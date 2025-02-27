Google Translate'e yapay zeka dopingi: Çeviri deneyimi arşa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Arama devi Google, popüler Translate (Çeviri) uygulamasına oldukça kullanışlı yeni bir yapay zeka destekli özellik eklemeye hazırlanıyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, yapılan çevirilerle daha fazla etkileşim kurabilecek, ek bağlam bilgileri edinebilecek ve farklı çeviri tarzları arasından seçim yapabilecek.

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Android Authority web sitesinin keşfettiği kodlara göre, Google Translate uygulamasına "Ask a Follow-up" (Takip sorusu sor) adlı yeni bir buton ekleniyor. Bu düğme kullanıcılara çevirinin stilini değiştirme, başka kelimelerle ifade etme, farklı bölgesel varyasyonları gösterme ve alternatif ifadeler sunma gibi seçenekler sağlayacak.

Çeviri Hakkında Daha Fazla Bilgi

Yeni sistem sayesinde Google Translate çevirinin bağlamını ve nüanslarını da açıklayabilecek. Böylece kullanılan kelime tercihleri ve çeviri sürecinin mantığı hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.

Farklı Ton ve Çeviri Stilleri

Google Translate artık çeviri tarzını değiştirme imkanı sunacak. Şu an test edilen stiller arasında resmi, rahat, basitleştirilmiş ve samimi gibi ifadeler yer alıyor. Ayrıca alternatif çeviriler, yeniden ifade edilmiş metinler ve bölgesel varyasyonlar da kullanıcılara sunulacak.

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Geri Bildirim ve Doğru Telaffuz

Çevirinin kalitesini artırmak için kullanıcı geri bildirimleri önemli olacak. Beğen ve Beğenme butonları sayesinde kullanıcılar, çevirinin doğruluğu hakkında geri bildirimde bulunabilecekler. Ayrıca doğru telaffuzu öğrenmek isteyenler için sesli okuma özelliği de varlığını sürdürecek.

Diğer bilgiler

Tüm bunlara ek olarak çevrilen metinle ilgili kültürel notlar ve dil bilgisi açıklamaları da sunulacak. Böylece, farklı ülkelerde aynı kelimenin nasıl farklı anlamlar taşıdığı ya da belirli bir dilbilgisi kuralının nasıl uygulandığı daha iyi anlaşılabilecek.

Android Authority ekibi, bu özellikleri Google Translate'in 9.3.78.731229477.7 sürümünde aktif hale getirmeyi başardı. Ancak, henüz genel kullanıma açılmadığını belirtelim. Google'ın yeni yapay zeka destekli çeviri özelliklerini ne zaman herkese sunacağı henüz belli değil.

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Google Translate, yapay zeka ile çeviri deneyimini arşa çıkarıyor