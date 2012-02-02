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Google+ 100 milyon kullanıcıyı geçti

7 yıl
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28
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yayın hayatına yeni başlayan hizmeti Google+ 2011 yılında 90 milyon kullanıcıyı devirmesinin ardından Ocak ayı sonunda da 100 milyon sınırını geçti.

Google yöneticisi Paul Allen kendi Google+ hesabından yaptığı duyuruda Ocak ayında yüzde 10 artış yaşadıklarını ve 100.8 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarını açıkladı. 19 Ocak'tan bu yana günde 750 000 kişi Google+'a üye oluyor. Bu rakam farklı soyadı olan yüzlerce kişi baz alınarak elde edildi.

Google+'ın yıl sonundaki üye sayısı 345 milyon olarak tahmin edilirken Allen 400 milyon olacağında ısrarlı. Google'ın özellikle Android 4.0 ile başlayan Google+ üyeliği stratejisiyle yükselen bir grafik sözkonusu.

Paul Allen ayrıca Facebook'un borsaya açılmasını da büyük bir olay olarak niteliyor. Allen sosyal ağ devinin hisselerin bir kısmını da kendi kullanıcılarına satacağını öğrendiğini belirtti.

Ancak Allen yine de Facebook'u eleştirmekten geri durmuyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı olarak son 30 günde giriş yapanları esas aldığını birden fazla hesapla giriş yapanların da sayıldığını iddia ediyor. Bu durumda gerçek kullanıcı sayısını gösteren ölçü günlük aktif kullanıcı sayısı olabiliyor.

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vyc 7 yıl
Napiyo okadar insan kayit olup vok merak ediyom kesin benimde var demek icin kayit oluyolar cunku tam anlamiyla bi fiyasko.
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mc_delta_te 7 yıl
tercih meselesi...
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tatanga.1988 7 yıl
saltanat budur buyuksun google amca
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*GeCeNiNSeSi* 7 yıl
google amcayı geçecek arama motoru tanımam
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delarux 7 yıl
google nin kendi alanının dışına çıkması ve internetin tanrısı olma hayalleri ne kadar aç gözlü bir firma olduğunun göstergesi.
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rcpbrl 7 yıl
bu google+ nasıl bişey anlamadım ben
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xLmNt13 7 yıl
bizde üye olduk ama duruyor öyle :)
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HAAltuntas 7 yıl
Çoğu aktif değildir.
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-gg- 7 yıl
Keşke girmeseydi şu feys işine google.
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Recharged 7 yıl
Tasarımı bana çok vasat ve basit geldiği için üye olup kullanmadığım bir sosyal ağ.Google gibi bir devin 2-3 seneye kadar bu rakamı katlayacağını düşünüyorum.Elinde bunun için iyi malzeme ve isim var.
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Junbergov 7 yıl
100 milyon üye varda çoğu aktif kullanıcı değil.
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E_Aydin35 7 yıl
turbo-powwer
O kadar olmuş ha , helal olsun bakalım yıl sonunda ne kadara ulaşacak.

Yıl sonunda 200 milyon yada + olur..;) BU işler böyle genelde facebook mevzusuyla aynı birileri sardımı 3 kişi yi tetikliyo o üye oluyo o oluyo falan ilan artış hızı 3 le 5le çarppılıyo.. :)
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pick-nick 7 yıl


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cagataykoroglu 7 yıl
Neredeyse zorla üye yapacaksınız. Utanmadan facebook u eleştiriyorlar.
Google savunucuları lütfen Google ın son güvenlik ayarlarının açıklamalarını okuyup konuşsunlar.
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turbo-powwer 7 yıl
O kadar olmuş ha , helal olsun bakalım yıl sonunda ne kadara ulaşacak.
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