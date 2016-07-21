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Gigabyte'ın yeni nesil oyuncu anakartlarına yakından bakıyoruz

2 yıl
23,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın yeni nesil anakart modelleri gerek tasarım gerekse de sahip oldukları özelliklerle dikkat çekiyor. Bu videomuzda X99 ve Z170 çipsetli performans sınıfı oyuncu anakartlarına bakıyoruz.
Gigabyte'ın Gaming serisi altında özellikle oyuncular ve yüksek performans tutkunları için geliştirdiği X99 ve Z170 çipsetli yeni nesil anakartlarına yakından bakıyor, öne çıkan özelliklerini değerlendiriyoruz.


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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
çok güzeller ya :( böyle anakartları gördükçe masaüstü platformunun neden bitmediğini daha iyi anlıyorum. kullandığımız sistemler çok eskimiş de haberimiz yokmuş...
çok güzeller ya :( böyle anakartları gördükçe masaüstü platformunun neden bitmediğini daha iyi anlıyorum. kullandığımız sistemler çok eskimiş de haberimiz yokmu...
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Quard 2 yıl
Al bir tane bu anakartlardan uzun süre kullan :)
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Babanın.Oğlu.Kemal 2 yıl fx57
Gigabyte ın rgb ışıklarını muzik vs gibi etkenlerle kontrolu hangi program ile yapılıyor kendi yazılımından bahsetmişsiniz acaba hangi yazılım bu?
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Attano 2 yıl
Kırmızı favori rengim olsada 2. anakartın rengini sevdim.
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nvidiasecret 2 yıl
Ekran kartları için ara olması güzel olmuş
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montevo 2 yıl
aga nolur video sonunda "lütfen kendinize çok iyi bakın" demeyin.hoşçakalın gibi veda hitapları kullanın.
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fx57 2 yıl montevo
montevo

aga nolur video sonunda "lütfen kendinize çok iyi bakın" demeyin.hoşçakalın gibi veda hitapları kullanın.

Merhaba,

Gönlümden geçenleri söylüyorum, bu kadar rahatsız edici olmamalı sanki ?

Teşekkürler.
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12 Angry Men 2 yıl
Beyaz renk anakartlar çok güzeller, kırmızı oyuncu anakartı tasarımlarından gına gelmişti.
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ugacomtr 2 yıl
evet rx 480 özel tasarımların videosunu bekliyoruz. ya da oturmuş driverlarla özel tasarım 1060 ile özel tasarım rx480 karşılaştırması ola tadından yenmez. @Fx57
video için de teşekkürler.
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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
çok güzeller ya :( böyle anakartları gördükçe masaüstü platformunun neden bitmediğini daha iyi anlıyorum. kullandığımız sistemler çok eskimiş de haberimiz yokmuş...
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Patren 2 yıl
gigabyte rx 480 videolarını isteruk
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