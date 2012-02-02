Google+ 100 milyon kullanıcıyı geçti

Google'ın yayın hayatına yeni başlayan hizmeti Google+ 2011 yılında 90 milyon kullanıcıyı devirmesinin ardından Ocak ayı sonunda da 100 milyon sınırını geçti.





Google yöneticisi Paul Allen kendi Google+ hesabından yaptığı duyuruda Ocak ayında yüzde 10 artış yaşadıklarını ve 100.8 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarını açıkladı. 19 Ocak'tan bu yana günde 750 000 kişi Google+'a üye oluyor. Bu rakam farklı soyadı olan yüzlerce kişi baz alınarak elde edildi.





Google+'ın yıl sonundaki üye sayısı 345 milyon olarak tahmin edilirken Allen 400 milyon olacağında ısrarlı. Google'ın özellikle Android 4.0 ile başlayan Google+ üyeliği stratejisiyle yükselen bir grafik sözkonusu.





Paul Allen ayrıca Facebook'un borsaya açılmasını da büyük bir olay olarak niteliyor. Allen sosyal ağ devinin hisselerin bir kısmını da kendi kullanıcılarına satacağını öğrendiğini belirtti.





Ancak Allen yine de Facebook'u eleştirmekten geri durmuyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı olarak son 30 günde giriş yapanları esas aldığını birden fazla hesapla giriş yapanların da sayıldığını iddia ediyor. Bu durumda gerçek kullanıcı sayısını gösteren ölçü günlük aktif kullanıcı sayısı olabiliyor.