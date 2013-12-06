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Gmail ve Google Takvim arşivleri artık indirilebilecek

5 yıl
276
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gmail ve Google Takvim arşivleri artık indirilebilecek

Onbeş yıldan fazla bir süredir hayatımızda olan eposta servisleri artık iletişimin vazgeçilmez araçlarından birisi ve bugüne kadar gelen veya giden epostaların sayısını hatırlayamaz durumdayız. 

Ancak özellikle kalıcı olarak başka bir eposta servisine taşınmak istediğiniz önemli postalarınızı beraberinizde götürmek zorlaşıyor. Google, Takvim uygulamasının yanında Gmail uygulamasında da içerikleri bilgisayara arşivleme imkanı sunmaya başladı.

Kullanıcılar bu sayede tüm arşivini bilgisayara mbox formatında kaydederek yeni bir mail platformuna geçtiklerinde tekrar yükleyebiliyorlar. Tüm gelen kutusu arşivlenebildiği gibi belirli etiketler de arşivlenebiliyor. İndirme işlemi ise hesap ayarlarından yapılabiliyor. 

http://gmailblog.blogspot.co.uk/2013/12/download-copy-of-your-gmail-and-google.html Yorum Yaz
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