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Honda CR-V Hybrid tanıtıldı!

2 Ekim'de başlayacak Paris Otomobil Fuarı öncesi Honda, CR-V Hybrid'in resmi tanıtımını yaptı. Bir benzinli ve bir elektrikli motora sahip olacak CR-V Hybrid için 4 çeker sistemi isteğe bağlı olacak.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Honda CR-V Hybrid tanıtıldı!
 
Honda, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda prototip versiyonunu sergilediği CR-V Hybrid'in resmi tanıtımını yaptı. Avrupa pazarı hedeflenerek tasarlanan model gelecek hafta Paris'te görücüye çıkacak. 

4 çekişten destek isteğe bağlı olacak  

Japon otomobil üreticisi, CR-V Hybrid ile ilgili çok fazla görsel paylaşmış olsa da, teknik özellikler konusunda elini güçlü tutmuş. İsteğe bağlı olarak önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen CR-V Hybrid, sahip olduğu gücünü 2.0 litrelik i-VTEC atmosferik benzinli motor ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan  alıyor. 184 hp güç üreten CR-V'nin maksimum tork değeri ise 315 Nm.
Ağırlık farkı göz önünde bulundurulduğunda önden çeker model, AWD sistemine sahip kardeşine göre daha bütçe dostu olacak. NEDC verilerine göre elektrik destekli Honda CR-V, önden çekiş düzeniyle 100 km'de 5.3 litre yakıt tüketiyor. Dört çeker versiyonunda ise bu değer 100 km'de 5.5 litre olarak ölçüldü.

Şehir içi kullanımda hibrit mod ile elektrik gücü arasında otomatik olarak geçiş yapan CR-V, güç ihtiyacı olmadığında içten yanmalı motoruyla ikincil bir motor/jeneratör ünitesini besleme görevi üstleniyor. Yeterli elektrik gücü sağlandığında araç elektrikli araç moduna geçerek tüm yetkiyi lityum iyon bataryaya bırakıyor. İsteyen kullanıcılar CR-V'yi Engine Drive modu ve benzinli motorun kombinasyonu ile aracı yüksek performanta kullanabilecek.

Honda, normal kullanımlarda CR-V Hybrid'in elektrikli araç modu için sürüş mesafesinin yarısında aktif olduğunu söylüyor. Ancak, hız yükseldiğinde elektrikli sürüş modu'nun müdahil olma süresi yaklaşık %33'e düşüyor. Tüm bunlara karar verebilen sistem ise Japon marka tarafından i-MMD teknolojisi olarak adlandırılıyor.

Honda, CR-V Hybrid'in Avrupa versiyonu için siparişleri önümüzdeki ay açacak. 2 Ekim'de başlayacak Paris Otomobil Fuarı'nda elektrik destekli SUV'nin yanında makyajlı HR-V ve Civic Type R "ArtCar Manga" da boy gösterecek.

Ülkemiz için Honda CR-V fiyatları 

2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Otomatik Vites  266.800 TL
2018 Honda CR-V 1.6 i-DTEC Dizel Executive Plus  Otomatik Vites 280.500 TL

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-paris-motor-show/2019-honda-cr-v-hybrid-diesel-rivalling-co2-economy-figures Yorum Yaz
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khytr89 7 ay en beğenilen
Honda eskiden heycanlandırıyordu, Asimo gibi projelerini hep takdir etmişimdir ancak göçük sorunu ve formundaki üyemizin başına gelen partikül filtresi gibi konulardan dolayı baya soğudum.
Firma tarafından yapıcı bir ilerleme hiç görülmedi. "Öyle motor, böyle hibrid, şöyle teknoloji" iyi tamam güzelde satış sonrası destek rezalet olunca insanın midesi bulanıyor.
Marka imajının ben ve benim gibi düşünen bir çok kişi tarafından düştüğüne inanıyorum.
Honda eskiden heycanlandırıyordu, Asimo gibi projelerini hep takdir etmişimdir ancak göçük sorunu ve formundaki üyemizin başına gelen partikül filtresi gibi kon...
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Ultrasaray0643 7 ay
Şimdi alican bu arabayı.bayiden eve giderken elektrikli motoru arıza vercek,telefon açacaksın 15 dakika önce sizden araç aldım,böyle oldu.kullanici hatası diyecekler
Gelip buraya konu açıp destek isteyeceksin.ne gerek var ..kalsin
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beyinsis 7 ay Ultrasaray0643
hibrit araçlar elektrik motoru bozulsa da gitmeye devam eder.
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khytr89 7 ay en beğenilen
Honda eskiden heycanlandırıyordu, Asimo gibi projelerini hep takdir etmişimdir ancak göçük sorunu ve formundaki üyemizin başına gelen partikül filtresi gibi konulardan dolayı baya soğudum.
Firma tarafından yapıcı bir ilerleme hiç görülmedi. "Öyle motor, böyle hibrid, şöyle teknoloji" iyi tamam güzelde satış sonrası destek rezalet olunca insanın midesi bulanıyor.
Marka imajının ben ve benim gibi düşünen bir çok kişi tarafından düştüğüne inanıyorum.
Yanıtla +9
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MaDMaxiBo 7 ay
Hibrit Civic de yapsa ya diyecektim ama zaten on yıl önce yapmıştı : hiç hoş olmamıştı sanırım. Pillerin ömrü dolmuş galiba ki millet uzak duruyor.
Yeni teknoloji ile güzel olabilirdi ama lpg var.
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aLLyC 7 ay
CR-V Dusunenler icin Bitmeden mevcut kasayı almak lazım.
Yeni kasada 1.6Dizel + Zf09 + AWD seçeneğini getirmeyecekler.
2.0 Benzinli HEV modeli de zaten, Yukarıdaki model kadar Dizel Tuketimi var. Ulkemize de gelmez zaten.
Ulkemize gelecek olan Turbo Benzinli modeli 8.7L/100KM= sehir ici ve 7.2 = Sehir disi katalog verisi var.

Bizim gibi vergiyi sattigi akaryakıttan tedarik ettigi icin Marmaray'i bile bitirmeyip insanlari trafiğe mahkum eden ülkelerde dizel'den baska care yok.
honda.ca/...
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funmanias 7 ay
fosil yakıtlardan hibrite geçiliyor çünkü herşey petrol üstünden donuyor kimse elektrikli motorları desteklemiyor, alışma evresinde hibrit kullanılacaktır diye dusunuyorum bi 10-15 yıl sonrasında elektirikli araçlar yayılmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Keşke ülkelerin lafta olduğu kadar icraatta da elektirikli mtorları desteklese :) çok güzel ama benena
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BlueDay_86 7 ay
Artık fosil yakıtların yerini Hibrit sistem alıyor
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beyinsis 7 ay BlueDay_86
hibrit demek karma demek. halen fosil yakıyor yani. sadece daha az.
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astegon 7 ay BlueDay_86
Şu aşamada en doğrusu hybrid.
Maalesef full electric araçlar için yeterli şarj istasyonu yok. O yüzden hybrid en iyisi.
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