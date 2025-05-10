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    Prens dizisi Bongomia işgaliyle yeni sezona başladı

    HBO Max Türkiye platformunun en merak edilen dizilerinden Prens 3. sezon ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. 30 dakikalık dizinin bölüm bölüm gelecek olması tepki çekti.  

    Prens Tam Boyutta Gör
    Sessizce başladığı dijital platform hayatında beklenmedik bir şöhret yakalayan Prens dizisi üçüncü sezonuyla geri döndü. BluTV platformunda ilk iki sezonu yayınlanan dizi, satın alım sürecinin ardından HBO Max Türkiye platformunda üçüncü sezonunu yayınladı. 

    Prens 3. sezon neler anlatıyor?

    Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens dizisi, Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçiyor. Kralın ani ölümünün ardından tahta geçen Thenio bir suikast girişimi sonrası akli melekelerini yitirince, krallık Thenio'nun kardeşi olan Prens’e kalıyor.  

    HBO Max Türkiye platformu üçüncü sezonu bölüm bölüm yayınlayacak ve yeni bölüm Cuma günleri yayında olacak. 9 Mayıs itibariyle ilk bölüm erişime açıldı. Kadınlar Çağı temalı yeni sezonun ilk bölümü Bongomia Krallığı’nın işgal edilmesiyle başlıyor. Prens ve yaverlerinin zorla çalıştırıldığı bu bölümde devrim tahmin edildiği kadar kolay olmayacaktır. 

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