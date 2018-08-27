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GoGuardian, okullar için intihar risk dedektörü üretti

İnternet filtrelerini ve Chromebook yönetim yazılımlarını okullar için yapan GoGuardian, öğrencilerinin intihar veya kendi kendine zarar verme riskini tespit eden bir ürünü duyurdu.
9 ay
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Güvenlik
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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GoGuardian, ABD'de yaklaşık 5 milyon öğrencinin katıldığı 4.000 okul bölgesine hizmet veriyor ve okulların risk altındaki öğrencilerine ihtiyaç duydukları yardımı, hızlı bir şekilde elde etmelerini sağlayan bir erken uyarı sistemi
Beacon adı verilen ürün, okul tarafından sağlanan bilgisayarlara yerleştiriliyor ve öğrencilerin davranışlarını analiz etmek için özel bir yapay zeka sistemi kullanıyor.
Beacon bir şey tespit ettiği zaman, bir okul yöneticisini ya da psikoloğu uyarıyor ve kullanıcının mevcuz analizini detaylı olarak paylaşıyor. 
Yetkili kişi Beacon'ın yönetici kontrol panelini açtığında, öğrencinin uyarısını tetikleyen olası koşulları ve davranışları görebiliyor.

Sistem, davranışı beş kategoriden biri olarak sınıflandırıyor

Genel intihar araştırması, genel intihar düşüncesi, yardım ve destek, kendine zarar verme ve aktif planlama şeklinde sistem öğrencileri gruplara ayırıyor.
Her okulun Beacon'u nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, danışmanlar ve yerel yetkililer çocuğun ebeveyn iletişim numaralarına ve diğer bilgilere de erişebiliyor. Ayrıca, rehberlik danışmanları, öğrencinin risk düzeyine ilişkin kendi değerlendirmelerini de ekleyebilir ve gelişmeleri takip edebilirler. 
GoGuardian CEO'su Advait Shinde, Beacon'ın neredeyse bir sene boyunca test edildiğini ve bu süre zarfında sistemin haftada yaklaşık 2.000 vakayı tespit ettiğini, söyledi. 

https://www.engadget.com/2018/08/26/goguardian-beacon-suicide-prevention-filter-schools/ Yorum Yaz
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