Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakart G1.Sniper 2 fiyatlandı

Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı yeni anakartı G1.Sniper 2 fiyatlandı. Daha önce piyasaya çıkan G1 serisi anakartlarla aynı tasarım anlayışına sahip olan yeni model, farklı olarak X58 yerin Z68 yonga setini kullanıyor ve Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor.

ATX formunda olan ve 12 fazlı güç tasarımıyla donatılan G1.Sniper 2'de dört adet DIMM slotu bulunuyor ve her slotta en yüksek 8GB kapasiteli bellek modülü olmak üzere toplamda 32GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunuluyor. Aynı zamanda Gigabyte'ın PCI Express 3.0 destekli ilk anakartı olan G1.Sniper 2'de iki adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor ve bu sayede çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine olanak tanınıyor.

Oyuncuların temel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen anakartta, Creative'in CA20K2 ses işlemcisine yer veriliyor. 7.1 kanal çevresel ses desteği sunan bu sisteme aynı zamanda kulaklık güçlendirici ve daha temiz ses sinyali içn özel komponentler eşlik ediyor. Ses işlemcisine ek olarak anakartın dikkat çeken bir diğer önemli detayı da Bigfoot Networks tarafından geliştirilen özel ağ işlemcisine sahip olması. Killer E2100 isimli bu ağ işlemcisi, internet bağlantısını optimize ederek trafik kullanımında birinci önceliği o an oynanmakta olan çevrimiçi oyuna vererek bağlantı odaklı sıkıntıları da en aza indirebiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in Z68 yonga setini kullanan anakart bu sayede hem yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor hem de işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor. LucidLogix firmasının Virtu teknolojisini de destekleyen G1.Sniper 2 bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında otomatik geçiş yapabiliyor. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındıran anakartta işlemciye entegre grafik biriminden (işlemci modeline göre HD 2000 veya HD 3000) görüntü aktarmak için HDMI portuna da yer veriliyor.

G1.Sniper 2, Gigabyte'a özgü teknolojileri de beraberinde getiriyor. BIOS ayarlarının masaüstü ortamında yapılmasına olanak tanıyan TouchBIOS uygulaması, Power eSATA portu ve kolay hız aşırtma için QuickBoost özellikleri anakartın diğer detayları arasında yer alıyor. Ultra Durable 3 teknolojisi kapsamında yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devrenin kullanıldığı Gigabyte G1.Sniper 2, yurt dışında 419 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.