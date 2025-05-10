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    BİM marketler yeniden Monster oyuncu bilgisayarları satacak

    14 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster Tulpar T6 V3.1.5, Monster Abra A5 V20.4.1 ve Monster Tulpar TD3 V2.11.1.3 oyuncu bilgisayarları yer alıyor. 

    14 Mayıs BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda Monster marka oyuncu bilgisayarları bulmak mümkün olacak. Nvidia ve Intel ekran kartları arasında fiyatına göre seçim yapabilirsiniz. 

    14 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

    14 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Daha önce de Monster bilgisayarları satan BİM bu kez 3 farklı versiyon ile katalogda yerini almış. 

    Dizüstü tarafında 16 inçlik Full HD+ ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, 32GB RAM, 1TB SSD, 165Hz tazeleme hızı, GeForce RTX 4060 ekran kartı, Windows 11 gibi özellikleri olan Tulpar T6 V3.1.5 dizüstü modeli 58950TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan 15.6 inçlik Full HD IPS mat ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4050 ekran kartı, Windows 11 şeklinde özellikleri olan Abra A5 V20.4.1 dizüstü modeli ise 41950TL olarak satılacak. 

    Kasa tarafında ise Intel Core i5 14400F işlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel ARC A770 16GB ekran kartı, Windows 11 işletim sistemi barındıran Tulpar TD3 V2.11.1.3 modeli ise 45950TL fiyat etiketine sahip. 

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