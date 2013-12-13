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Gmail'de artık resimler mail içerisinde görülebilecek

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gmail'de artık resimler mail içerisinde görülebilecek

Google'ın son dönemde Gmail üzerinde sık sık tasarım değişikliklerine gitmesi gözlerden kaçmıyor. Firmanın özellikle eklentilere yönelik iyileştirmelerine bir yenisi daha eklendi.

Son güncelleme ile görsel ve döküman içerikleri en alt kısma sıralayan Google, üzerine fare ile geldiğinizde ise önizlemesini göstermekteydi. Yeni güncelleme ise artık mail içerisinde resimleri anında görüntülemenizi sağlıyor.

Google daha önce eklentileri dış sunuculardan çekmekteydi. Ancak şimdi kendi iç proxy sunucularından eklentileri getiriliyor. Bu bakımdan güvenli bir şekilde mail içerisinde görseller görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar tam boyut için görseli açmaya ihtiyaç duymayacak. 

Yenilik şu anda sadece masaüstü uygulaması için geçerli. Mobil platformlara gelmesi ise gelecek yılın ilk aylarını bulacak. 

http://gmailblog.blogspot.com/2013/12/images-now-showing.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl
Mağara diyecektim hort olmuş
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kubrasafak 5 yıl
Daha iyi olur bir zahmet
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SEO-Uzmanı 5 yıl
yeni sosyal medya paylaşım formatı :)
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