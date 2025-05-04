e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi erişime açıldı: En uygun tarife kolayca bulunabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 13 şirketin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri kıyaslanabilecek. Vatandaşlar, bağlantı hızı, fiyat, taahhüt süresi, cayma bedeli gibi kriterlere göre tek platform üzerinden erişip karşılaştırma yapabilecek.
Tarife karşılaştırma e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?
- e-Devlet’e giriş yapın, “BTK tarife Karşılaştırma” hizmetini arayın
- Karşılaştırmak istediğiniz hizmet türünü (mobil & sabit telefon, sabit internet, TV) seçin
- İşletmecileri seçin (Belirli işletmeleri seçebilir veya hepsini dahil edebilirsiniz)
- Bütçenize uygun fiyat aralığını girin
- Ödeme tipini seçin (Faturalı mı, faturasız mı)
- Taahhüt süresini belirleyin
- Kullanım tercihlerinizi belirtin
- Tüm bireysel tarifeleri göster seçeneğini seçin
- Numara taşıma ya da servis sağlayıcı değişikliği durumunu seçin
- Sorgula butonuna tıklayın
Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi.Kaynakça https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma https://x.com/a_uraloglu/status/1918955140905648519 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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