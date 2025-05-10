Prens dizisi Bongomia işgaliyle yeni sezona başladı

Prens 3. sezon neler anlatıyor?
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens dizisi, Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçiyor. Kralın ani ölümünün ardından tahta geçen Thenio bir suikast girişimi sonrası akli melekelerini yitirince, krallık Thenio'nun kardeşi olan Prens’e kalıyor.
HBO Max Türkiye platformu üçüncü sezonu bölüm bölüm yayınlayacak ve yeni bölüm Cuma günleri yayında olacak. 9 Mayıs itibariyle ilk bölüm erişime açıldı. Kadınlar Çağı temalı yeni sezonun ilk bölümü Bongomia Krallığı’nın işgal edilmesiyle başlıyor. Prens ve yaverlerinin zorla çalıştırıldığı bu bölümde devrim tahmin edildiği kadar kolay olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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