Giyilebilir termoelektrik jeneratör ile vücut sıcaklığından enerji elde edilebiliyor

Akıllı saat gibi giyilebilir teknolojilerin en önemli sorunları arasında halen düşük batarya ömürleri yer alıyor. Ufak gövdeleri ve bu doğrultuda ufalan pilleriyle çok fazla enerji depolayamayan giyilebilir cihazlar, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ya da kısaca KAIST tarafından geliştirilen giyilebilir termoelektrik jeneratör ile insan vücudundan da yararlanabilir.

Bu süreç için 10 x 10cm boyutunda ve yaklaşık 13 gram ağırlığında ufak bir bileklik benzeri giyilebilir termoelektrik jeneratör geliştiren KAIST, cam elyaftan üretilen bu ürünle vücut sıcaklığından düşük miktarlarda (Oda sıcaklığında yaklaşık 40 mW çıkış gücü) elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor ve özellikle çalışmak için çok düşük enerjiye ihtiyaç duyan farklı ürünlerin batarya bağımsız kullanılmasının önünü açabiliyor. Akıllı saat gibi ürünlere ise batarya ömrü açısından katkı sağlayabileceği düşünülen ve daha önce geliştirilen birçok modelin aksine esnek yapıda gelen ürün, yeni tasarımıyla da mekanik yapıyı desteklemek için ek bir bölüme ihtiyaç duymuyor ve bu sayede de çok daha ince ve hafif üretilebiliyor.

İlerleyen dönemlerde yüksek miktarda termal enerjinin boşa gittiği otomobiller, uçaklar ya da üretim fabrikaları gibi noktalarda aktif olarak kullanılabileceği söylenen giyilebilir termoelektrik jeneratör, daha iyi sonuçlar elde etmek için geliştirilmeye devam ediyor.

http://gigaom.com/2014/04/10/wearable-electronics-could-someday-run-on-body-heat/