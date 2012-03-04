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Gigabyte'ın G1.Killer serisi ilk Micro-ATX anakartı görüntülendi

7 yıl
4,3b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyun ve performans tutkunları için geliştirdiği Micro-ATX formundaki ROG Gene serisi anakartlara ilk ciddi rakip Gigabyte'dan geliyor. G1 serisi ile hem tasarım hem de donanım ve performans anlamında ürün gamındaki en kaslı anakartlara imza atan Gigabyte, G1.Sniper M3 adını verdiği Z77 çipsetli Intel anakart ile seriye yeni bir form faktör kazandırıyor.
LGA1155 işlemciler için hazırlanan anakart, 9 fazlı güç tasarımı ile destekleniyor. 8-pin EPS yerine 4-pin ATX konnektörüne yer verilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar çift kanal konfigürasyonunda yüksek hızlı DDR3 bellekleri kullanabiliyorlar. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan G1.Sniper M3'de ayrıca diğer dahili bileşenler için bir adet PCIe 2.0 x4 slotu da bulunuyor. Depolama sürücüleri için iki adet SATA-III ve üç adet SATA-II portuna yer verilen anakartta dördüncü SATA-II portunun eSATA konnektörü olarak kullanıldığını görüyoruz. 
Ivy Bridge platformuyla birlikte doğal USB 3.0 desteğine geçiş yapacak olan Intel'in çipset seviyesindeki güncellemeleri sayesinde Gigabyte'ın yeni anakartı üçüncü parti kullanımına ihtiyaç duymaksızın dört adet USB 3.0 portunu kullandırabiliyor.Diğer özellikleri arasında Intel'in 82579V kontrolcüsünün yönettiği Gigabit Ethernet bağlantısı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen anakart üzerinde ayrıca çok sayıda USB 2.0 portu bulunuyor. Creative'in SoundCore 3D ses çipi ve hız aşırtma odaklı gelişmiş BIOS tasarımı ile gelmekte olan Gigabyte G1.Sniper M3'ün, Nisan ayında yapılması beklenen Ivy Bridge lansmanını takiben pazara sunulması bekleniyor. 

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E_Aydin35 7 yıl
Gigabyte ne zamandır yoktu ortalılarda haber falan göremiyorduk onunla igili ama kendini unutmaması güzel..Nisan ayı ah nisan ayı bahar ile beraber herkez bir atılım içinde olucak o zaman :)
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IronFist_InFlames 7 yıl
Ha bu anakartı almışsın ha paranı çöpe atmışsın pek bir fark göremedim. Sırf isminden dolayı standart anakartlardan daha pahalı olucak. Özelliklere baktığımızda bir standart anakart alaşağı bile edebilir bunu. Asus'un Gene-Z lerinin fiyatını bile fazla buluyorum ki aslında özellikleri açısından haketmiyo değil bu anakart tam anlamı ile fiyosko olmuş GIGABYTE'ta sevgilerimi gönderiyorum. Ama şuda varki her malın bir alıcısı vardır bu anakartda talep olucaktır. Alanlar hayrını görsün ne diyelim.
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hacı.basat 7 yıl
Bu anakartı alan Core i3 2100 işlemciye mahkum gibi. 300lira civarıdır ama daha üstüne çıkılması halinde Bin liraya kadar yolu var. Altındaki işlemcilere düşmeye gelince bu küp kasa sistemi, performansı o noktaya indirecekseniz bunun yarısı kadar olan mini-itx sistem toplamak daha mantıklıdır, 4 çekirdekli işlemcisi olan EPIA-M910-12Q isimli bir anakart var. Tavsiye olunur.
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Digitaldrop 7 yıl
techpowerup.com/...
Haberde şu kısmı da görseydik güzel olurdu :)
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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Batuist 7 yıl
tam minik canavar olmuş.. boyutarına göre çok şey vaat ediyor..
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fullflavor1977 7 yıl
yesil cok guzel durmus ama o kadar. maximus gene serisi ile yarisicak konumda degil su resimdeki haliyle. umarim degisikler gelir.
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DemirAtlı 7 yıl
g41 lerden tek farkı siyah pcb yeşil slotlar ve güncel çipset.
Onların sıfırı 100-120TL hadi buda 200-220TL olsun.
220TL hakkıdır iyidir iyi.
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MyCoDeR 7 yıl
+ 3 slot da pcı express x16 ise bu kart alınır çünki atx anakart kullanır gibi crossfire veya slı yapılabilir iki slot boşluk bırakılmış oluyo neticede.Tabi fiyatıda göz onunde bulundurmakda gerekicek.
- Fazların soğutucusu daha kaslı olabilirdi.
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CoreXXX 7 yıl
kart üst seviye bir anakarta göre basit durmuş. soğutucular küçük olmuş. sonuçta bu bir o.c anakartı standart gibi oldukdan sonra o kadar para vermenin anlamı ne. asusun rog serilerine bakmalı biraz gigabyte bence
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MustafaNr 7 yıl
İsmine Göre Kart Biraz Eksik Kalmış Asus'un Kartı Kadar Önerilirmi Bilmem :)
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