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Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor

Arama devi Google'ın onlarca dili birbirine çeviren hizmeti Google Translate, yapılan yeni duyuruya göre Google Asistan destekli kulaklıklar için gerçek zamanlı çeviri yapacak.
7 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Translate, doğal dil ve içeriği makine öğrenimi ile birleştiren ve bu sayede de çevirileri son derece iyi yapan, Google'ın popüler servislerinden biri diyebiliriz. Şirket bu hizmetin gerçek zamanlı çeviri yeteneklerini kendi kulaklık ürünü olan Google Pixel Buds'da kullanıyordu ancak artık Google Asistan destekli tüm kulaklıklarda bu özelliğin destekleneceği açıklandı.

Sessiz sedasız duyurdu

Droid Life'ın haberine göre şirket Pixel Buds destek sayfasına, Google Çeviri'nin gerçek zamanlı çeviri özelliğinin artık Google Asistan destekli tüm Android cihazlarla kullanılabileceği ibaresini ekleyerek güncelledi.
Bunun doğru olup olmadığını test eden Droid Life editörleri, Google Asistan destekli kulaklık ve Android cihazlarda yaptıkları testlerin başarılı olduğunu belirtiyorlar. Google'ın bu durumu neden sessiz sedasız bir şekilde kullanıcılarına duyurduğu ise şimdilik muamma.

https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/7573100?hl=en&ref_topic=7558549 Yorum Yaz
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ThePscho 7 ay
Google çeviri iyi değil ki bu iyi olsun. Beklentim sıfır.
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SEO-Uzmanı 7 ay
ben hala,
youtube de videolarındaki
ses metni arama özelliğinin
tam olarak ne zaman devreye gireceğini bekliyorum !
mesela şu sözü hangi videolarda kimler söyledi !
işte benim en büyük beklentim bu !!!
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denizbay1 7 ay
Türkçe'ye çeviri yapıyormuş ve Hürriyet çalışanı Merve ile dw bir test gerçekleştirdiklerini söyleyen şu site de satışı da gerçekleşmekteymiş; mellstore.com/...
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arel.gr 7 ay
takip !
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tugares 7 ay
Google translate o kadar da meşhur oldu ki akademisyenler bile kullanmaya başlamış. Bazen yanlış çeviri yapıyor, google translate e atınca birebir çeviriyor. Okurken çözemediğinizi birebir koyuyor yerine. Gelişmesi gerekli ama mükemmel olmasada iyi..
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alemburda34 7 ay
Hala Türkçe dil desteği bekliyoruz
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caglar103 7 ay
Daha telefonlara bile gelmedi Türkçe asistan
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khaos 7 ay
Türkçe dil desteği konusunda üç maymunu oynamaya devam anlaşılan
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Morichannnn 7 ay khaos
Apple için de yıllarca bekledik.
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dr20mouse 7 ay
Muhtemelen tam bitmemiştir ondan. Halka açık beta süreci gibi bir şey olabilir.
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pixel buds, google çeviri ve
4 etiket daha gerçek zamanlı çeviri Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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