Honda CR-V Hybrid tanıtıldı!

Honda, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda prototip versiyonunu sergilediği CR-V Hybrid'in resmi tanıtımını yaptı. Avrupa pazarı hedeflenerek tasarlanan model gelecek hafta Paris'te görücüye çıkacak.

4 çekişten destek isteğe bağlı olacak

Ağırlık farkı göz önünde bulundurulduğunda önden çeker model, AWD sistemine sahip kardeşine göre daha bütçe dostu olacak. NEDC verilerine göre elektrik destekli Honda CR-V, önden çekiş düzeniyle 100 km'de 5.3 litre yakıt tüketiyor. Dört çeker versiyonunda ise bu değer 100 km'de 5.5 litre olarak ölçüldü.



Şehir içi kullanımda hibrit mod ile elektrik gücü arasında otomatik olarak geçiş yapan CR-V, güç ihtiyacı olmadığında içten yanmalı motoruyla ikincil bir motor/jeneratör ünitesini besleme görevi üstleniyor. Yeterli elektrik gücü sağlandığında araç elektrikli araç moduna geçerek tüm yetkiyi lityum iyon bataryaya bırakıyor. İsteyen kullanıcılar CR-V'yi Engine Drive modu ve benzinli motorun kombinasyonu ile aracı yüksek performanta kullanabilecek.



Honda, normal kullanımlarda CR-V Hybrid'in elektrikli araç modu için sürüş mesafesinin yarısında aktif olduğunu söylüyor. Ancak, hız yükseldiğinde elektrikli sürüş modu'nun müdahil olma süresi yaklaşık %33'e düşüyor. Tüm bunlara karar verebilen sistem ise Japon marka tarafından i-MMD teknolojisi olarak adlandırılıyor.



Honda, CR-V Hybrid'in Avrupa versiyonu için siparişleri önümüzdeki ay açacak. 2 Ekim'de başlayacak Paris Otomobil Fuarı'nda elektrik destekli SUV'nin yanında makyajlı HR-V ve Civic Type R "ArtCar Manga" da boy gösterecek.

Ülkemiz için Honda CR-V fiyatları

2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Otomatik Vites 266.800 TL

2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Plus Otomatik Vites 280.500 TL

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-paris-motor-show/2019-honda-cr-v-hybrid-diesel-rivalling-co2-economy-figures

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Japon otomobil üreticisi,ile ilgili çok fazla görsel paylaşmış olsa da, teknik özellikler konusunda elini güçlü tutmuş. İsteğe bağlı olarak önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen, sahip olduğu gücünümotor ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan alıyor.üreten CR-V'nin