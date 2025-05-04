e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi erişime açıldı: En uygun tarife kolayca bulunabilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet üzerinden erişme açıldı. Vatandaşlar artık cep telefonu ve sabit internet tarifelerini/kampanyalarını BTK tarife karşılaştırma sayfası üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 13 şirketin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri kıyaslanabilecek. Vatandaşlar, bağlantı hızı, fiyat, taahhüt süresi, cayma bedeli gibi kriterlere göre tek platform üzerinden erişip karşılaştırma yapabilecek.

Tarife karşılaştırma e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör e-Devlet tarife karşılaştırma sayfası üzerinden mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri ve kampanyaları karşılaştırılabiliyor. Peki, telefon ve internet tarifeleri fiyat karşılaştırması nasıl yapılıyor? İşte adım adım tarife karşılaştırma sisteminin kullanımı:

e-Devlet’e giriş yapın, “BTK tarife Karşılaştırma” hizmetini arayın Karşılaştırmak istediğiniz hizmet türünü (mobil & sabit telefon, sabit internet, TV) seçin İşletmecileri seçin (Belirli işletmeleri seçebilir veya hepsini dahil edebilirsiniz) Bütçenize uygun fiyat aralığını girin Ödeme tipini seçin (Faturalı mı, faturasız mı) Taahhüt süresini belirleyin Kullanım tercihlerinizi belirtin Tüm bireysel tarifeleri göster seçeneğini seçin Numara taşıma ya da servis sağlayıcı değişikliği durumunu seçin Sorgula butonuna tıklayın

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi.

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e-Devlet telefon & internet tarife karşılaştırma nasıl yapılır?