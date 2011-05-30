Gigabyte'ın X79 çipsetli Sandy Bridge-E anakartı X79A-UD3 göründü

Resmi lansmanını Ocak ayında yapılan Sandy Bridge tabanlı Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine ek olarak Intel, yüksek performans segmentinde Core i7 900 serisinin yerini alacak yeni LGA2011 platformunun hazırlıklarını da sürdürüyor. Sandy Bridge-E (Enthusiast, Extreme) serisi işlemcilerin güç vereceği yeni platformda soket değişikliğine giden Intel, X79 çipsetini de pazara sunacak. Son çeyrekte muhtemelen de Ekim ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen LGA2011 platformunda kullanılacak anakartlar, üreticiler tarafından Computex 2011 Fuarı ile birlikte katılımcıların beğenisine sunulacak. Resmi açılışı yarın yapılacak Computex 2011 için bugün başlayan etkinlikler çerçevesinde X79 çipsetli anakartını gösteren üreticilerden biri de Gigabyte oldu ve firmanın LGA2011 platformu için hazırladığı GA-X79A-UD3 isimli modeli kameralara poz verdi.

Model kodundan da anlaşılabileceği üzere GA-X79A-UD3, Gigabyte'ın X79 çipsetli en düzey anakartı olmayacak ve firma muhtemelen UD7 ve hatta G1 serisine dahil daha kaslı çözümleri de son çeyrekte kullanıma sunacak. Standart ATX boyutunda olan anakart üzerinde 6 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin entegre bellek kontrolcüsü dört kanal DDR3 desteği sunduğundan üzerinde dört adet DIMM slotuna yer verilien anakart, beş adet PCI Express 3.0 x16 slotu ile geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarıına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojileri de destekleyen anakart üzerindeki 10x SATA-III portunun tamamı çipset tarafından kontrol ediliyor. 8+2 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliğine de sahip olan anakart aynı zamanda TouchBIOS uygulamasını da destekliyor. Windows uygulaması olan TouchBIOS ile kullanıcılar basitleştirilmiş bir arayüz üzerinden işletim sistemi ortamında temel sistem parametrelerini değiştirebiliyorlar. Gigabyte tarafından dördüncü çeyrekte, LGA2011 platformunun lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması beklenirken, fiyat bilgisi ise şu an için cevabı bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.