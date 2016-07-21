Gigabyte'ın yeni nesil oyuncu anakartlarına yakından bakıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Gigabyte'ın yeni nesil anakart modelleri gerek tasarım gerekse de sahip oldukları özelliklerle dikkat çekiyor. Bu videomuzda X99 ve Z170 çipsetli performans sınıfı oyuncu anakartlarına bakıyoruz.

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Gigabyte'ın Gaming serisi altında özellikle oyuncular ve yüksek performans tutkunları için geliştirdiği X99 ve Z170 çipsetli yeni nesil anakartlarına yakından bakıyor, öne çıkan özelliklerini değerlendiriyoruz.