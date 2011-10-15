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Google, Buzz hizmetini kapatıyor

7 yıl
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8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağlar arasında yer edinebilmek amacıyla hayata geçirdiği Buzz servisi bekleneni verememiş ve firmayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Facebook kurbanlarının arasına katılan Buzz ile ilgili Google son noktayı koydu.

Google yayınladığı duyuruda Buzz hizmetini ve Buzz API'sini Google+'a daha çok yoğunlaşmak adına birkaç hafta içinde kapatacağını belirtti. Kullanıcılar Buzz içeriklerini Google Takeout kullanarak görebilecek ve indirebilecek.

Google ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Bradley Horowitz, Google + üzerinde gerçek bir başarı için daha fazla odaklanmaya ihtiyaçları olduğunu bu bakımdan bazı hizmetlere son verdiklerini açıkladı.

Buzz hizmetinin yanında Google Labs, Like.com ve Boutiques.com gibi hizmetler de bu karardan nasibini aldı.

Karar kapsamında uygulanan diğer değişiklikler ise şöyle:

Google aramaları içerisinde akademik araştırmaların da yer almasını sağlayan bir API olan Üniversite Araştırma Programı 15 Haziran 2012'de kapanacak.

Kullanıcılara ihtiyaçları olan programlama kod öbeklerini aramalarını sağlayan Kod Araması, API'si ile birlikte 15 Haziran 2012'de kapanacak.

Kullanıcılara güncellemelerini arkadaşlarına göndermelerini sağlayan Jaiku 15 Haziran 2012'de kapanacak. Son olarak, iGoogle sayfasının sosyal ağ özellikleri de 15 Haziran 2012'de kapanacak. 

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Mr. Blonde 7 yıl
Bu kadar büyük potansiyele sahip bir şirket, ancak bu kadar başarısız yönetilebilir
'Newton'un manav açması' gibi bir durum söz konusu
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ssbrc 7 yıl
zaten belliydi
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homebird 7 yıl
Facebook ve twitter insanlara fazla fazla yetiyor. Kim ne yapsın google+ yı bu saatten sonra
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daysleeperxp 7 yıl
2 yıla google+'yı da kapatır merak etmeyin.
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müntekim 7 yıl
Google aramaları içerisinde akademik araştırmaların da yer almasını sağlayan bir API olan Üniversite Araştırma Programı 15 Haziran 2012'de kapanacak.
Kullanıcılara ihtiyaçları olan programlama kod öbeklerini aramalarını sağlayan Kod Araması, API'si ile birlikte 15 Haziran 2012'de kapanacak.
bu ikisininde kapanması çok kötü olacak, üniversiteler kendi istekleri ile veri giriyorlardı hemde çok temiz veri oluyordu.
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Bl00dyHell 7 yıl
Google+'dan sonra anlamı kalmadı zaten Buzz'un ama Google Labs'ın eksikliğini hissediyor insan.
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civilbugra 7 yıl
buzz un kapanmasına bişey diyemem ama diğer servislerini kapatması bence kötü
mobil işletim sistemi pazarında apple ile olan çekişmesi ve apple in araştırmacı bir yapıya sahip olması karşısında bence lap ları kapatmamalıydı
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techraven 7 yıl
Eh artık zamanı gelmişti
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