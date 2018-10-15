Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor

Teknoloji Editörü
Google Translate, doğal dil ve içeriği makine öğrenimi ile birleştiren ve bu sayede de çevirileri son derece iyi yapan, Google'ın popüler servislerinden biri diyebiliriz. Şirket bu hizmetin gerçek zamanlı çeviri yeteneklerini kendi kulaklık ürünü olan Google Pixel Buds'da kullanıyordu ancak artık Google Asistan destekli tüm kulaklıklarda bu özelliğin destekleneceği açıklandı.
Sessiz sedasız duyurdu
Droid Life'ın haberine göre şirket Pixel Buds destek sayfasına, Google Çeviri'nin gerçek zamanlı çeviri özelliğinin artık Google Asistan destekli tüm Android cihazlarla kullanılabileceği ibaresini ekleyerek güncelledi.Bunun doğru olup olmadığını test eden Droid Life editörleri, Google Asistan destekli kulaklık ve Android cihazlarda yaptıkları testlerin başarılı olduğunu belirtiyorlar. Google'ın bu durumu neden sessiz sedasız bir şekilde kullanıcılarına duyurduğu ise şimdilik muamma.
https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/7573100?hl=en&ref_topic=7558549 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube de videolarındaki
ses metni arama özelliğinin
tam olarak ne zaman devreye gireceğini bekliyorum !
mesela şu sözü hangi videolarda kimler söyledi !
işte benim en büyük beklentim bu !!!