Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın X79 çipsetli Sandy Bridge-E anakartı X79A-UD3 göründü

7 yıl
16,2b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Resmi lansmanını Ocak ayında yapılan Sandy Bridge tabanlı Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine ek olarak Intel, yüksek performans segmentinde Core i7 900 serisinin yerini alacak yeni LGA2011 platformunun hazırlıklarını da sürdürüyor. Sandy Bridge-E (Enthusiast, Extreme) serisi işlemcilerin güç vereceği yeni platformda soket değişikliğine giden Intel, X79 çipsetini de pazara sunacak. Son çeyrekte muhtemelen de Ekim ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen LGA2011 platformunda kullanılacak anakartlar, üreticiler tarafından Computex 2011 Fuarı ile birlikte katılımcıların beğenisine sunulacak. Resmi açılışı yarın yapılacak Computex 2011 için bugün başlayan etkinlikler çerçevesinde X79 çipsetli anakartını gösteren üreticilerden biri de Gigabyte oldu ve firmanın LGA2011 platformu için hazırladığı GA-X79A-UD3 isimli modeli kameralara poz verdi.

Model kodundan da anlaşılabileceği üzere GA-X79A-UD3, Gigabyte'ın X79 çipsetli en düzey anakartı olmayacak ve firma muhtemelen UD7 ve hatta G1 serisine dahil daha kaslı çözümleri de son çeyrekte kullanıma sunacak. Standart ATX boyutunda olan anakart üzerinde 6 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin entegre bellek kontrolcüsü dört kanal DDR3 desteği sunduğundan üzerinde dört adet DIMM slotuna yer verilien anakart, beş adet PCI Express 3.0 x16 slotu ile geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarıına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojileri de destekleyen anakart üzerindeki 10x SATA-III portunun tamamı çipset tarafından kontrol ediliyor. 8+2 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliğine de sahip olan anakart aynı zamanda TouchBIOS uygulamasını da destekliyor. Windows uygulaması olan TouchBIOS ile kullanıcılar basitleştirilmiş bir arayüz üzerinden işletim sistemi ortamında temel sistem parametrelerini değiştirebiliyorlar. Gigabyte tarafından dördüncü çeyrekte, LGA2011 platformunun lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması beklenirken, fiyat bilgisi ise şu an için cevabı bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alish 6 yıl
Bu anakart ne zaman çıkacak bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
begenmeyen arkadaşlar o kartı siz rüyanızda görürsünüz görünümü çok şık bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
berkaylive
2 RAM 5 PCI-E SLOTU KOCAMAN BİR ZİYAN BU ANAKART

harbiden kötü tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
diemcizone
arkadaşlar soket ne kadar büyük öyle? :D

Seni daha iyi yiyebilmek içiiiiin.

Müsaade et de olsun. 2011 Pin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G&H 7 yıl
işlemci çikarmak için 2 tirnak var gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaylive 7 yıl
2 RAM 5 PCI-E SLOTU KOCAMAN BİR ZİYAN BU ANAKART
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 yıl
Beyler LGA2011 tam olarak ne zaman çıkıyor acaba? (herhangi bir problemin olmayacağı varsayılırsa (: )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 7 yıl
bu kartta mosfet güney-kuzey köprüleri olmayacakmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 7 yıl
sanki biri bu kartı alıp 2yıl kullanmış şimdi temiz 2.el satıyormuş gibi duruyor hiç beğenmedim hiç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 7 yıl
UD3 modeli böyleyse UD9 nasıldır kimbilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bugrahan21 7 yıl
beş adet PCI Express 3.0 x16 slotu ile geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16207 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim