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Giyilebilir termoelektrik jeneratör ile vücut sıcaklığından enerji elde edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Giyilebilir termoelektrik jeneratör ile vücut sıcaklığından enerji elde edilebiliyor
Akıllı saat gibi giyilebilir teknolojilerin en önemli sorunları arasında halen düşük batarya ömürleri yer alıyor. Ufak gövdeleri ve bu doğrultuda ufalan pilleriyle çok fazla enerji depolayamayan giyilebilir cihazlar, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ya da kısaca KAIST tarafından geliştirilen giyilebilir termoelektrik jeneratör ile insan vücudundan da yararlanabilir.
Bu süreç için 10 x 10cm boyutunda ve yaklaşık 13 gram ağırlığında ufak bir bileklik benzeri giyilebilir termoelektrik jeneratör geliştiren KAIST, cam elyaftan üretilen bu ürünle vücut sıcaklığından düşük miktarlarda (Oda sıcaklığında yaklaşık 40 mW çıkış gücü) elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor ve özellikle çalışmak için çok düşük enerjiye ihtiyaç duyan farklı ürünlerin batarya bağımsız kullanılmasının önünü açabiliyor. Akıllı saat gibi ürünlere ise batarya ömrü açısından katkı sağlayabileceği düşünülen ve daha önce geliştirilen birçok modelin aksine esnek yapıda gelen ürün, yeni tasarımıyla da mekanik yapıyı desteklemek için ek bir bölüme ihtiyaç duymuyor ve bu sayede de çok daha ince ve hafif üretilebiliyor.
İlerleyen dönemlerde yüksek miktarda termal enerjinin boşa gittiği otomobiller, uçaklar ya da üretim fabrikaları gibi noktalarda aktif olarak kullanılabileceği söylenen giyilebilir termoelektrik jeneratör, daha iyi sonuçlar elde etmek için geliştirilmeye devam ediyor.
 
Giyilebilir termoelektrik jeneratör ile vücut sıcaklığından enerji elde edilebiliyor
Giyilebilir termoelektrik jeneratör ile vücut sıcaklığından enerji elde edilebiliyor

http://gigaom.com/2014/04/10/wearable-electronics-could-someday-run-on-body-heat/ Yorum Yaz
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caglet 5 yıl en beğenilen
iyi iyi , hasta bi insan ateşi çıkınca yatakta sıkılmaz en azından..
Priz yatağın yanında olmayınca zaten sorunda oluyordu geceleri.
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chamicals2 5 yıl
Telefonun bataryasının arkasına bunu yapıştırsak oyun oynarken hem kendini şarj eder telefon.
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Morphinz 5 yıl
Matrix bir tek benim mi aklıma geldi acaba?
Üstelik matrix'de hava kapatılıp güneş enerjisinin kullanılamaması nedeniyle insan tarlaları oluşturulmuştu.
Yine aynı mantıkla ilerlersek insan vücudu haricinde boş yere ısı yayan milyonlarca alet var. Elektirik işine bir çare bulmamız lazım artık.
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 5 yıl Morphinz
Morphinz

Matrix bir tek benim mi aklıma geldi acaba?

Üstelik matrix'de hava kapatılıp güneş enerjisinin kullanılamaması nedeniyle insan tarlaları oluşturulmuştu.
Yine aynı mantıkla ilerlersek insan vücudu haricinde boş yere ısı yayan milyonlarca alet var. Elektirik işine bir çare bulmamız lazım artık.

Ekran kartı ve cpu'dan çıkan ısıyı değerlendirip elektrik tasarrufu yaptırabilirler aslında. Extreme pc'ler çok güç tüketiyor.
Benzer şey güçlü akıllı telefonlar için de geçerli, yük altında aşırı ısı yayıyorlar. Ki bu ısı vücut ısısı gibi de değil çok yüksek bir ısı, daha yüksek güç elde edilebilir.
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kasirga_ 5 yıl
Facebook tan sanal gerçekliğe yatırım sonrası insansız hava araçları üreten firmayı google alır sonra da Kore den insan ısısını elektriğe çeviren ürünler gelirse bunu da alır ve matrix gerçek olur :))
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OKANATLI 5 yıl kasirga_
kasirga_

Facebook tan sanal gerçekliğe yatırım sonrası insansız hava araçları üreten firmayı google alır sonra da Kore den insan ısısını elektriğe çeviren ürünler gelirse bunu da alır ve matrix gerçek olur :))

ufaktan ufaktan skynet e doğru gidiyoruz gibime geliyor benim de...
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huseyincarnege 5 yıl
insanları pile çeviren teknolojiyi bulduna göre insan tacırliği patlar
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darklord4 5 yıl
Akıllı saatlerin kordonunun alt kısmını boydan boya bu şekilde yapsınlar.Eğer saati hiç şarja takmadan kendine yetecek şekilde kullanabilirsek o zaman bir akıllı saat alırım.
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Umutcan 5 yıl
Henüz çok düşük güçte, bir ledi bile zor yakar. Normal(akıllı olmayan) dijital/analog saatleri ise rahatlıkla besleyebilir. Ama ileride geliştirilip giyilebilir akıllı cihazlara uygulanabileceğinden eminim.
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arel.gr 5 yıl
neyseki bu enerji ile alakali haberde bu defa ..............edilebilecek demiyor.
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chamicals2 5 yıl
Telefonun bataryasının arkasına bunu yapıştırsak oyun oynarken hem kendini şarj eder telefon.
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1963bursa 5 yıl
Çalışma mantığı önemli, ısı gücü kadar çıktı mı veriyor yoksa ısı gücünü emiyor mu? Örnek olarak işlemcinin üstüne fan yerine bunu takarsak güç elde ederken oradaki ısı da düşmüş olacak mı?
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bodyman700 5 yıl
post-apokaliptik dünya için vazgeçilmez bir aygıt olacağı kesin :D
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caglet 5 yıl en beğenilen
iyi iyi , hasta bi insan ateşi çıkınca yatakta sıkılmaz en azından..
Priz yatağın yanında olmayınca zaten sorunda oluyordu geceleri.
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irish 5 yıl
Bize de icat edecek bişey bırakın. ..
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