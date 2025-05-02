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    Google’ın Arama’daki yeni yapay zeka modu normal kullanıcılara geliyor

    Google’ın geçtiğimiz aylarda Yapay Zeka Modu (AI Mode) özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi bu özelliği normal Arama kullanıcılara getirerek test süreçlerini genişletiyor.

    Google, Mart ayı başında tanıttığı "AI Mode" (Yapay Zeka Modu) özelliğini daha geniş kullanıcı kitlesiyle test etmeye hazırlanıyor. İlk etapta sınırlı bir kullanıcı grubuyla denenen bu yeni nesil arama deneyimi, artık Google Labs’a kayıtlı tüm kullanıcılara sunulmuş durumda. Bekleme listesi uygulamasının da kaldırılmasıyla, Labs kullanıcıları bu yenilikçi arama modunu doğrudan kullanmaya başlayabilecek.

    Klasik Arama’yı yapay zeka ile birleştiriyor

    AI Mode, Google’ın klasik arama motoru deneyimini bir sohbet botuyla birleştirdiği yeni bir sistem olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, arama kutusuna yazdıkları sorulara karşılık artık sadece bağlantılar değil, etkileşimli ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş yanıtlar da alabiliyor.

    Google, AI Mode’un kullanım alanlarını genişletirken, özellikle yerel işletmeler ve ürün aramaları için görsel kart desteğini de devreye soktu. Bu kartlar, restoranlar, kuaför salonları ve mağazalar gibi yerel noktalar hakkında değerlendirme puanları, kullanıcı yorumları ve çalışma saatleri gibi bilgileri hızlıca sunuyor. Ürün aramalarında ise, anlık fiyatlar, görseller, promosyonlar, kargo detayları ve yerel stok durumu gibi alışverişe yönelik bilgiler kullanıcıya sunuluyor.

    Öte yandan masaüstü kullanıcıları için getirilen bir diğer önemli yenilik ise arama geçmişi özelliği oldu. Bu araç, AI Mode ile yapılan önceki sohbetlerin kaydını tutarak kullanıcıların yarım bıraktığı araştırmalara kaldıkları yerden devam etmelerini sağlıyor.

    Google, Labs programına kayıtlı olmayan ABD’li kullanıcıların da önümüzdeki haftalarda AI Mode’u görmeye başlayabileceğini belirtiyor. Şirket, özelliğe gelen tepkilerin "olağanüstü olumlu" olduğunu vurgularken, daha geniş çaplı bir yayına geçmeden önce kullanıcı geri bildirimlerini toplamayı hedefliyor.

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