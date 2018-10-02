Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı

Çarpıcı fotoğrafçılık dizisi ile bilinen Instagram, fotoğraf çekmek ve başkaları ile paylaşma konusunda pek çok kişi için önemli bir araç haline geldi.



Bu yüzden Photobox , uygulamadaki en iyi görüntülerin bazılarını bulmak için Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri'nin açılışını yapmaya karar verdi.

Sonuçlar 3 Ekim'de açıklanacak

Photobox'tan Rory Scott:"Çoğumuz Instagram'daki günlük fotoğrafçılık becerilerini test etmekten hoşlanırız. Ancak böylesine popüler bir site, gerçekten çarpıcı fotoğraflardan bazılarını kaçırmamıza neden oluyor. " açıklamasında bulundu.

Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu yarışmaya çok sayıda insan katıldı. Yarışmada; gezi, hayvanlar alemi, moda, aşk, manzara, festivaller, filtresiz fotoğraflar, kültür/sanat, spor ve son olarak aile kategorileri vardı. 5.000'i köpek olmak üzere 180.000'in üzerinde fotoğraf yarışma için incelendi ve Photobox bunları kısa listeye taşıdı. Kazanan fotoğraf sanatçıları 3 Ekim tarihinde açıklanacak.

Photobox ekibinin özenle seçtiği fotoğrafları galerimizden takip edebilirsiniz.

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/sep/25/photobox-instagram-photography-awards-shortlist-in-pictures