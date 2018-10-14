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Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor

Arama devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android versiyonuna ekleyeceği yeni keşfet arabirimini şu an test ediyor. Yeni özelliğin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
7 ay
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3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın internet tarayıcısı Chrome yeni özellikler almaya devam ediyor. Google'ın şimdi de Chrome'un Android versiyonu için yeni bir içerik keşif arabirimini test ettiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor

Test edilen bu içerik keşif arabirimi kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni siteleri keşfetmelerine olanak sağlıyor. Google ziyaret ettiğiniz site ve içerikleri analiz ederek size çeşitli önerilerde sunacak. Test aşamasında birçok Hint web sitesinin olması bu özelliğin Hindistan üzeriden test edildiğini gösteriyor.
Bu özelliği hemen kullanmak istiyorsanız tarayıcı adres satırına chrome://flags yazın ve "explore" diye aratın. Daha sonra karşınıza çıkan Explore websites seçeneğini "Enabled" durumuna getirin. Bu yeni keşif özelliğinin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

https://www.androidpolice.com/2018/10/12/google-testing-new-explore-ui-chromes-new-tab-page-can-enabled-flags/ Yorum Yaz
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serobaba 7 ay
Opera, yandex browser, mozilla hepsinde hem mobil hem pc tarafında olan bir özellik. Eminim vivaldi, maxthon ya da brave gibi kimsenin bilmediği bir kaç browser'da daha vardır. Google browser piyasasını en geriden takip eden firma olmasına rağmen pazar payı nasıl en ileride olan firma olabilir aklım almıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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Mekhanik 7 ay serobaba
Cihazların yüzde 90 ında ön yüklü olarak geliyor
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Sphenis 7 ay serobaba
WhatsApp ile Telegram gibi düşünün, aynı hesap.
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