nokta 8 adet DIMM slotuna sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Core i7-3000 serisi işlemcilerden dört kanal bellek kontrolcüsü bulunuyor yani bu işlemcilerin kullanılacağı anakartlarda ağırlıklı olarak 4 olmak üzere 4 veya 8 adet DIMM slotuna yer verilecek. Her  slot için 8GB bellek desteğinden yola çıkarsak eğer, Gigabyte'ın yeni anakartı ile 64GB DDR3 bellek kapasitesine sahip masaüstü sistem kurulabilecek. 
Görselden de anlaşılabileceği üzere çoklu GPU kurulumları için üzerinde PCIe 3.0 destekli iki adet PCIe x16 slotuna yer verilen anakarta ayrıca bir adet PCIe x8, bir adet PCIe x4 ve 32-bit PCI slotu eşlik ediyor. Üzerinde iki adet SAS 6Gbps portu bulunan ve USB 3.0 desteği sunan anakart, DrMOS MOSFET transistörler ile donatılan anakartta 6 fazlı CPU PWM tasarımı bulunuyor. Anakart üzerinde ayrıca bir çift KVM ağ portuna yer verildiğini de görüyoruz.
Bazı özelliklerinden anlaşıldığı kadar  GA-6PXSV modelini Gigabyte, kurumsal müşterilerine yakın konumlandıracak gibi görünüyor. Yani Core i7-3000 serisi işlemcilerin yüksek performansından faydalanmak ancak sunucu odaklı sistemlerin daha yüksek maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için  GA-6PXSV ile Gigabyte farklı bir alternatif olmak isteyebilir zira diğer taraftan Sandy Bridge-E tabanlı ve yüksek maliyetli Xeon işlemciler de sunulacak. 

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Elegant Man 7 yıl en beğenilen
en büyük yeniliği PCIe 3.0 sanırım.
döviz kurunun bu kadar yüksek olduğu dönemde en mantıklısı teknololiyi bir iki sene geriden takip etmek herhalde
en büyük yeniliği PCIe 3.0 sanırım.döviz kurunun bu kadar yüksek olduğu dönemde en mantıklısı teknololiyi bir iki sene geriden takip etmek herhalde
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met@lrock 7 yıl
Takıcan ram leri vurucan kırbacı.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşın biri kuzey köprüsünü sormuş sennce nerde olabilir tabiki işlemcinin içinde bellek kontrolcüsüde içinde o yüzden kuzey köprüsüne gerek yok dahili grafik birimi de var belki 10 sene sonra alabirim böyle bi sistemi millet daha x58 i duymadı x 79 nerde x 58 nerde...
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.: mds :. 7 yıl
ne o öyle az olmuş 20-30 olması lazım.
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Diablo 7 yıl
8 ram yuvası yerine 2 cpu yuvası koysalar keşke.
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createemir 7 yıl
Gereksiz.Hiç düşünmüyolar'Acaba kaç kişi 64 GB RAM kullanıcak'.Giderim 64 GB için vereceğim paraya 10 tane oyun bilgisayarı alırım.
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Arranger. 7 yıl createemir
createemir

Gereksiz.Hiç düşünmüyolar'Acaba kaç kişi 64 GB RAM kullanıcak'.Giderim 64 GB için vereceğim paraya 10 tane oyun bilgisayarı alırım.


Renderciler için az bile. Çift Xeon + 128gb ram'li sistem kuruyorlar render için.
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eczbon 7 yıl
yorum yapanların çoğu okumadan yorum yapmış herhalde kurumsal bir ürün deniyor siz sli crossfire yapma peşindesiniz
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alpa07 7 yıl
soğutucular yetersiz gelid sanki bana ??
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karmaşık 7 yıl
8 gb ddr3 non-ecc bellek yok 4 gb var bu durumda 8*4=32 gb destekler, 32 gb ise ev kullanıcısı içim çok çok fazla, servera ihtiyacı olup alamayanlara yönelik bir ürün.
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Master_Evil 7 yıl alpa07
alpa07

soğutucular yetersiz gelid sanki bana ??


bunun üstüne süslenip süslenip farklı model olarak satılcak işte
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umutarslan.com 7 yıl
64gb destekliyor diye illa 64takmanız gerekmiyor.ne adamlar var ya. iyi 4gb desteklesin siz 4ten fazla ram almıyonuz diye?
Fotolardaki anakart daha çok kurumsal gözüküyor kvm ağ portu felan var ev kullanıcısının işini görmez.şirkete 1 tane bundan alıp 2 pc olarak kullanılır sanırım? bunun normal insanlar için olanlarını bekliyorum 14 tane sata portu görmüştüm ve anakartımı değişme vaktinin geldiğini anladım.
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G&H 7 yıl
çift kilit sistemi yapmişlar demek çok oynak bi işlemci olacak
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McGhoosT 7 yıl
8X8=64 GB RAM E AZMIŞ :D bu arada ekran kartlarının dip dibe olması kötü olmuş
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ayhand28 7 yıl
64 gb ram nedir arkadaş
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istanbul2007 7 yıl
4 kanal bellek teknolojisi cıkardı simdide intel kagıt uzerınde muazzam verı yolu genıslıgı saglıyordur ama pratıkte %90 kullanıcının hıc farkbıle etmıyecegı bir teknoji hep yuksek fiyattan satmanın derdinde pis yahudi
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Varminaard 7 yıl
masaüstü kullanım oyun kullanımı için gereksiz.. bunun farkı grafik.. 3d .. autocad render gibi işlerinde anlaşılır..
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