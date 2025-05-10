Aokzoe A1X konsol dikkat çekici özelliklerle geliyor

Aokzoe A1X özellikleri
- 8 inçlik 1920x1200 LTPS ekran
- AMD Ryzen 7 8840U/Ryzen AI 9 HX 370
- Radeon 890M dahili grafik
- 32GB/64GB LPDDR5X 7500MHz RAM
- 2TB’a kadar PCIe 4.0 SSD
- 72.7Wh batarya
- Çift USB4 port, USB-A 3.2 Gen2, Oculink port, microSD 4.0
Aokzoe A1X konsol modeli Zen 5 tabanlı yeni AMD işlemciler sayesinde yüksek performans ve gerçek zamanlı ışın izleme yetenekleri kazanıyor. 71 yapraklı fan ve 3 adet 6m bakır ısı boruları ve faz değişimli buhar odası ile en verimli soğutma sağlanıyor.
100W GaN güç adaptörü olan konsolda 120Hz tazeleme hızı, 500 nit seviyesine çıkan parlaklık, değişken tazeleme hızı desteği, sRGB renk gamının tamamını kapsama ve varsayılan geniş oyun formatı gibi özellikler mevcut.
Aokzoe A1X fiyatı ve çıkış tarihi
Aokzoe A1X oyun konsolu Çin’de satışa açılmış durumda.
- Ryzen 7 8840U + 32GB RAM + 1TB SSD – 795$
- Ryzen AI 9 HX 370 + 32GB RAM + 1TB SSD – 1075$
- Ryzen AI 9 HX 370 + 32GB RAM + 2TB SSD – 1130$
- Ryzen AI 9 HX 370 + 64GB RAM + 2TB SSD – 1340$
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