Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor

Google Translate, doğal dil ve içeriği makine öğrenimi ile birleştiren ve bu sayede de çevirileri son derece iyi yapan, Google'ın popüler servislerinden biri diyebiliriz. Şirket bu hizmetin gerçek zamanlı çeviri yeteneklerini kendi kulaklık ürünü olan Google Pixel Buds'da kullanıyordu ancak artık Google Asistan destekli tüm kulaklıklarda bu özelliğin destekleneceği açıklandı.

Sessiz sedasız duyurdu

Droid Life'ın haberine göre şirket Pixel Buds destek sayfasına, Google Çeviri'nin gerçek zamanlı çeviri özelliğinin artık Google Asistan destekli tüm Android cihazlarla kullanılabileceği ibaresini ekleyerek güncelledi.

https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/7573100?hl=en&ref_topic=7558549

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Bunun doğru olup olmadığını test eden Droid Life editörleri,destekli kulaklık ve Android cihazlarda yaptıkları testlerinbelirtiyorlar. Google'ın bu durumu nedenbir şekilde kullanıcılarına duyurduğu ise şimdilik muamma.