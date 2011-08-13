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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı

7 yıl
15,5b
1
28
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı
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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakartı G1.Sniper 2 fiyatlandı. Daha önce piyasaya çıkan G1 serisi anakartlarla aynı tasarım anlayışına sahip olan yeni model, farklı olarak X58 yerin Z68 yonga setini kullanıyor ve Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor.
ATX formunda olan ve 12 fazlı güç tasarımıyla donatılan G1.Sniper 2'de dört adet DIMM slotu bulunuyor ve her slotta en yüksek 8GB kapasiteli bellek modülü olmak üzere toplamda 32GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunuluyor. Aynı zamanda Gigabyte'ın PCI Express 3.0 destekli ilk anakartı olan G1.Sniper 2'de iki adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor ve bu sayede çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine olanak tanınıyor.
Oyuncuların temel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen anakartta, Creative'in CA20K2 ses işlemcisine yer veriliyor. 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan bu sisteme aynı zamanda kulaklık güçlendirici ve daha temiz ses sinyali içn özel komponentler eşlik ediyor. Ses işlemcisine ek olarak anakartın dikkat çeken bir diğer önemli detayı da Bigfoot Networks tarafından geliştirilen özel ağ işlemcisine sahip olması. Killer E2100 isimli bu ağ işlemcisi, internet bağlantısını optimize ederek trafik kullanımında birinci önceliği o an oynanmakta olan çevrimiçi oyuna vererek bağlantı odaklı sıkıntıları da en aza indirebiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in Z68 yonga setini kullanan anakart bu sayede hem yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor hem de işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor. LucidLogix firmasının Virtu teknolojisini de destekleyen G1.Sniper 2 bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında otomatik geçiş yapabiliyor. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındıran anakartta işlemciye entegre grafik biriminden (işlemci modeline göre HD 2000 veya HD 3000) görüntü aktarmak için HDMI portuna da yer veriliyor. 
G1.Sniper 2, Gigabyte'a özgü teknolojileri de beraberinde getiriyor. BIOS ayarlarının masaüstü ortamında yapılmasına olanak tanıyan TouchBIOS uygulaması,  Power eSATA portu ve kolay hız aşırtma için QuickBoost özellikleri anakartın diğer detayları arasında yer alıyor. Ultra Durable 3 teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devrenin kullanıldığı Gigabyte G1.Sniper 2, yurt dışında 419 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda. 
Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı
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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı
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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı
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sahoron 7 yıl
Jinnet
Tahmin etmiştim avro 0.50tl ye düşene kadar alınmaz

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DH Misafiri 7 yıl
o kadar iyi bir oyun cıkmalı kı öyle bir oyun olmalı ki kendimi kaybedip bu kartı alayım yoksa simdiki oyunlarla bu kart alınmaz hiç bir oyun beni tatmin etmiyor grafigi kötü olan var kontrolü zor olan var senaryosu ve gerektiginde degişime uygun olmaması oyunların kötü en kötü yanı oyunlar bence online oyunlar gibi habire packlar eklenerek gelişe bilmeli misal 2010 da cıkan bir oyunu 2020 de dahi oynaya bilmeliyim knight ta öyle cok basit bir senaryosu var hep aynı yaratıkları öldürüyorsunuz üstelik sistemde fazla kasmıyo minimum gereksinimler pentium2 300mhz ekran kartı gereksinimi 32mb sadece 32mb la oynana biliyor yani demek oluyorki oyunun tutması için extra grafikler kas gücüne ihtiyac yok bence 3d cizimciler cok rahat eder bu sistemler malum render alırken kimi resimlerde minumum 1-2 saat bekliyolar bu sistem full+full dizilirse tahmini 25dk da alır en pasa renderi
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alito 7 yıl
oyuncu bilgisayarları için tam bir başyapıt tabi fiyatıda öyle
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arseniCem 7 yıl
tasarımı çok hoş. yeşil siyah karışımı çok iyi durmuş.

gel gelelim normal fiyatı bile giriş seviyesi bir bilgisayar ediyor. bide türkiye şartlarında ne kadar olur kim bilir?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Alan olur mutlaka. Alınıyor yani bu tür ürünler de.
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H34RTL3SS 7 yıl
türkiye şartlarında killer 2100 yongasına para wermek biraz saçma olur
ama ses işlemcisini sewdim 600 tl den fazlası çöpe gitmiş olur bu kart için
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alpa07 7 yıl
çok pahalı.ona vereceğin paraya 3tane asus p8p67 alırsın
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McGhoosT 7 yıl
şu internet ve ses zımbırtısı dışında asus p8z68-v den farkı varmı ama o sadece 460 tl
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gurpolo4 7 yıl
419 avro 1,050 tl yapıyor türkiye gelince bunun vergisi vs'si 1,300 bulur bu işlemci,ram,vs derken 4,000-4,500 bulur bir sistem sadece israf diyorum bu kadar para vermek, nede olsa 3-4 ayda bir intel işlemci cıkarıyor dolayısıyla anakartta değişiyor hep para hep para :)
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Jinnet 7 yıl
Tahmin etmiştim avro 0.50tl ye düşene kadar alınmaz
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captaincato 7 yıl
Tolgá
1000 tl verilir buna.Birde 2600K alacak 4.5-5 ghz arası 3-5 yıl kullan ömürlük

p67 asus anakart ile günlük hava soğutma ile 5.2 ghz kullanıyor kuzenim.
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dodomoco 7 yıl captaincato
captaincato

Tolgá

1000 tl verilir buna.Birde 2600K alacak 4.5-5 ghz arası 3-5 yıl kullan ömürlük


p67 asus anakart ile günlük hava soğutma ile 5.2 ghz kullanıyor kuzenim.


nasıl oluyor o 5.2 bizimki 5.0ı geçemedi
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Ironpumper 7 yıl
Gerçekten çok pahalı.. Sabertooth'la 2500k ile zaten 5 ghz görülebiliyor ki 400 TL'ye sabertooth satılmakta..
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