Honda CR-V Hybrid tanıtıldı!

Honda, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda prototip versiyonunu sergilediği CR-V Hybrid'in resmi tanıtımını yaptı. Avrupa pazarı hedeflenerek tasarlanan model gelecek hafta Paris'te görücüye çıkacak.
4 çekişten destek isteğe bağlı olacak
Japon otomobil üreticisi, CR-V Hybrid ile ilgili çok fazla görsel paylaşmış olsa da, teknik özellikler konusunda elini güçlü tutmuş. İsteğe bağlı olarak önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen CR-V Hybrid, sahip olduğu gücünü 2.0 litrelik i-VTEC atmosferik benzinli motor ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan alıyor. 184 hp güç üreten CR-V'nin maksimum tork değeri ise 315 Nm.
Ağırlık farkı göz önünde bulundurulduğunda önden çeker model, AWD sistemine sahip kardeşine göre daha bütçe dostu olacak. NEDC verilerine göre elektrik destekli Honda CR-V, önden çekiş düzeniyle 100 km'de 5.3 litre yakıt tüketiyor. Dört çeker versiyonunda ise bu değer 100 km'de 5.5 litre olarak ölçüldü.
Şehir içi kullanımda hibrit mod ile elektrik gücü arasında otomatik olarak geçiş yapan CR-V, güç ihtiyacı olmadığında içten yanmalı motoruyla ikincil bir motor/jeneratör ünitesini besleme görevi üstleniyor. Yeterli elektrik gücü sağlandığında araç elektrikli araç moduna geçerek tüm yetkiyi lityum iyon bataryaya bırakıyor. İsteyen kullanıcılar CR-V'yi Engine Drive modu ve benzinli motorun kombinasyonu ile aracı yüksek performanta kullanabilecek.
Honda, normal kullanımlarda CR-V Hybrid'in elektrikli araç modu için sürüş mesafesinin yarısında aktif olduğunu söylüyor. Ancak, hız yükseldiğinde elektrikli sürüş modu'nun müdahil olma süresi yaklaşık %33'e düşüyor. Tüm bunlara karar verebilen sistem ise Japon marka tarafından i-MMD teknolojisi olarak adlandırılıyor.
Honda, CR-V Hybrid'in Avrupa versiyonu için siparişleri önümüzdeki ay açacak. 2 Ekim'de başlayacak Paris Otomobil Fuarı'nda elektrik destekli SUV'nin yanında makyajlı HR-V ve Civic Type R "ArtCar Manga" da boy gösterecek.
Ülkemiz için Honda CR-V fiyatları
2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Otomatik Vites 266.800 TL
2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Plus Otomatik Vites 280.500 TL
https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-paris-motor-show/2019-honda-cr-v-hybrid-diesel-rivalling-co2-economy-figures Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firma tarafından yapıcı bir ilerleme hiç görülmedi. "Öyle motor, böyle hibrid, şöyle teknoloji" iyi tamam güzelde satış sonrası destek rezalet olunca insanın midesi bulanıyor.
Marka imajının ben ve benim gibi düşünen bir çok kişi tarafından düştüğüne inanıyorum.