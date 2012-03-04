Gigabyte'ın G1.Killer serisi ilk Micro-ATX anakartı görüntülendi

Asus'un oyun ve performans tutkunları için geliştirdiği Micro-ATX formundaki ROG Gene serisi anakartlara ilk ciddi rakip Gigabyte'dan geliyor. G1 serisi ile hem tasarım hem de donanım ve performans anlamında ürün gamındaki en kaslı anakartlara imza atan Gigabyte, G1.Sniper M3 adını verdiği Z77 çipsetli Intel anakart ile seriye yeni bir form faktör kazandırıyor.

LGA1155 işlemciler için hazırlanan anakart, 9 fazlı güç tasarımı ile destekleniyor. 8-pin EPS yerine 4-pin ATX konnektörüne yer verilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar çift kanal konfigürasyonunda yüksek hızlı DDR3 bellekleri kullanabiliyorlar. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan G1.Sniper M3'de ayrıca diğer dahili bileşenler için bir adet PCIe 2.0 x4 slotu da bulunuyor. Depolama sürücüleri için iki adet SATA-III ve üç adet SATA-II portuna yer verilen anakartta dördüncü SATA-II portunun eSATA konnektörü olarak kullanıldığını görüyoruz.

Ivy Bridge platformuyla birlikte doğal USB 3.0 desteğine geçiş yapacak olan Intel'in çipset seviyesindeki güncellemeleri sayesinde Gigabyte'ın yeni anakartı üçüncü parti kullanımına ihtiyaç duymaksızın dört adet USB 3.0 portunu kullandırabiliyor.Diğer özellikleri arasında Intel'in 82579V kontrolcüsünün yönettiği Gigabit Ethernet bağlantısı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen anakart üzerinde ayrıca çok sayıda USB 2.0 portu bulunuyor. Creative'in SoundCore 3D ses çipi ve hız aşırtma odaklı gelişmiş BIOS tasarımı ile gelmekte olan Gigabyte G1.Sniper M3'ün, Nisan ayında yapılması beklenen Ivy Bridge lansmanını takiben pazara sunulması bekleniyor.