Google, Buzz hizmetini kapatıyor

Google'ın sosyal ağlar arasında yer edinebilmek amacıyla hayata geçirdiği Buzz servisi bekleneni verememiş ve firmayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Facebook kurbanlarının arasına katılan Buzz ile ilgili Google son noktayı koydu.





Google yayınladığı duyuruda Buzz hizmetini ve Buzz API'sini Google+'a daha çok yoğunlaşmak adına birkaç hafta içinde kapatacağını belirtti. Kullanıcılar Buzz içeriklerini Google Takeout kullanarak görebilecek ve indirebilecek.





Google ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Bradley Horowitz, Google + üzerinde gerçek bir başarı için daha fazla odaklanmaya ihtiyaçları olduğunu bu bakımdan bazı hizmetlere son verdiklerini açıkladı.





Buzz hizmetinin yanında Google Labs, Like.com ve Boutiques.com gibi hizmetler de bu karardan nasibini aldı.





Karar kapsamında uygulanan diğer değişiklikler ise şöyle:





Google aramaları içerisinde akademik araştırmaların da yer almasını sağlayan bir API olan Üniversite Araştırma Programı 15 Haziran 2012'de kapanacak.





Kullanıcılara ihtiyaçları olan programlama kod öbeklerini aramalarını sağlayan Kod Araması, API'si ile birlikte 15 Haziran 2012'de kapanacak.





Kullanıcılara güncellemelerini arkadaşlarına göndermelerini sağlayan Jaiku 15 Haziran 2012'de kapanacak. Son olarak, iGoogle sayfasının sosyal ağ özellikleri de 15 Haziran 2012'de kapanacak.