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    e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi erişime açıldı: En uygun tarife kolayca bulunabilecek

    Tarife karşılaştırma e-Devlet sistemi üzerinden kullanıma açıldı. Artık sabit & mobil telefon, internet tarifeleri ve kampanyaları e-Devletten kolayca karşılaştırılabiliyor.

    tarife karşılaştırma e devlet btk Tam Boyutta Gör
    Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet üzerinden erişme açıldı. Vatandaşlar artık cep telefonu ve sabit internet tarifelerini/kampanyalarını BTK tarife karşılaştırma sayfası üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 13 şirketin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri kıyaslanabilecek. Vatandaşlar, bağlantı hızı, fiyat, taahhüt süresi, cayma bedeli gibi kriterlere göre tek platform üzerinden erişip karşılaştırma yapabilecek.

    Tarife karşılaştırma e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

    telefon & internet tarife karşılaştırma e devlet btk Tam Boyutta Gör
    e-Devlet tarife karşılaştırma sayfası üzerinden mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri ve kampanyaları karşılaştırılabiliyor. Peki, telefon ve internet tarifeleri fiyat karşılaştırması nasıl yapılıyor? İşte adım adım tarife karşılaştırma sisteminin kullanımı:
    1. e-Devlet’e giriş yapın, “BTK tarife Karşılaştırma” hizmetini arayın
    2. Karşılaştırmak istediğiniz hizmet türünü (mobil & sabit telefon, sabit internet, TV) seçin
    3. İşletmecileri seçin (Belirli işletmeleri seçebilir veya hepsini dahil edebilirsiniz)
    4. Bütçenize uygun fiyat aralığını girin
    5. Ödeme tipini seçin (Faturalı mı, faturasız mı)
    6. Taahhüt süresini belirleyin
    7. Kullanım tercihlerinizi belirtin
    8. Tüm bireysel tarifeleri göster seçeneğini seçin
    9. Numara taşıma ya da servis sağlayıcı değişikliği durumunu seçin
    10. Sorgula butonuna tıklayın

    Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi.

    Kaynakça https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma https://x.com/a_uraloglu/status/1918955140905648519
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