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Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı

Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı. Fotoğrafçılar çektikleri birbirinden ilginç ve farklı kategorideki fotoğraflar ile ödüllerini bekliyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Çarpıcı fotoğrafçılık dizisi ile bilinen Instagram, fotoğraf çekmek ve başkaları ile paylaşma konusunda pek çok kişi için önemli bir araç haline geldi.

Bu yüzden Photobox , uygulamadaki en iyi görüntülerin bazılarını bulmak için Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri'nin açılışını yapmaya karar verdi.

Sonuçlar 3 Ekim'de açıklanacak 

Photobox'tan Rory Scott:"Çoğumuz Instagram'daki günlük fotoğrafçılık becerilerini test etmekten hoşlanırız. Ancak böylesine popüler bir site, gerçekten çarpıcı fotoğraflardan bazılarını kaçırmamıza neden oluyor. " açıklamasında bulundu.
Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu yarışmaya çok sayıda insan katıldı. Yarışmada; gezi, hayvanlar alemi, moda, aşk, manzara, festivaller, filtresiz fotoğraflar, kültür/sanat, spor ve son olarak aile kategorileri vardı. 5.000'i köpek olmak üzere 180.000'in üzerinde fotoğraf yarışma için incelendi ve Photobox bunları kısa listeye taşıdı. Kazanan fotoğraf sanatçıları 3 Ekim tarihinde açıklanacak.
Photobox ekibinin özenle seçtiği fotoğrafları galerimizden takip edebilirsiniz. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/sep/25/photobox-instagram-photography-awards-shortlist-in-pictures Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 8 ay
sanal foto yağ filtresi ödülleri !
ulan o şharp efeğini hangi telefon kamerası ham görüntü haliyle veriyor !
adamı deli etmeyin şimdi !!! :) :D
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